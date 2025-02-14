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Пресс-релиз

Мурманский лыжный марафон пройдет с 29 по 30 марта

Ежегодный лыжный марафон состоится в Мурманске в ранее запланированные даты. Об этом в прямом эфире телеканала Матч ТВ 15 февраля заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев

«Мурманский лыжный марафон, который планировался на 29-30 марта, пройдет в изначально запланированные даты, решение принято. Мы с губернатором Мурманской области провели большую работу по анализу логистических возможностей столицы Арктики, гонка будет, — сказал он.

В период подготовки к соревнованиям 26-27 марта 2025 г. в Мурманске также состоится Международный Арктический форум. Мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Форум соберет представителей деловых кругов и органов власти со всех арктических регионов России, а также гостей из зарубежных стран. Участники мероприятия смогут стать свидетелями одного из главных мероприятий в рамках традиционного Праздника Севера. В 2025 году Полярная Олимпиада станет юбилейной – спортивные состязания будут проходить в 90-й раз.

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