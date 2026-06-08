Дрон ВСУ ударил по поезду в Крыму, есть пострадавшие. Военная операция, день 1566-й

🔴 64-летний мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по дому в поселке Коренево Курской области, написал губернатор Александр Хинштейн.
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что решил сделать письмо президенту России Владимиру Путину публичным, поскольку якобы боялся, что иначе тот его не прочтет.
ВСУ за сутки 51 раз обстреляли отселенные населенные пункты Курской области из артиллерийских орудий, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Более тысячи жителей Одесской области оказались без электричества из-за повреждения оборудования в результате атаки, утверждают в украинской областной военной администрации.
За сутки над территорией ДНР сбили 15 украинских беспилотников, раскрыли в штабе обороны республики.
Атакованное ВСУ 28 апреля здание администрации Марковки в ЛНР было признано не подлежащим восстановлению, его решено снести из-за аварийности, пишет ТАСС со ссылкой на аппарат главы республики.
На территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе Волгоградской области начался пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Российские военные средствами ПВО за ночь сбили 310 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями, объявили в Минобороны РФ.
В Новороссийске после удара ВСУ начался пожар на территории перевалочного комплекса, сообщили в оперативном штабе региона.
Киев приостановил реализацию сделки США по разработке украинских недр из-за ухудшения отношений между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, пишет украинский портал «Страна».
Движение поездов в Крыму приостановлено после удара ВСУ по локомотиву, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс». Всего это затронуло восемь составов. Их пассажиров, перевезут автобусами. Пассажиров поврежденного поезда уже доставили в Симферополь.
Лидеры Великобритании, Франции и Германии за активное участие Европы в урегулировании украинского конфликта. Об этом сказано в заявлении по итогам встречи «евротройки» в Лондоне.
🔴 14-летний мальчик пострадал в результате удара украинского дрона по частному дому в селе Дунайка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Кроме того, в больницу обратился мужчина, получивший травмы при вчерашнем ударе дрона по предприятию в селе Ясные Зори.
🔴 ВСУ беспилотником ударили по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь в Крыму, написал глава республики Сергей Аксенов. Помощник машиниста погиб, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали.
Сегодня 1566-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.