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РЖД открыли в Госдуме РФ выставку «БАМ: эстафета поколений»

ОАО «РЖД» совместно с Комитетом Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики открыли выставку «БАМ: эстафета поколений». Экспозиция отражает ключевые аспекты развития «стройки века».

В рамках торжественного мероприятия перед ветеранами-строителями БАМа с приветственным словом выступили первый заместитель Председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Жуков, председатель Комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и другие представители нижней палаты Федерального собрания РФ.

«За последние 10 лет по поручению Президента России было принято решение по реализации нескольких этапов модернизации Восточного полигона и, в частности, БАМа. За эти 10 лет было построено более 2 тыс. км вторых путей, «расшиты» станции, улучшены автоматика, движение. Был сделан грандиозный объем работ. Сегодня на БАМе мы продолжаем эти славные традиции наших предшественников», – подчеркнул Олег Белозёров.

Выставочный павильон собран из нескольких стендов, на которых представлены мультимедийный экран с роликами «Восточный полигон. БАМ 2.0», «БАМ: эстафета поколений» и «История БАМа в лицах» и интерактивная тач-панель портала «БАМ 50». Это документальный проект, в котором наследие и история легендарной стройки передается в уникальных личных свидетельствах ее участников, архивных фотографиях и видеозаписях.

Помимо мультимедийных форматов, без которых сегодня не обходится практически ни одна современная выставка, организаторы представили планшетную экспозицию «Карта БАМа» с 3D-моделями основных вокзалов магистрали и триптих художника Дмитрия Аске «Путь в завтра», который рассказывает о прошлом, настоящем и будущем БАМа и является художественным осмыслением великой стройки.

Также на выставке можно увидеть макет памятника «Строители БАМа», выполненный народным художником России Салаватом Щербаковым. Сейчас оригинал композиции установлен на центральной площади столицы БАМа Тынды.

Отдельно от основной части экспозиции организаторы поместили фотовыставку «Таежная симфония». На ней выставлены 17 фотографий, которые демонстрируют неразрывную связь между природой регионов пролегания Восточного полигона, людьми и железнодорожной техникой.

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