Открыта аккредитация представителей СМИ и блогосферы на Форум будущих технологий

С 29 января по 9 февраля 2025 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на мероприятия Форума будущих технологий. Форум состоится 20–21 февраля в Москве и будет посвящен теме «Новые материалы и химия». Обсуждения сосредоточатся на развитии индустрии новых материалов и применении ее достижений в различных отраслях промышленности и экономики.

Форма заявки и правила аккредитации размещены на сайте в разделе «СМИ».

Форум будущих технологий – ведущая дискуссионная площадка, посвященная развитию в России наукоемких технологий. Это флагманское событие, на котором ведущие исследователи и лидеры производства представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

В программу Форума войдут дискуссии по четырем тематическим направлениям: «Химия и высокочистые вещества», «Современные материалы и технологии», «Новые горизонты» и «Экосистема». Участники Форума – ведущие эксперты, ученые, представители бизнеса и государственные деятели – обсудят передовые научные разработки и продуктовые решения на их основе. Российские высокотехнологичные компании представят на выставке передовых разработок последние достижения в области химии и новых материалов.

В 2025 году Форум проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами Форума выступают Газпромбанк, Правительство Москвы и госкорпорация «Росатом». Оператор Форума – Фонд Росконгресс.