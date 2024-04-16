IV Конгресс молодых ученых состоится 20-22 ноября 2024 года в Сириусе

В Москве под руководством советника президента Российской Федерации Антона Кобякова состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Координационного комитета по проведению в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий.

IV Конгресс молодых ученых пройдет 20-22 ноября 2024 года на федеральной территории «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».

«Сегодня перед российской наукой стоят большие и амбициозные задачи – развитие собственных компетенций в создании конкурентноспособных продуктов и технологий для перехода на следующий технологический рубеж. В поисках ответа на глобальные вызовы необходимо опираться на собственный опыт, искать новые точки роста и открыто обсуждать глобальные вопросы международного сотрудничества в научной сфере. Можно с уверенность сказать, что Конгресс молодых ученых стал системообразующей площадкой для совместной работы по этим направлениям», - отметил советник президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Координационного комитета Десятилетия науки и технологии в России Антон Кобяков.

Открывая заседание, он также отметил необходимость расширения международного партнерского сотрудничества с учеными во всех областях научно-технологического поиска и создания условий и механизмов подготовки молодых научных кадров через совместные образовательные программы и общие стандарты.

В 2023 году в мероприятиях III Конгресса приняли участие более 5000 человек из 85 субъектов Российской Федерации, включая новые регионы, а также 36 иностранных государств, в том числе из Китая, Ирана, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Армении, ЮАР, Республики Куба и других стран.

Также важными темами повестки стало обсуждение деловой, культурной и спортивной программ IV Конгресса, организационных вопросов подготовки площадки для участников и представителей СМИ. Отдельно были освещены вопросы организации и проведения мероприятий-спутников, которые традиционно предваряют работу каждого Конгресса.

Участники отметили, что все проводимые научно-просветительские мероприятия Конгресса и демонстрация передовых наукоемких технологий способствуют популяризации достижений российской науки, повышению престижа профессии и привлечению в отрасль молодых ученых и разработчиков. Важной задачей в текущем году станет продвижение достижений российской науки в рамках международного сотрудничества.