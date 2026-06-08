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Дрон ВСУ ударил по поезду в Крыму, есть пострадавшие. Военная операция, день 1566-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1566-й день
Алексей Коновалов/ТАСС

ВСУ ударили по локомотиву пассажирского поезда в Крыму. ВС РФ за ночь сбили 310 украинских дронов. На перевалочном комплексе в Новороссийске начался пожар после атаки беспилотника. Украина приостановила реализацию сделки с США по недрам, пишет «Страна». «Евротройка» выступила за участие Европы в переговорах. Подросток пострадал при ударе ВСУ по дому в Белгородской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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10:10

🔴 64-летний мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по дому в поселке Коренево Курской области, написал губернатор Александр Хинштейн.

9:55

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что решил сделать письмо президенту России Владимиру Путину публичным, поскольку якобы боялся, что иначе тот его не прочтет.

9:40

ВСУ за сутки 51 раз обстреляли отселенные населенные пункты Курской области из артиллерийских орудий, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

9:23

Более тысячи жителей Одесской области оказались без электричества из-за повреждения оборудования в результате атаки, утверждают в украинской областной военной администрации.

9:09

За сутки над территорией ДНР сбили 15 украинских беспилотников, раскрыли в штабе обороны республики.

8:47

Атакованное ВСУ 28 апреля здание администрации Марковки в ЛНР было признано не подлежащим восстановлению, его решено снести из-за аварийности, пишет ТАСС со ссылкой на аппарат главы республики.

8:35

На территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе Волгоградской области начался пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

8:24

Российские военные средствами ПВО за ночь сбили 310 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями, объявили в Минобороны РФ.

8:20

В Новороссийске после удара ВСУ начался пожар на территории перевалочного комплекса, сообщили в оперативном штабе региона.

8:17

Киев приостановил реализацию сделки США по разработке украинских недр из-за ухудшения отношений между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, пишет украинский портал «Страна».

8:15

Движение поездов в Крыму приостановлено после удара ВСУ по локомотиву, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс». Всего это затронуло восемь составов. Их пассажиров, перевезут автобусами. Пассажиров поврежденного поезда уже доставили в Симферополь.

8:10

Лидеры Великобритании, Франции и Германии за активное участие Европы в урегулировании украинского конфликта. Об этом сказано в заявлении по итогам встречи «евротройки» в Лондоне.

8:06

🔴 14-летний мальчик пострадал в результате удара украинского дрона по частному дому в селе Дунайка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Кроме того, в больницу обратился мужчина, получивший травмы при вчерашнем ударе дрона по предприятию в селе Ясные Зори.

8:02

🔴 ВСУ беспилотником ударили по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь в Крыму, написал глава республики Сергей Аксенов. Помощник машиниста погиб, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали.

8:00

Сегодня 1566-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
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