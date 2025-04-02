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Пресс-релиз

СКФО предстоит перезапуск инвестиционной работы и масштабная подготовка КИФ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Состоялось совещание у заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака по вопросам улучшения инвестиционного климата в Северо-Кавказском федеральном округе.

В ходе встречи были рассмотрены результаты работы регионов СКФО за 2024 год и намечены планы до 2030 года. С докладами выступили министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев, министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, и.о. генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский, генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов, в обсуждениях приняли участие губернаторы регионов СКФО, представители банков и общественных организаций.

«Одна из задач, поставленных президентом, — достижение национальной цели по устойчивой, динамичной экономике. Сформирован национальный проект, в цели которого заложено также обеспечение роста инвестиций на 60% к 2030 году. Безусловно, в решении такой задачи определяющую роль будут играть регионы: от них зависит качество работы с бизнесом, эффективность инвестиций и скорость реализации проектов. Напомню, что по результатам прошлого года достигнуты очень хорошие результаты по темпам роста инвестиций — плюс 7,4%, в 2023 году рост составил 9,8%. Суммарно это почти 20% накопленного роста», — отметил Александр Новак.

Вице-премьер подчеркнул значимую роль инвестактивности на Северном Кавказе в достижении национальной цели по росту инвестиций. «Федеральный округ демонстрирует историческое лидерство в опорных несырьевых отраслях, включая легкую промышленность и агрокомплекс. Инфраструктура и транспортно-логистический потенциал округа служат основой для переориентации внешнеэкономической деятельности страны с Запада на Юг. В СКФО, как и в остальных регионах России, ключевая роль у частных инвестиций — именно они должны стать основным драйвером роста. Приоритетная задача — создание благоприятных условий через различные форматы поддержки инвестора, включая разделение рисков, доступ к длинным деньгам и совершенствование административно-правовой среды», — сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Максим Решетников подтвердил: «Сейчас ключевая задача на Кавказе — поддерживать инвестиционный ритм». По итогам 2024 года СКФО достиг ключевых показателей. Уровень выполнения поставленных целей экономического развития составил 99,7%. Из 100 ключевых проектов 30 завершено, они принесли округу 400 млрд рублей, 70 в разной степени реализации. В 3 раза уменьшился уровень безработицы. В результате реализации проектов было создано 2,8 млн рабочих мест, превышая запланированные 2 млн. Округ стал более открытым, повысилась активность кредитных организаций.

В туризме помогает управление через создание особых туристических зон. По программе льготного кредитования построено 2 отеля, строится еще 20. Завершена реконструкция аэропортов, идет развитие пригородного сообщения. В округе осуществляется тиражирование положительного опыта, однако остается ряд нерешенных проблем.

Как отметил Максим Решетников, «сейчас ключевая задача — чтобы регионы выполнили взятые на себя обязательства по снижению тарифов до 2027 года». Среди сдерживающих развитие округа факторов названы ограничения в энергетике и ЖКХ, а также неисполнение застройщиками своих обязательств.

Сергей Цивилев подтвердил: «Действительно, сейчас энергетика является запретительным фактором для развития Кавказа. Проблема в неплатежах. Мы должны выработать механизм сдерживания потерь. Без наведения порядка развития не будет».

Ирек Файзуллин обратил внимание на высокий уровень износа по СКФО и попросил глав регионов взять под контроль качество строительства.

Андрей Юмшанов предложил сосредоточиться на прорывных проектах, уже одобренных правительством Российской Федерации, и уточнил, что несмотря на небольшое снижение индекса инвестиционной привлекательности, объем инвестиций в проекты СКФО в 2024 году составил 46,3 млрд рублей. Основная часть этих средств, а именно 38%, была направлена на реализацию проектов в Ставропольском крае. В результате реализации этих инвестиций было создано более 2,2 тыс. рабочих мест.

В сельском производстве наблюдается рост на 9,5%, а промышленность продемонстрировала увеличение на 23%.

Примечательно, что в прошлом году СКФО посетило около 6 млн туристов, к 2030 году планируется увеличить этот показатель до 14 млн, из которых 5,6 млн туристов собирается привлечь Кавказ.РФ.

В завершение совещания Александр Новак поблагодарил банки и губернаторов за их вовлеченность в инвестиционную работу, отметив, что у инвестиций на Кавказе есть большой потенциал.

Вице-премьер также напомнил, что с 25 по 27 мая в Минеральных Водах пройдет Кавказский инвестиционный форум.

Александр Новак подчеркнул, что рассчитывает на активное участие в КИФ-2025 компаний и партнеров из регионов, а также органов власти, указав на положительную динамику подписаний соглашений на Форуме в прошлом году. По мнению зампредседателя правительства Российской Федерации, мероприятие должно быть масштабным, чтобы подчеркнуть открытость округа.

Организатор Кавказского инвестиционного форума — фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Следить за новостями форума можно на официальном сайте Кавказского инвестиционного форума: forumkavkaz.org, в социальных сетях Тelegram и «ВКонтакте».

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