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Пресс-релиз

Российский рынок стоматологии: перспективы консолидации и роста

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Личный архив Вячеслава Варяникова

Российский рынок стоматологии показывает устойчивый рост и переживает активное развитие. По данным аналитической компании DentalData, в 2024 году его объем увеличился на 15,4%, достигнув 717 млрд рублей, а средний чек на услуги составил 7 900 рублей, что на 13,9% выше, чем год назад.

Несмотря на это, в отрасли присутствует аномалия – она остается крайне разрозненной. В России почти 40 тысяч клиник, однако три крупнейшие сети занимают лишь 1% рынка. Расти есть куда: в США сетевые стоматологии составляют около 30%, в Европе – до 25% от общей доли игроков.

Основная причина разобщенности в том, что большинство клиник принадлежат практикующим врачам, которые, будучи высококвалифицированными специалистами, не стремятся к масштабированию бизнеса. Они избегают выстраивания больших систем и налаживания комплексных управленческих процессов в своем деле. Другими словами: стоматологии работают как автономные единицы.

Хаос на российском рынке ведет к различиям в качестве услуг, уровне сервиса и ценообразовании. Это создает возможности для формирования устойчивых сетей, способных предложить пациентам достойное лечение и выгодные условия обслуживания.

Подобная практика показала эффективность в других странах. Так, в США сети Aspen Dental и Heartland Dental контролируют более 20% рынка. Благодаря масштабу они предлагают клиентам низкие цены и высокое качество за счет оптимизации закупок и стандартизации процессов. В Великобритании сеть MyDentist, объединяющая более 600 клиник, инвестирует в современное оборудование и работу с персоналом, что позволяет удерживать лидирующие позиции в отрасли.

Отдельные игроки в России начинают выстраивать похожий системный подход, создавая стоматологические центры с единой структурой управления, оптимизированными закупками и стандартами здравоохранения. И все – под одной крышей. Уровень лечения растет, а цена падает за счет экономии на масштабах: формат исключает необходимость посещения нужных специалистов в разных местах.

Так, Вячеслав Варяников, совладелец клиник All Smiles, Fix Stom, Easy Stom, Ami Clinic, World Dent и ряда других, видит в сложившейся ситуации потенциал для роста и вместе с партнерами с 2016 года двигается в этом направлении. Предприниматель уверен, что ниша является одной из наиболее перспективных на отечественном рынке частной медицины.

Стратегия заключается в создании в крупных городах России стоматологий площадью более 1000 кв. м, где представлены все виды лечения. Например, с момента открытия в 2016 году «Клиники Поволжье», в Самаре медицинскую помощь по европейским стандартам получили более 7000 пациентов. В своей работе стоматология применяет новейшие методы диагностики, актуальное оборудование, премиальный уровень сервиса с привлечением высококвалифицированных врачей. Выгодное отличие от конкурентов – лечение в одном месте: от профилактики до хирургического вмешательства.

Выбранный подход позволяет достигать эффективности в закупках, маркетинге, продажах и обучении персонала, что, в свою очередь, обеспечивает высокое качество лечения по более доступным ценам для пациентов. Так, новосибирский филиал клиники Easy Stom предлагает полный спектр услуг, ориентированных на удовлетворение сложных и избирательных потребностей клиента. Они, в свою очередь, отмечают внимательное и профессиональное отношение со стороны врачей и персонала: дружелюбие, индивидуальные планы лечения и консультации вселяют в посетителей уверенность в выбранном формате терапии и результатах.

Такая модель и принципы развития делают работу многопрофильных стоматологий устойчивой, рентабельной, открывая перспективу дальнейшего роста. Она успешно показывает себя: сегодня клиники принимают пациентов в Москве (All Dent), Санкт-Петербурге (World Dent), Краснодаре (Fly Clinic), Ростове-на-Дону (филиал World Dent), Нижнем Новгороде (All Dent), Самаре («Клиника Поволжье»), Омске (Улыбка Сибири), Перми (Ротонда Дент), Новосибирске (филиал Easy Stom), Красноярске (Sib Dental) и Кемерово («Кузбасс») . В планах — открытие стоматологий в Новокузнецке, Калининграде, Казани и Иркутске.

«Мы видим, что пациенты ценят наш подход. Они выбирают нас, потому что мы предлагаем не только качественное лечение, но и комфорт, доступность и прозрачность в ценообразовании. Так, стоматологию All Smiles с момента открытия посетили около 10 тысяч пациентов, а 78% новых клиентов приходят по рекомендациям», – подчеркивает Варяников.

И это не сугубо столичная особенность. В краснодарской стоматологии Fly Clinic квалифицированную помощь получили более 15 тысяч человек, и основной поток пациентов, до 80%, клиника получает по отзывам и сарафанному радио довольных посетителей.

Предприниматель оценивает потенциал роста сетей в 70 организаций по России и около 30 клиник в странах ближнего зарубежья. К 2030 году планируется выход на IPO, что свидетельствует о серьезных намерениях и уверенности в стратегии. В перспективе до 2030 года он видит достижение уровня консолидации до 10% от объема рынка.

Развитие стоматологической отрасли в России тесно связано с консолидацией и повышением доступности медицинской помощи. Несмотря на фрагментацию, рынок открывает перспективы для системных решений: от стандартизации услуг и оптимизации закупок до внедрения ИИ и создания многопрофильных клиник, способных удовлетворить растущий спрос на качественную и доступную стоматологическую помощь.

Сети All Smiles, Fix Stom, Ami Clinic, World Dent пытаются переломить тенденцию разделения рынка, что особенно важно в условиях растущего спроса. При этом стоит учитывать, что консолидация не сводится исключительно к укрупнению бизнеса. Главный ориентир – формирование устойчивой медицинской экосистемы, в которой сочетаются удобство для пациента, современные технологии и профессиональное развитие врачей.

Российский стоматологический рынок стоит на пороге масштабных изменений. В ближайшее годы он будет двигаться к более упорядоченной модели, в которой ключевые позиции займут системные игроки с передовыми подходами к управлению и операционным процессам. Это откроет новые возможности как для бизнеса, так и для пациентов.

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