Глава Минспорта Дегтярев пригласил министра спорта ОАЭ на ПМЭФ

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев во время визита в Объединенные Арабские Эмираты пригласил Министра спорта ОАЭ Ахмеда Бельхуля Аль-Фаляси на Петербургский международный экономический форум.

«Обсудили с коллегой план спортивных обменов. Поблагодарил эмиратскую сторону за согласование товарищеского турнира по гандболу между клубами из России, Беларуси и национальной сборной ОАЭ. Господин Ахмед Бельхуль Аль-Фаляси проинформировал меня, что уже в ближайшие дни будут согласованы точные даты и локации Игр Будущего-2025», — отметил Михаил Дегтярев.

При поддержке фонда «Росконгресс» ПМЭФ стал значимой площадкой для развития международного сотрудничества в спорте. Результатом взаимодействия Минспорта России, всероссийских федераций и спортивной платформы фонда «Росконгресс» стало проведение на ПМЭФ-2024 турниров с участием спортсменов из десяти стран. В международном формате прошли многодневная велогонка «Золото Ладоги», парусная Регата имени Игоря Ченцова и турнир по дзюдо. Сейчас ведется работа по организации международных турниров, которые войдут в программу ПМЭФ-2025.

Кроме того, в рамках визита в ОАЭ Михаил Дегтярев встретился с шейхом Сухаилом Бутти Сухаилом Аль-Мактумом и главой Национального антидопингового агентства ОАЭ доктором Майей Аль-Джабер. На встречах обсуждались перспективы сотрудничества в области спортивной медицины, антидопингового контроля и совместных тренировочных программ. Российские спортсмены уже провели в ОАЭ подготовительные сборы по синхронному плаванию, а паралимпийская сборная России протестировала крупнейший в регионе крытый горнолыжный комплекс «Ски Дубай».

Напомним, что в 2023 году Объединенные Арабские Эмираты имели почетный статус страны-гостя ПМЭФ. В рамках участия ОАЭ в Форуме была сформирована делегация представителей официальных и деловых кругов, организована зона делового общения, проведена серия мероприятий, посвященных экономическому, научному, туристическому и культурному потенциалу страны, а также освещено российско-эмиратское сотрудничество. Отметим, что министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри, в том числе, принял участие в традиционном забеге по центру Санкт-Петербурга.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.

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