Яндекс Go внедрил «Алису AI» для выбора товаров в чате приложения

«Алиса AI» научилась помогать пользователям Яндекс Go выбирать товары прямо в чате. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Отмечается, что нейросеть может, например, найти вещь в определенном стиле, сравнить несколько вариантов телефонов или посоветовать кондиционер для спальни.

Как уточнили в сервисе, новый навык нейросети позволит пользователям решать больше повседневных задач в одном чате привычного приложения.

На текущий момент функция доступна жителям Москвы и Санкт-Петербурга из листа ожидания. В него подали заявку более миллиона человек. В будущем нейросеть планируют сделать доступной всем пользователям Яндекс Go.

Помимо покупок нейросеть поможет пользователям быстрее решать другие городские задачи. Например, ей можно поручить помощь в заказе такси и продуктов, оформлении доставки или выборе ресторана.

Для быстрого поиска достаточно написать или сказать: «тематическая книга для ребенка до тысячи рублей» или «какую газонокосилку выбрать для дачи». Отмечается, что ИИ-агент уточнит пожелания и нюансы, а также предложит подходящие варианты из ассортимента маркетплейса.

Также в чате не требуется переключаться между вкладками и тратить время на изучение множества мест или товаров. Это удобно, когда, например, нужно организовать мероприятие: романтический ужин или поездку на дачу с друзьями. Так, нейросеть можно попросить подобрать подходящий ресторан и новые наушники, отправить доставкой цветы, а затем в том же чате заказать такси до места.

Напомним, весной 2025 года Яндекс Маркет первым среди российских маркетплейсов запустил чат с ИИ для покупателей. После обновления агента в ноябре появилось больше сценариев взаимодействия. А с момента запуска чат с ИИ-агентом посетили миллионы пользователей.