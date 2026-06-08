Дрон ВСУ ударил по поезду в Крыму, есть пострадавшие. Военная операция, день 1566-й

ВСУ ударили по локомотиву пассажирского поезда в Крыму. ВС РФ за ночь сбили 310 украинских дронов. На перевалочном комплексе в Новороссийске начался пожар после атаки беспилотника. Украина приостановила реализацию сделки с США по недрам, пишет «Страна». «Евротройка» выступила за участие Европы в переговорах. Подросток пострадал при ударе ВСУ по дому в Белгородской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.