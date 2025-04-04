«Роснефть» в Оренбургской области провела легкоатлетический забег в честь 80-летия Великой Победы

Компания «Оренбургнефть» (добывающий актив «Роснефти») совместно со российским спортивным движением «5 верст» организовала в г. Бузулуке первый в сезоне легкоатлетический забег, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие объединило 65 спортсменов-любителей и волонтеров - жителей Оренбуржья, сотрудников предприятия с членами семей.

Участники забега преодолели 5-километровую дистанцию, а также приняли участие в тематической викторине об историческом вкладе оренбургских нефтяников в Победу. Спортсмены и болельщики выиграли полезные призы от предприятия, согрелись горячим чаем с выпечкой и получили заряд положительных эмоций.

«Роснефть» развивает культуру здорового образа жизни и всесторонне поддерживает спорт. В рамках реализации программы «Энергия жизни» сотрудники Компании принимают участие в ряде крупных спортивных мероприятий, среди которых серии забегов Московского марафона, выступление на международных соревнованиях по триатлону IRONSTAR, семейные спортивные мероприятия, фестиваль Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО» среди трудовых коллективов и другие мероприятия.