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Опубликована архитектура деловой программы Форума будущих технологий–2025

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Павел Бедняков/РИА Новости

На официальном сайте Форума будущих технологий опубликована архитектура деловой программы. Мероприятие пройдет в Москве 20–21 февраля 2025 года. Форум будущих технологий в этом году будет посвящен теме «Новые материалы и химия». Обсуждения сосредоточатся на развитии индустрии новых материалов и применении ее достижений в различных отраслях промышленности и экономики.

«Обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по направлению новых материалов и химии является одной из задач в достижении технологического лидерства – одной из национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Разработан соответствующий национальный проект, к решению задачи подключаются все ключевые игроки: представители науки, бизнеса, государства. Форум будущих технологий, посвященный новым материалам и химии, выступит ключевой площадкой как для обсуждения необходимых мер по достижению национальных целей развития, так и для демонстрации прорывных достижений в этой области», – сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Форума будущих технологий Антон Кобяков.

«Национальным проектом «Новые материалы и химия» предусмотрено наращивание темпов развития отрасли, ввод новых производств и повышение доли химической промышленности в ВВП страны. Для этого необходимо объединение усилий науки, бизнеса, системы образования и создание соответствующих стимулов со стороны государства. Форум будущих технологий позволит обсудить текущую ситуацию в отрасли и реализацию ключевых мероприятий в рамках нацпроекта», – отметил первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, куратор национального проекта «Новые материалы и химия» Денис Мантуров.

Программа Форума будет разделена на четыре тематических блока: «Химия и высокочистые вещества», «Современные материалы и технологии», «Новые горизонты» и «Экосистема».

В ходе экспертных дискуссий блока «Химия и высокочистые вещества» обсудят производство и импортозамещение базовой химической продукции, а также развитие высокотехнологичной химии: разработку материалов нового поколения и их применение в микроэлектронике, каталитических системах, производстве экологически безопасных удобрений и других высокотехнологичных отраслях. Особое внимание будет уделено созданию цепочек химических производств, которые позволят наладить выпуск новых материалов, обеспечивающих импортонезависимость страны. Обсуждения коснутся также «зеленой химии» – оптимизации химических процессов для защиты окружающей среды.

Трек «Современные материалы и технологии» будет посвящен применению новых материалов в развитии природоподобных технологий, ядерной энергетике, транспортном машиностроении, биомедицине. Состоятся дискуссии об использовании морозостойких и прочных материалов в освоении арктических территорий, роли новых материалов в промышленном внедрении аддитивных технологий.

Дискуссии по направлению «Новые горизонты» коснутся разработки новейших материалов для передовых индустрий: высокоэффективных полимеров для восстановительной медицины, атомной, нефтегазовой, космической отраслей, наноматериалов для энергетики, умных материалов, способных изменять свои свойства в зависимости от условий, квантовых и метаматериалов с уникальными свойствами, не существующими в природе. Обсудят также цифровое материаловедение и новые методы исследования материалов с помощью комплексов «мегасайенс».

В блоке «Экосистема» затронут темы регулирования и стандартизации, применения информационных технологий, создания инфраструктуры и подготовки научных и инженерных кадров для индустрии новых материалов.

В рамках деловой программы состоятся также открытый диалог «Государство – предприятия», посвященный налаживанию новых производственных цепочек в сфере новых материалов и химии, и дискуссионная панель «Научные достижения, вдохновленные фантастикой».

Участники Форума будущих технологий из числа российских высокотехнологичных компаний представят последние достижения в области химии и новых материалов на выставке, которая будет работать на площадке на протяжении всех дней проведения мероприятия.

В преддверии Форума состоится тематическая научная конференция: ведущие российские и зарубежные ученые обсудят перспективные исследования в области новых материалов и ключевые тенденции в этой области.

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