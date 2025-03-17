Организаторы выставки Cevisama 2025 подвели итоги мероприятия

Cevisama — ведущая международная выставка, посвященная последним достижениям в индустрии керамической плитки, сантехники и оборудования для ванных комнат, и по праву считается крупнейшим отраслевым событием в Испании. В этом году в ней приняло участие более 70 000 посетителей, 28% из которых приехали из 156 стран, представляя основные группы дистрибьюторов, розничных и оптовых покупателей, профессионалов в области проектирования, архитектуры, строительства и дизайна интерьеров.

Отличительная особенность Cevisama 2025 в том, что компании и бренды, представленные на выставке, преимущественно (96%) из стран Европейского Союза. Это определило стратегию мероприятия, проходившего в старинном здании Валенсии Feria Valencia, недавно реконструированном.

Кроме того, его адаптировали к современным требованиям и проведению подобных инициатив. Каждая экспозиция соответствовала стратегии по продвижению продукции «Сделано в Европе» на рынок, чтобы расширить свое присутствие и на национальном, и международном уровне.

Также необходимо было определить новые подходы к привлечению нишевых направлений бизнеса, например, контрактного сектора, ориентированного на работу с государственными структурами и муниципальными учреждениями.

Выставка, проходившая на территории Feria Valencia, заняла пространство в 50 тыс. квадратных метров, где особое место отвели под мегаинсталляцию в виде дизайнерского отеля работы архитектора Héctor Ruiz-Velázquez, включающего в себя номера для проживания, общественные зоны и конференц-залы. В отделке каждого пространства использовали керамическую плитку от предприятий, участвующих в экспозиции, что позволило сделать акцент на уникальности продукции для проектов в сфере гостеприимства.

«Hotel Cevisama» стал знаковым объектом с отличительной визуальной идентичностью, предлагающей привлекательную и целостную среду, воплощающей суть Cevisama 2025. Спроектированный как многофункциональное место он предоставил возможность для проведения мероприятий высокого уровня, включая презентации экспертов, показ актуальных тенденций и практические семинары.

Относительно рейтинга участников выставки — первое место принадлежало Испании, (73% от общего числа), включая предприятия из знаменитой провинции Кастельон (51%). Такие производители, как TAU Ceramica, Ecoceramic и Rocersa, на протяжении многих лет сотрудничающие с интернет-магазином keramogranit.ru, знакомили гостей с широким ассортиментом своей продукции в фирменных шоу-румах, чтобы в полном объеме продемонстрировать модельный ряд новинок и популярные коллекции плитки. Вторую и третью строчки заняли компании из Италии (13%) и Португалии (5%).

Некоторые экспозиционные пространства имели специализированную направленность, как, например, «Галерея камня», где были представлены лучшие образцы этого природного материала. Отдельную площадку выделили для профессиональных плиточников, позволив ознакомиться с новаторскими методами укладки. Две зоны («Cevisama Trends» и «Cevisama Talents») были посвящены передовым разработкам и креативному дизайну керамики.

Стоит отметить, что в этом году выступления участников выставки были более яркими и насыщенными. В них приняли участие многие студии архитектуры и дизайна, своим видением и опытом работы в этом секторе поделились ведущие строительные организации, представители сферы управления недвижимостью и гостиничного бизнеса.

Традиционно был проведен конкурс на лучшее экспозиционное пространство, где организаторы Cevisama совместно с Коллегией дизайнеров интерьеров сообщества Валенсии определили победителя, исходя из таких аспектов, как концепция, креативность, используемые материалы и функциональность.

Подробнее о событии читайте на сайте.