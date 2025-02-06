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«Роснефть» модернизирует учебные лаборатории ведущих вузов и техникумов Самарской области

Предприятия самарской группы НК «Роснефть» оснастили учебные лаборатории профильных заведений высшего и среднего профессионального образования Самарской области новым оборудованием.

При поддержке Компании учебная лаборатория химико-технологического факультета Самарского государственного технического университета (СамГТУ) оснащена современными опытными установками – аналогами реальных промышленных объектов нефтепереработки. На новом оборудовании в лабораторных условиях более 200 студентов СамГТУ ежегодно смогут изучать и отрабатывать практические навыки ведения технологических процессов нефтепереработки – изомеризации, каталитического крекинга, риформинга, – а также моделировать различные производственные ситуации в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

«Роснефть» также активно участвует в подготовке кадров для нефтепереработки, оснащает студенческие лаборатории новокуйбышевского филиала СамГТУ и Новокуйбышевского нефтехимического техникума (ННХТ). При содействии Компании нефтехимический техникум приобрел учебную мини-установку первичной переработки нефти – компьютерный тренажерный комплекс для обучения моделированию технологических процессов. На тренажере ежегодно обучаются более 600 студентов по направлению подготовки «Нефтехимия и нефтепереработка». Будущие операторы, аппаратчики и машинисты виртуально моделируют процессы атмосферной перегонки нефти во время учебной практики, сдают демонстрационные экзамены, готовятся к Чемпионату по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Для учебной лаборатории кафедры «Химия и химическая технология» Новокуйбышевского филиала СамГТУ приобретены современные приборы – инфракрасный фурье-спектрометр для определения ароматических углеводородов в нефтяных фракциях и спектрофотометр ПЭ-5400ВИ с широкой областью применения – от эколого-аналитических лабораторий химических предприятий до фармацевтики. Новое оборудование расширит возможности исследований и тематику научных работ студентов.

Многолетнее сотрудничество «Роснефти» с лучшими профильными вузами и колледжами направлено, в первую очередь, на повышение уровня подготовки студентов по востребованному для Компании направлению «Химическая технология» и содействует развитию научных исследований по перспективным направлениям нефтепереработки и нефтехимии. Ежегодно выпускники учебных заведений пополняют коллективы предприятий «Роснефти», продолжают заниматься актуальными исследованиями, успешно защищают свои разработки на научно-технических конференциях молодых специалистов Компании.

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