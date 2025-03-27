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Пресс-релиз

На МАФ-2025 Арктику назвали главным геополитическим полюсом завтрашнего дня

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Фонд «Росконгресс»

Арктика — главный геополитический и геоэкономический полюс сегодняшнего и завтрашнего дня, интерес к региону во всем мире беспрецедентный, заявил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» Антон Кобяков в ходе пресс-конференции, посвященной проведению Международного арктического форума.

«В мероприятиях форума уже приняли участие представители 21 страны, около 1300 человек, в том числе делегаты из Соединенных Штатов, наши европейские и азиатские коллеги. Символично, что главный арктический форум проходит в привязке к отмечаемому в этом году 500-летию важнейшего события в истории освоения российской Арктики – составлению первого проекта Северного морского пути и первой карты берегов Северного Ледовитого океана. И буквально на днях, 10 марта, президент России подписал Указ о создании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования этой знаменательной даты», — подчеркнул Антон Кобяков.

По его словам, Арктика имеет стратегическое значение для России — здесь формируется более 15% ВВП страны. Регион содержит запасы пресной воды, энергетических ресурсов и полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы. Кроме того, территории высоких широт играют важную роль в формировании торговых цепочек за счет Северного морского пути, а также позволяют обеспечить обороноспособность страны. Дальнейшее развитие Заполярья должно базироваться на повышении качества жизни людей за счет модернизации инфраструктуры и социальных объектов, обеспечения транспортной доступности и диверсификации экономики.

«Именно сейчас Арктика становится территорией возможностей для всей страны. С учетом пересмотра традиционных технологических цепочек, с учетом участия в масштабных арктических проектах открываются огромные перспективы для предприятий всей страны и креативных творческих людей. Развитие Севморпути как главной транспортной артерии в Арктике, строительство новых железнодорожных подходов к северным портам также дадут мультипликативный эффект для всей страны», — отметил Антон Кобяков.

Достижения России в освоении Арктики необходимо продвигать и на международном треке, подчеркнул советник президента.

«В рамках предстоящих крупных международных форумов, в том числе Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума во Владивостоке, арктическая тематика будет учтена и выделена в отдельный блок деловой программы мероприятий», — заключил он.

VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Организатор — фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Подробнее о мероприятии — на сайте forumarctica.ru.

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