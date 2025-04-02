Финалисты премии #МЫВМЕСТЕ 2024 года примут участие в Молодежном дне ПМЭФ-2025

12 апреля 2025 года будет дан старт пятой, юбилейной Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Фонд «Росконгресс» является постоянным партнером премии.

Фонд «Росконгресс» предоставит финалистам Международной премии #МЫВМЕСТЕ возможность принять участие в Молодежном дне Петербургского международного экономического форума — «Дне будущего» — 21 июня.

Лауреаты из числа НКО и бизнеса смогут презентовать свой проект на специальной питчинг-сессии деловой программы ПМЭФ-2025 и получить обратную связь от экспертов, а также найти единомышленников, пообщаться с представителями власти, бизнеса, корпораций и крупных компаний, что будет способствовать более эффективной и адресной реализации социальных проектов.

С 2021 года председатель правления, директор фонда Александр Стуглев входит в состав организационного комитета конкурса.

«Премии #МЫВМЕСТЕ в этом году 5 лет. А начинался этот путь вместе с фондом «Росконгресс», когда в марте 2020 года из-за пандемии мы вместе с десятком других организаций запустили Горячую линию «Мы вместе» для того, чтобы снять общественное волнение и разъяснять меры поддержки людей в ковид. Международная премия продолжает наш общий проект, объединяет тысячи людей, демонстрирует единство. Мы приглашаем всех, у кого есть социальные проекты, принять участие в премии, а лауреатов и финалистов мы обязательно пригласим на Молодежный день Петербургского международного экономического форума рассказать о своих проектах», — подчеркнул Александр Стуглев.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ направлена поддержку лидеров общественно значимых инициатив и признание на самом высоком уровне их вклада в развитие гражданского общества. Помощь людям, повышение качества жизни в стране и мире, формирование культуры взаимной поддержки и ответственности — проекты получателей премии решают социальные задачи. За четыре сезона на Международную премию #МЫВМЕСТЕ было подано более 145 тыс. заявок.