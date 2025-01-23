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Фонд Росконгресс подписал соглашение с Всероссийской федерацией парусного спорта

Фонд Росконгресс и Всероссийская федерация парусного спорта подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений взаимодействия станет ежегодное проведение Регаты имени председателя президиума, первого вице-президента ВФПС Игоря Викторовича Ченцова. В 2024 году дебютная регата открыла программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

«Спортивные программы форумов традиционно проходят под парусами. При этом сотрудничество с Всероссийской федерацией парусного спорта будет выходить за их рамки. В прошлом году Росконгресс поддержал проведение 33-й Международной Геленджикской регаты, которая является самым массовым детско-юношеским соревнованием в парусном спорте. Значимость этой регаты особо подчеркнул Министр спорта Михаил Дегтярев. Таким образом, будем вместе с федерацией следовать курсу на развитие массового спорта», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В 2024 году благодаря целевым отчислениям от букмекеров, которые распределяет Единый регулятор азартных игр, на Геленджикской регате были впервые были отменены стартовые взносы для участников. Всего на старт гонок в акватории Геленджикской бухты вышли 1190 участников от 9 лет до 21 года из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

«Федерация внедряет новые форматы соревнований. Нам важно, чтобы такие гонки звучали на широкую аудиторию. Через крупнейшие экономические форумы мы сможем также презентовать наши соревнования и проекты партнерам, рассказать о других направлениях деятельности федерации, в том числе развитии массового, студенческого и детского спорта», – сказал президент ВФПС Сергей Джиенбаев.

Одним из главных событий сезона для ведущих яхтсменов стала Профессиональная парусная лига. Спортсмены сборной России в олимпийских классах яхт соревновались в классе яхт российского производства MX700. В прошлом году этапы в Санкт-Петербурге и Сочи прошли при поддержке Фонда Росконгресс.

В парусных гонках в 2024 году участвовала и команда Фонда Росконгресс. Наши сотрудники приняли участие в трех этапах бизнес-регаты «Ведомости»: в Сочи, Московской области и Владивостоке. На этапе в рамках Восточного экономического форума наша команда победила в серебряном дивизионе.

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