«Самая удивительная история в мире». Как КНДР добилась экономического подъема

Северная Корея, десятилетиями находившаяся под жесткими международными санкциями, неожиданно оказалась в центре внимания западных СМИ как пример экономического роста. The Wall Street Journal сообщила о строительном буме, развитии сферы услуг и расширении торговли в республике, а в Сеуле признали, что политика давления на Пхеньян не принесла ожидаемого результата. Как КНДР удалось укрепить экономику и какую роль в этом сыграли Китай и Россия — в материале «Газеты.Ru».

Санкции не помешали росту

The Wall Street Journal опубликовала статью с заголовком «Самая удивительная история экономического успеха в мире — это… Северная Корея». В материале говорится, что экономика КНДР переживает подъем, которого страна не знала много лет. Издание связало это с продажей вооружений, поставками товаров и финансовой поддержкой со стороны Китая.

Как отметила газета, Пхеньян не только наращивает торговлю собственной продукцией, но и получает больше энергии, комплектующих и различных материалов, несмотря на действующие международные ограничения.

Перемены заметны и в повседневной жизни. В Пхеньяне такси вызывают через мобильные приложения, в ресторанах принимают оплату по QR-кодам, а на улицах все чаще встречаются китайские электромобили и другие иномарки . Кроме того, в столице открываются новые зоомагазины, интернет-кафе и автосалоны, отметили журналисты. Город активно застраивается. Только за прошлый год в Пхеньяне возвели 10 тысяч новых домов .

За последнее время в стране завершили несколько крупных проектов, которые долгие годы оставались замороженными, включая крупнейшую больницу столицы, тепличный комплекс площадью больше Центрального парка Нью-Йорка и новый курорт. Параллельно власти продвигают программу «20×10», предусматривающую строительство новых заводов в 20 городах и округах ежегодно на протяжении следующего десятилетия.

Взгляд с юга

О бесполезности санкционного давления на Пхеньян заговорили и в Сеуле. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен во время пресс-конференции по случаю годовщины пребывания на посту заявил, что ограничения не дают желаемого результата из-за связей КНДР с Россией и Китаем.

« Мы ввели всевозможные санкции. Но нельзя знать наверняка, полностью ли закрыты двери в Китай. В Россию — явно открыты <…> Поэтому любое давление провалится. Санкции неэффективны », — утверждал Ли Чжэ Мен.

При этом южнокорейский лидер не отказался от курса на денуклеаризацию КНДР. Он по-прежнему выступает за поэтапную заморозку северокорейской ядерной программы с последующим отказом Пхеньяна от ядерного оружия.

Говоря об отношениях с Россией, Ли Чжэ Мен отметил необходимость поддерживать контакты. Ранее Москва и Пекин совместно выступили против давления на КНДР, включая санкционные меры. В российском МИД также неоднократно заявляли, что политика ограничений в отношении Пхеньяна не достигла поставленных целей.

Китай рядом

Активно на Западе обсуждают поддержку Северной Кореи со стороны Китая. В понедельник председатель Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Пхеньян по приглашению Ким Чен Ына. Это первая поездка китайского лидера в Северную Корею за семь лет. Во время переговоров с Ким Чен Ыном Си Цзиньпин заявил, что Пекин сохранит поддержку КНДР независимо от международной обстановки .

«Независимо от того, как будет меняться международная обстановка, твердая позиция китайской партии (КПК. — «Газета.Ru») и правительства в отношении поддержки традиционной дружбы с КНДР не изменится, как не изменится и твердая поддержка руководства товарища Ким Чен Ына в деле социалистического строительства в КНДР», — отметил председатель КНР.

Си Цзиньпин также заявил о готовности вместе с Ким Чен Ыном укреплять стратегическое взаимодействие двух стран и добиваться новых результатов в развитии двусторонних отношений. По его словам, это должно способствовать миру, стабильности и развитию как в регионе, так и за его пределами.

Роль России

О том, что экономика КНДР действительно изменилась за последние годы, заявил и кореевед, кандидат исторических наук Андрей Ланьков. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что признаки быстрого роста в стране наблюдаются уже несколько лет.

« Правда, распределены результаты этого роста очень неравномерно: быстро растет Пхеньян и некоторое количество крупных городов, а вот изменения в сельской местности почти не видны . Тем не менее уровень жизни городского населения, действительно, растет быстро. Если говорить о причинах, то их две. Китай оказывал и, скорее всего, продолжает оказывать Северной Корее скромную, но стабильную экономическую поддержку, которая помогла избежать худших последствий в период ковида, в 2020–2023 годах, когда КНДР практически полностью прекратила контакты с внешним миром», — отметил он.

Вторым фактором эксперт назвал сотрудничество с Россией, которое позволило Пхеньяну получать дополнительные валютные поступления.

« Главное — поставки в Россию, скажем так, «специфических изделий», которые в последние несколько лет дали Северной Корее возможность заработать крупные суммы в валюте. При этом эти суммы почти целиком поступили в распоряжение центрального правительства, которое отчасти расходует их на престижные проекты, а отчасти — на повышение уровня жизни городского населения. Учитывая специфический характер экспортируемых в Россию товаров, соответствующая статистика не оглашается, но ясно, что речь идет о больших суммах. Если говорить о величии Ким Чен Ына, то это вопрос слишком неточный и трудно измеряемый. Как это величие прикажете исчислять? В чем, в каких единицах? Однако, несмотря на периодические кризисы, ясно, что при нем уровень жизни в Северной Корее растет так, как не рос с начала 1960-х годов. При этом не следует забывать все-таки, что по нашим меркам КНДР остается бедной страной », — подытожил Ланьков.

Ранее обозреватель The New York Times назвал Ким Чен Ына лидером, которому удалось преодолеть продовольственный кризис периода пандемии и добиться результатов, превзошедших достижения его отца и деда.