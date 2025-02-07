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Пресс-релиз

Квартальная выручка Freedom Holding Corp. выросла до $655,2 млн

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Paul Barkley

Выручка Freedom Holding Corp. (FRHC) за III финансовый квартал 2025 года (1 октября – 31 декабря 2024 года) достигла $655,2 млн, увеличившись на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все ключевые финансовые показатели компании показали уверенную положительную динамику, отражая устойчивый рост бизнеса и эффективность стратегии холдинга.

Значительный вклад в увеличение выручки внес банковский сегмент: здесь показатель повысился на 47%, до $206,4 млн. Число клиентов Freedom Bank Kazakhstan за отчетный период выросло до 1,407 млн.

Выручка брокерского направления холдинга (АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Global PLC, Freedom24, Freedom Armenia, Freedom Broker Kyrgyzstan, Foreign Enterprise LLC and Prime Executions, Inc.) увеличилась на 29%, до $213,3 млн. Клиентская база достигла нового максимума в 618 тыс. клиентов, а рост активности инвесторов привел к увеличению комиссионных доходов до $120,7 млн.

Наибольший рост выручки произошел в страховом сегменте (Freedom Life и Freedom Insurance), где показатель увеличился на 106% и составил $197,8 млн. Число клиентов выросло до 972 тыс.

Прочие сегменты бизнеса (онлайн-платежи, продажа билетов, маркетплейс, электронная коммерция, туризм и телекоммуникации) в октябре – декабре принесли Freedom Holding Corp. $37,7 млн выручки, увеличившейся на 120%.

Основной вклад в рост выручки Freedom Holding Corp. внесло повышение дохода от страхового андеррайтинга на 125%, до $177,5 млн. Это связано с тем, что увеличился объем операций, таких как пенсионные аннуитеты и продажи страховых полисов от несчастных случаев.

Среди позитивных для выручки драйверов — повышение чистой прибыли по торговым ценным бумагам с убытка в $5,1 млн до прибыли в $89,6 млн. Это свидетельствует о стабильном росте и успехе компании на рынке инвестиций.

«В условиях глобализации мы создаем экосистему Freedom как единую платформу, где разные сегменты бизнеса — от банка и страхования до лайфстайл-сервисов — эффективно взаимодействуют, обслуживая более 7 миллионов клиентов. Выручка холдинга значительно диверсифицировалась в последнее время: если раньше основной доход приходился на брокерский бизнес, то сейчас он равномерно распределен между страхованием и банковским сегментом, что делает экосистему более устойчивой и сбалансированной», — отметил основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

В отчетном периоде S&P повысило рейтинги АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Global, Freedom Bank Kazakhstan и Freedom Finance Europe до уровня «B+» с прогнозом «Стабильный». Рейтинг самого Freedom Holding подтвержден на уровне «B-».

Чистая прибыль компании составила $78,1 млн против $96,1 млн в аналогичном квартале 2024 фискального года. Это было обусловлено ростом расходов, которые составили $556,9 млн. Из них $131,1 млн было направлено на выплаты процентов по долговым обязательствам, в том числе по собственным облигациям холдинга, $93,9 млн пришлось на комиссионные расходы, $73,4 млн – на административные и общие издержки.

Значительные средства были направлены в благотворительные проекты в Казахстане, включая поддержку Казахстанской федерации шахмат, футбольной лиги, теннисной федерации и строительства инфраструктурных объектов.

Также холдинг приобрел провайдера телекоммуникационных услуг EliteCom за $3 млн, чтобы использовать активы и лицензии для развития телекоммуникационного бизнеса.

Активы компании выросли до $9,14 млрд, обязательства составили $7,87 млрд.

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