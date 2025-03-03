Опубликована деловая программа международного арктического форума — 2025

На официальном сайте опубликована архитектура деловой программы Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» (МАФ), который состоится 26–27 марта в Мурманске под девизом «На Севере — жить!». Организатор форума — фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев констатировал, что интерес мирового сообщества к Арктике с каждым годом растет.

«Интерес растет у широкого ряда стран, включая те, которые не имеют выхода к Северному Ледовитому океану. В силу текущих геополитических условий международное сотрудничество в Арктике требует перезагрузки. Арктический совет — бывшая ведущая площадка международного взаимодействия – практически не работает. Нужны новые форматы общения. Глобальные вопросы развития Арктики мы предлагаем обсудить на форуме «Арктика — территория диалога» в Мурманске. Мы надеемся, что он активизирует международные контакты, привлечет на арктические территории новых инвесторов и еще раз продемонстрирует открытость нашей страны к взаимодействию и партнерству по различным направлениям», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Деловые мероприятия МАФ-2025 разделены на четыре тематических блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов», «Международное сотрудничество и экология».

«В деловой программе Международного арктического форума отражены ключевые направления и приоритеты государственной политики России на Крайнем Севере. В центре дискуссий — привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, перспективы развития Северного морского пути как стратегической транспортной магистрали, повышение качества жизни людей, обеспечение экологической безопасности в регионе, а также продвижение принципов устойчивого развития территорий с учетом интересов коренных народов. Повестка форума отражает комплексный подход к решению задач, стоящих перед Россией в Заполярье с учетом долгосрочных перспектив. Убежден, Форум будет способствовать созданию новых механизмов развития северных широт, закрепит за Россией статус ведущей арктической державы и позволит выработать новые форматы международного диалога на справедливой и взаимовыгодной основе», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета МАФ-2025 Антон Кобяков.

В рамках блока «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов» будут рассмотрены история и перспективы Северного морского пути, а также векторы развития Заполярья в современных условиях.

В трек «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций» войдут сессии, в ходе которых обсудят совершенствование преференций для арктического бизнеса, развитие ресурсной базы, креативных индустрий и туризма в регионе.

Развитие опорных населенных пунктов, господдержка северного завоза, стандарты отношений коренных малочисленных народов Севера с бизнесом и карьера в Арктике будут в центре внимания экспертов тематического направления «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов».

В треке «Международное сотрудничество и экология» рассмотрят вопросы взаимодействия между странами, стратегии сотрудничества государства и бизнеса в гуманитарной и экологической сферах. Отдельное внимание будет уделено науке, в частности обсудят геотехнический мониторинг и меры по адаптации к процессам таяния вечной мерзлоты.

На МАФ также представят итоги работы Международной научно-практической конференции «Вселенная белого медведя: эффективное сотрудничество в Арктике», которая состоится накануне Форума, 18–21 марта. В этом году конференция пройдет под эгидой Международного арктического форума на площадках в Москве, Анадыре, Санкт-Петербурге и Якутске, также будет организован телемост для арктических регионов.

В рамках деловой программы запланированы заседания комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Северный морской путь и Арктика», «Эффективная транспортная система» и «Международная кооперация и экспорт».

Также пройдут гастрофестиваль «Вкус Арктики», показательные учения МЧС и Арктическая гостиная «Жены героев».

VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Подробнее о мероприятии — на сайте.