Работники Саратовского НПЗ рассказали школьникам о подвиге нефтяников в годы войны

Волонтеры Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») и «Движения Первых» организовали урок мужества для учащихся 6-7 классов гимназии №58 г. Саратова.

Школьники посмотрели фильм «Война моторов», посвященный работе нефтяной промышленности в 1941-1945 годах, ее вкладу в разгром врага и воспоминаниям ветеранов российских нефтеперерабатывающих заводов. Документальная лента создана при поддержке «Роснефти».

Волонтеры рассказали воспитанникам гимназии о том, что в 1942-1943 годах Саратовский НПЗ подвергался ожесточенным бомбардировкам вражеской авиации, был разрушен на 80%. Усилиями коллектива восстановлен в рекордно короткие сроки, что позволило возобновить снабжение фронта горючим. Всего в годы войны Саратовский НПЗ произвел четверть топлива в стране.

За свой подвиг коллектив предприятия награжден орденом Отечественной войны I степени, и ему передано на вечное хранение Знамя Государственного комитета обороны.

После просмотра фильма участники акции поделились историями о своих родственниках, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу. Для закрепления знаний исторических фактов о войне провели викторину «Юбилей Победы».

Ярким завершением встречи стало масштабное панно-открытка к 80-летию Победы, которую дети создали совместно с волонтерами.