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«Роснефть» расширяет в Сибири бесконтактную оплату топлива через сервис «Яндекс Заправки»

«Роснефть» продолжает развитие сотрудничества с сервисом »Яндекс Заправки» и расширяет географию дистанционной оплаты топлива. Услуга стала доступной для клиентов на всех 70 АЗС Компании в Алтайском крае и Республике Алтай. Сегодня «Роснефть» является крупнейшей розничной сетью в России с возможностью бесконтактной оплаты почти на 2 700 АЗС.

«Яндекс Заправки» интегрированы в Яндекс Go, Карты и Навигатор, а также доступны в отдельном приложении. Сервис информирует пользователей о видах и стоимости топлива на каждой АЗС. Автомобилисты могут выбрать номер колонки, марку топлива, объем и оплатить заправку дистанционно через мобильный телефон.

На АЗС «Роснефти» в Алтайском крае и Республике Алтай для всех автолюбителей, которые будут заправляться до 1 марта 2025 года с помощью цифрового сервиса, будет доступно выгодное предложение. Участники программы лояльности «Семейная команда» смогут также добавить данные своей карты в «Яндекс Заправки» для начисления баллов, а автомобилисты с активной подпиской Яндекса копить и тратить баллы Плюса, заправляясь на АЗС сети.

Развитие удобных клиентских сервисов для увеличения скорости и повышения качества облуживания клиентов – одна из приоритетных целей розничного бизнеса «Роснефти». АЗС Компании предоставляют автолюбителям возможность использовать различные способы для оплаты топлива и сопутствующих товаров: банковской картой, наличными, по QR-коду через Систему быстрых платежей, с помощью сервиса «Яндекс Заправки», а также накопленными баллами при предъявлении карты «Семейная команда».

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