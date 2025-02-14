На Неделе российского бизнеса отметили важность конгрессно-выставочных мероприятий

В Москве состоялись мероприятия международного форума «Неделя российского бизнеса – 2025» в рамках ежегодного мероприятия Российского Союза промышленников и предпринимателей. Фонд «Росконгресс» представил первый заместитель директора фонда Андрей Реут, который рассказал о возможностях ключевых конгрессно-выставочных мероприятий в России для бизнеса, коммерческих структур, деловых объединений и ассоциаций.

«Ключевые деловые площадки фонда «Росконгресс» находятся в постоянном развитии и движении, с каждым годом предоставляя их участникам и гостям десятки новых возможностей, – от прямого диалога с представителями власти и зарубежной аудиторией до различных трендовых форматов продвижения брендов. Традиционно приглашаем бизнес-сообщество принять участие в формировании повестки каждого форума. Убежден, что авторитетное мнение и желание полноценно участвовать в жизни площадок, их деловых программах, готовность развивать и деловой климат в России, играют сегодня важнейшую роль в развитии нашей страны и ее инвестиционной привлекательности», — подчеркнул первый заместитель директора фонда Андрей Реут.

Участники Международного форума «Неделя российского бизнеса – 2025» отметили важность проведения конгрессно-выставочных мероприятий в России, а также обсудили ряд актуальных вопросов и тем, среди которых перспективы создания зарубежной инфраструктуры поддержки экспорта, строительство транспортно-логистических центров и российских промышленных зон в «опорных странах», меры финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров, обеспечение энергетического перехода и борьбу с глобальными экономическими дисбалансами, борьбу с ростом дефицита рабочей силы и другие темы.

Отдельное внимание в ходе Форума было уделено работе по продвижению бренда «Сделано в России» за рубежом, разработке специализированных обучающих программ по подготовке кадров, а также новой редакции национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Участие в форуме приняли: заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин, член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов, председатель совета директоров ГК «РЕНОВА» Виктор Вексельберг, председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, вице-президент АО «Российский экспортный центр» Александр Молодцов, председатель правления некоммерческого партнерства «Национальное агентство прямых инвестиций» (НАПИ) Игорь Вдовин, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг и директор по развитию бизнеса госкорпорации «Росатом» Екатерина Ляхова.

По итогам форума были выработаны практические рекомендации по обсужденным темам, которые в том числе планируется включить в первый выпуск «Белой книги» интересов российского бизнеса на международной арене в том числе в страновом разрезе, на 2025 год и на период до 2030 года.