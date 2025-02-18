В Форуме будущих технологий – 2025 примут участие эксперты из ведущих химико-технологических вузов

Экспертные заключения по итогам Форума будущих технологий подготовят представители ведущих химико-технологических вузов страны. В Форуме примут участие эксперты Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Сколковского института науки и технологий, Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, Московского физико-технического института (национального исследовательского университета), Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Курчатовского института.

Фонд Росконгресс традиционно осуществляет экспертное сопровождение важнейших конгрессно-выставочных мероприятий. Итогом работы экспертов являются экспертные заключения по мероприятиям деловой программы форумов, которые публикуются в информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс, а также используются для итоговых аналитических материалов, выпускаемых по итогам форумов.

Тематика Форума будущих технологий – 2025 посвящена широкому перечню вопросов развития наукоемкой индустрии создания и использования новых материалов. Экспертиза со стороны профессионального сообщества повысит статус Форума в качестве катализатора развития наукоемких отраслей экономики.

«Объективный экспертный взгляд на вопросы, которые будут обсуждаться на Форуме, поможет в формировании мощной аналитической базы, на которую смогут опираться как органы власти, так и представители бизнеса при принятии решений по развитию целой группы отраслей экономики России, связанных с химией и новыми материалами», — подчеркнул заместитель директора по экспертно-аналитической работе Фонда Росконгресс Григорий Великих.