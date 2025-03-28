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Пресс-релиз

Развитие городской среды как основа экономики будущего

В июне на площадке ПМЭФ-2025 в рамках международной дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб» с участием ДОМ.РФ пройдут экспертные сессии, посвященные строительству, развитию городской среды и работе с культурным наследием.

Ключевые темы по вопросам урбанистики, поднятые в рамках работы крупнейших многосторонних международных мероприятий, лягут в основу плана работы платформы «Росконгресс Урбан Хаб». Итоги работы участников тематических дискуссий в рамках платформы послужат базой для выработки предложений по поддержке градостроительной отрасли, поиску партнёров и организации экспертных исследований в сфере городской экономики и урбанистики.

В марте 2025 года одной из центральных тем Международного арктического форума стала реализация мастер-планов для 16 ключевых населенных пунктов в Арктике, которые обеспечивают работу Северного морского пути. Дискуссии о градостроении с учетом региональных особенностей продолжатся на Восточном экономическом форуме. Результаты обсуждений по развитию территорий в арктической и дальневосточной зонах будут учтены при формировании повестки мероприятий платформы «Росконгресс Урбан Хаб».

«Городская среда стала постоянной темой обсуждений в рамках программы деловых мероприятий, организуемых Фондом Росконгресс. Комфортные условия городов и территорий не только повышают качество жизни граждан страны, но и создают основу для улучшения демографической ситуации, повышения инвестиционной привлекательности регионов, привлечения квалифицированных кадров, локализации и создания новых производств и развития малого бизнеса. В рамках дискуссий платформы «Росконгресс УрбанХаб» обсуждается поддержка городского развития с учетом специфики территорий – это позволяет обеспечить точечные меры, учитывающие особенности и потребности каждого региона страны», – прокомментировал советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Ключевой темой обсуждений на платформе станет «Наследие городов». Дискуссии будут сосредоточены на вопросах формирования и преобразования основ современной урбанистики с целью обеспечения благополучия будущих поколений.

«Сохранение объектов культурного наследия — важнейшая задача, которую ДОМ.PФ выполняет по поручению Президента с 2024 года. Как оператор соответствующей президентской программы, мы фокусируемся на привлечении инвесторов для восстановления объектов культурного наследия, превращая их в точки роста городов. Совместно с Минкультуры России мы ведём системную работу для реконструкции исторических зданий, их адаптации к современному использованию и вовлечения в экономику города. Сотрудничество с платформой «Росконгресс Урбан Хаб» позволит нам не только найти новые решения для экономики наследия, но и по-новому взглянуть на урбанистику, вместе выработать прозрачные механизмы для реализации мастер-планов городов», – сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Объединенный стенд ДОМ.РФ и «Росконгресс Урбан Хаб» будет располагаться в павильоне F КВЦ «Экспофорум». Масштабный стенд площадью 315 кв. м будет выполнен в стиле русского модерна.

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