«Бабло победило». Как прошли выборы в Армении

Захарова заявила, что выборы в Армении прошли в обстановке давления на оппозицию

Плакат с портретом премьер-министра Никола Пашиняна из партии «Гражданский договор» на улицах Еревана, июнь 2026 года

В Армении завершается подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным ЦИК, правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна получит право единолично формировать правительство страны. Европейские политики и СМИ единогласно поздравляют Пашиняна с победой и выражают надежду на более тесное сотрудничество в будущем. В России же говорят о множестве нарушений, которые были замечены в ходе голосования. Как прошли выборы в Армении и что будет с отношениями Москвы и Еревана в будущем — в материале «Газеты.Ru».

В минувшие выходные в Армении прошли парламентские выборы, по предварительным результатам которых правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,81% голосов.

Сам Пашинян заявил, что по итогам выборов его партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство. Он подчеркнул, что по сравнению с 2021 годом его партия получила голоса большего числа граждан.

По данным ЦИК, блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 23,29%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,94%. Партия бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» не проходит в парламент, так как она получила 3,996% голосов.

В Кремле пока воздержались от оценки выборов в Армении до объявления окончательных результатов.

«Кремль ждет оглашения окончательных результатов выборов в Армении, но фиксирует все сообщения о многочисленных нарушениях в ходе голосования», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В МИД России также заявили о грубых нарушениях демократических процедур проведения выборов в Армении. В министерстве подчеркнули, что избирательная кампания и процесс голосования прошли в обстановке жестких репрессий со стороны армянских властей в отношении оппозиции.

«В Армении в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада, в первую очередь ЕС, прошли парламентские выборы», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Нарушения и политическое преследование

О «нелегитимном» характере выборов в Армении говорят и в Госдуме.

«У меня такое впечатление, что итоги подводить преждевременно. Ставить точку преждевременно — можно ставить многоточие. Однако точно могу сказать, что прошедшая кампания была абсолютно нечестной и незаконной. В невиданных прежде в Армении масштабах употреблялся административный ресурс. Без всяких стеснений преследовалась оппозиция, сажали в тюрьму и простых граждан, и священнослужителей, и кандидатов в депутаты», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.

Он уточнил, что многим гражданам Армении, прибывавшим из России и других стран, не давали возможности проголосовать.

«Министерство обороны страны дошло до того, что гонялось в аэропорту за приезжающими, требуя от военнообязанных немедленно пройти сборы в армянской армии. И это делалось специально, чтобы помешать голосованию. Мне вообще кажется противоестественным само избирательное право республики, которое не предусматривает голосования граждан, находящихся за пределами страны. Это правило ввели еще в 2012 году, до Пашиняна, но оно абсолютно не отвечает принципу равенства прав», — отметил депутат.

Политические преследования оппозиционных сил в Армении не закончатся после выборов, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что, несмотря на формальную победу, Пашинян столкнется с серьезными политическими потерями.

«У Пашиняна каждая победа оглушительная. Это уже известно. Но я думаю, что он ожидал другого. Он хотел большего, но не получил, а потому после того, как сформирует правительство, он начнет сажать всех, кто, по его мнению, лишил его конституционного большинства», — считает политолог.

По мнению Силаева, Пашинян не простит оппозиции их результаты на выборах.

Борьба будет продолжаться

Ключевой особенностью прошедшей в Армении кампании стало «невероятное международное внимание», привлеченное к голосованию. Об этом «Газете.Ru» заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Для Пашиняна было важно получить мандат на дальнейшие изменения политики Армении. Однако он не дотянул до желаемого. Пашинян рассчитывал на конституционное абсолютное большинство в парламенте, которое развязало бы его партии руки полностью по любым принципиальным вопросам. Этого не произошло, так что борьба внутри парламента будет продолжаться», — заявил политолог.

Одной из главных целей премьера Пашиняна эксперт называет проведение в обозримой перспективе референдума по конституции.

«Изменение преамбулы конституции (удаление упоминания Карабаха) является условием Азербайджана для подписания мирного договора. Именно этого будет в ближайшем будущем добиваться Пашинян. Однако результаты выборов показывают, что успех ему не гарантирован — это потребует отдельных усилий», — сказал Лукьянов.

Результаты выборов в Армении можно назвать закономерными в сложившихся условиях, считает политолог Рафаэль Ордуханян.

«Партия Пашиняна хоть и не получила абсолютное большинство, но тем не менее останется основным представителем в парламенте. Учитывая то давление, беспрецедентную пропагандистскую агитационную кампанию, это неудивительно. Тем более что были сделаны определенные шаги со стороны Евросоюза, дотации. Мы с вами знаем, что там были денежные вливания — так что бабло победило в который раз», — заявил политолог.

По его словам, общественное мнение было «куплено дешевыми билетами в Европу и легким визовым режимом с Евросоюзом».

«С глубочайшим сожалением мы должны констатировать: общественное мнение в Армении в который раз купилось на сказки Евросоюза. Они выбрали абсолютно позорный путь, поддержав человека, который предал интересы Армении. Я убежден: те люди, которые сейчас голосовали за Пашиняна, даже не представляют, в какую бездну они втягивают прежде всего самих себя», — заключил Ордуханян.

Европа и Армения

В Европе приветствовали результаты выборов в Армении. Так, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети «Х» поздравила Пашиняна и его партию с победой.

«Поздравляем вас с победой на выборах! Дух Бархатной революции, которую вы возглавили в 2018 году, жив и здравствует. Мы высоко ценим наше партнерство с демократической Арменией, которая все больше сближается с Европой», — написала фон дер Ляйен.

Она также заверила, что Армения может рассчитывать на поддержку Евросоюза в будущем.

Поздравить Пашиняна поспешил и президент Украины Владимир Зеленский.

«Это также победа в защиту суверенитета Армении, вашей независимости и вашего права жить так, как вы выбираете. Мы желаем вам успехов. Украина готова расширять наше сотрудничество, и сейчас как раз самое время для Европейского союза оказать реальную поддержку Армении и сделать все необходимое для того, чтобы люди почувствовали, что их жизнь стала лучше благодаря отношениям с Европой», — написал он.

Сам Пашинян заявил, что Армения продолжит укреплять свою независимость, государственность, демократию и верховенство права.

«Европейский союз — наш главный партнер в осуществлении демократических реформ, и мы будем продолжать этот путь», — сказал он.

Британская газета The Guardian, комментируя итоги выборов в Армении заявила, что правящая проевропейская партия подтвердила поворот страны к Европе.

«Результат голосования будет приветствоваться в Брюсселе, так как укрепляет позиции Пашиняна в его стремлении к достижению мирного соглашения с давним противником Армении, Азербайджаном, и нормализации отношений с Турцией», — говорится в публикации.

При этом в России предупреждают, что иллюзии о постоянной поддержке Евросоюза опасны для Армении.

«Если в Ереване на секунду думают, что будут бесплатные коврижки — опыт Грузии, некоторых стран Средней Азии, Украины достаточно четко говорит: в лучшем случае их ждет полная потеря суверенитета, за который они так ратуют. А в принципе, это очередной проект Сороса, который состоялся на территории бывшего Советского Союза», — отметил политолог Рафаэль Ордуханян.

По его словам, примеры Прибалтики, Украины, Молдавии объединяет то, что они «полностью зажаты в клещи европейской интеграции», но Армения не усвоила их уроки.

Политолог Николай Силаев не исключает, что в ответ на поддержку Брюсселя Ереван активизирует шаги по дистанцированию от Москвы.

«Будет именно то, о чем говорили: еще больший отход от России и сближение с ЕС. Пашинян сейчас Евросоюзу обязан еще больше, чем раньше, потому что помощь на выборах ему оказана, и довольно существенная. Вопрос — как он будет расплачиваться за те нежные поглаживания, которые ему оказывает Евросоюз», — резюмировал эксперт.

Отношения с Россией

Накануне голосования в Армении президент России Владимир Путин отметил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Глава государства предложил организовать в республике референдум по этому вопросу.

«В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующий выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного «развода», — сказал Путин

Он заметил, что в случае с Украиной все тоже начиналось с вопроса евроинтеграции.

Курс на «равноудаленность» от России и сближение с Евросоюзом неизбежно приведет к полной русофобии и потере суверенитета Армении, уверен политолог Рафаэль Ордуханян.

«Путь, который избрала Армения, — это не равноудаленность. Опыт Молдавии, Грузии, многих других бывших республик и стран Восточной Европы говорит о том, что, если вы хотите двигаться в этом направлении, оно подразумевает русофобию в полном объеме. Отношения между Арменией и Россией за последние 200 лет — я берусь утверждать — не были хуже, чем сейчас, а дальше они будут только усугубляться», — заявил Ордуханян.

Политолог обратил внимание на заявления армянской стороны о желании сохранить дружеские отношения с Москвой.

«Я смотрю все эти интервью, где армянские политики говорят, что они сохранят дружеские отношения с Россией. Но им же никто этого сделать не позволит. Это политическое дилетантство. Они как будто не понимают, что они интересны Европе только как оружия русофобии», — заключил эксперт.

Для того чтобы внешнеполитический курс Пашиняна на сближение с Азербайджаном и Турцией не воспринимался как простой геополитический откат, ему требуется заявлять о движении на Запад и в Европу, а потому приходится отказываться и от России, добавил политолог Федор Лукьянов.

«Учитывая, что такой вектор внешней политики подразумевает изменение отношений с Россией, армянский лидер старался затушевывать эту тему и постоянно говорил, что «ничего не меняется». Однако Россия уже очень четко поставила вопрос о дальнейшем геополитическом развитии», — сказал эксперт.

По его мнению, Пашинян сейчас постарается максимально нивелировать негативные проявления последних месяцев в отношениях с Россией.

«Пашинян уже пообещал поехать в Москву первым делом пообщаться с Путиным. Его задача — вернуть экономические взаимосвязи, которые оказались заморожены в последние пару недель. Вместе с тем долгосрочная цель не отменяется. Отношения с Россией нужны до тех пор, пока не определится перспектива движения в ЕС, но четкого ответа европейцы Пашиняну никогда не дадут, будут лишь пустые обещания», — заключил Лукьянов.