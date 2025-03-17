Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Организаторы выставки Cevisama 2025 подвели итоги мероприятия

close

Выставка Cevisama 2025

Керамогранит.ру

Cevisama — ведущая международная выставка, посвященная последним достижениям в индустрии керамической плитки, сантехники и оборудования для ванных комнат, и по праву считается крупнейшим отраслевым событием в Испании. В этом году в ней приняло участие более 70 000 посетителей, 28% из которых приехали из 156 стран, представляя основные группы дистрибьюторов, розничных и оптовых покупателей, профессионалов в области проектирования, архитектуры, строительства и дизайна интерьеров.

Отличительная особенность Cevisama 2025 в том, что компании и бренды, представленные на выставке, преимущественно (96%) из стран Европейского Союза. Это определило стратегию мероприятия, проходившего в старинном здании Валенсии Feria Valencia, недавно реконструированном.

Кроме того, его адаптировали к современным требованиям и проведению подобных инициатив. Каждая экспозиция соответствовала стратегии по продвижению продукции «Сделано в Европе» на рынок, чтобы расширить свое присутствие и на национальном, и международном уровне.

Также необходимо было определить новые подходы к привлечению нишевых направлений бизнеса, например, контрактного сектора, ориентированного на работу с государственными структурами и муниципальными учреждениями.

Выставка, проходившая на территории Feria Valencia, заняла пространство в 50 тыс. квадратных метров, где особое место отвели под мегаинсталляцию в виде дизайнерского отеля работы архитектора Héctor Ruiz-Velázquez, включающего в себя номера для проживания, общественные зоны и конференц-залы. В отделке каждого пространства использовали керамическую плитку от предприятий, участвующих в экспозиции, что позволило сделать акцент на уникальности продукции для проектов в сфере гостеприимства.

«Hotel Cevisama» стал знаковым объектом с отличительной визуальной идентичностью, предлагающей привлекательную и целостную среду, воплощающей суть Cevisama 2025. Спроектированный как многофункциональное место он предоставил возможность для проведения мероприятий высокого уровня, включая презентации экспертов, показ актуальных тенденций и практические семинары.

Относительно рейтинга участников выставки — первое место принадлежало Испании, (73% от общего числа), включая предприятия из знаменитой провинции Кастельон (51%). Такие производители, как TAU Ceramica, Ecoceramic и Rocersa, на протяжении многих лет сотрудничающие с интернет-магазином keramogranit.ru, знакомили гостей с широким ассортиментом своей продукции в фирменных шоу-румах, чтобы в полном объеме продемонстрировать модельный ряд новинок и популярные коллекции плитки. Вторую и третью строчки заняли компании из Италии (13%) и Португалии (5%).

Некоторые экспозиционные пространства имели специализированную направленность, как, например, «Галерея камня», где были представлены лучшие образцы этого природного материала. Отдельную площадку выделили для профессиональных плиточников, позволив ознакомиться с новаторскими методами укладки. Две зоны («Cevisama Trends» и «Cevisama Talents») были посвящены передовым разработкам и креативному дизайну керамики.

Стоит отметить, что в этом году выступления участников выставки были более яркими и насыщенными. В них приняли участие многие студии архитектуры и дизайна, своим видением и опытом работы в этом секторе поделились ведущие строительные организации, представители сферы управления недвижимостью и гостиничного бизнеса.

Традиционно был проведен конкурс на лучшее экспозиционное пространство, где организаторы Cevisama совместно с Коллегией дизайнеров интерьеров сообщества Валенсии определили победителя, исходя из таких аспектов, как концепция, креативность, используемые материалы и функциональность.

Подробнее о событии читайте на сайте.

Картина дня
«Боятся скандала»: Израиль отстранил российского журналиста после вопроса о Бандере
МИД Израиля ограничил работу журналисту «Известий» после вопроса о Бандере
ВС РФ взяли под контроль Степовое в Запорожье. Военная операция, день 1118-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1118-й день
В Минобороны РФ назвали потери украинских войск с начала СВО
В МИД Дании заявили, что слова Путина «не вселяют надежды»
Дрон ВСУ атаковал Белгородскую область
В Испании заявили, что подают пример в вопросе помощи Киеву
Ученые разработали новый способ получения перекиси водорода
Новости и материалы
В Госдуме посоветовали депутату из Тарусы не заглядывать женщинам под юбки
Турция оценила слухи об отправке войск на Украину
Найдены клетки, «запускающие» рак яичников
Стало известно, бывают ли у кошек друзья
В Ростовской области уволили замгубернатора Федотову, обвиняемую в превышении полномочий
Пожар на территории НПЗ в Туапсе полностью ликвидировали
«Я как в тюрьме»: Канье Уэст потребовал общения с детьми и назвал их селекционными
Geely начала продажи нового кроссовера в России
Суд отклонил жалобу Генпрокуратуры РФ по делу об облигациях «Домодедово»
Подпольщики Николаева нашли место запуска украинских реактивных дронов
«Зенит» намерен пожаловаться на судейство в матче со «Спартаком»
ВСУ за сутки атаковали десятки населенных пунктов в Белгородской области
Россияне стали чаще пользоваться автомойками
На Украине рассказали о решении Зеленского усилить мобилизацию
В Индонезии найдены новые загадочные птицы, питающиеся нектаром
В Курской области откроют ряд населенных пунктов, в которые был ограничен въезд
Совет ЕС одобрил выплату Украине в €3,5 млрд
Президент Сербии заявил, что в стране не пройдут методы киевского майдана
Все новости
Курс доллара упал ниже 85 рублей
Госдума одобрила штрафы до 20 тысяч за несообщение в военкомат о переезде
В Раде заявили, что украинская ПВО сбивает половину своих самолетов
«Сейчас по пять детей имеют»: депутат рассказал о последствиях ношения мини-юбок
«Нужно подождать два квартала». Понизит ли ЦБ ключевую ставку?
Аналитик Васильев: ЦБ оставит ключевую ставку в 21% на заседании 21 марта
Тюремный срок Саакашвили продлили до 2034 года после нового приговора
Папина дочка повзрослела. Лизе Арзамасовой — 30!
Лерчек оставили под домашним арестом
Появились кадры с места аварии, в которую попал замминистра МЧС по дороге из ДНР
17 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 17 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Никто не ожидал столь быстрого прогресса». Что в США думают о переговорах с Путиным
Спецпосланник Уиткофф назвал позитивной встречу с Путиным
«Это не России решать». Макрон допустил, что ЕС отправит миротворцев на Украину
Мирошник: Макрон пытается придумать оправдание для участия в конфликте
ВСУ подтвердили потерю Суджи. Что происходит в освобожденном городе
Генштаб ВСУ спустя три дня признал потерю Суджи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами