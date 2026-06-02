Сексологов упразднили. Секс и брак больше не нужны?

Чего только не услышишь в школьных стенах, товарищи! И будучи учителем и став вдобавок родителем, я всегда буквально обогащалась знаниями, просто постояв рядом с каким-нибудь кабинетом или ожидая в школьном фойе сына — в компании других мам, конечно. Ну и подслушивала чужие разговоры, чего уж скрывать.

Из буквально вчерашнего: две мамы, забирающие мелких из школьного лагеря, негромко шепчутся ПРО ЭТО. «Слушай, а ты уже как-то говорила про… ну, откуда дети берутся?» — мнется одна, нервно теребя ремешок сумки. «Ой, да рано еще, я ей сказала, что из маминого животика, а подробности папа когда-нибудь потом объяснит. Ну детство же пока», — отмахивается вторая.

Мы все видели эту картину много-много раз (а возможно, даже становились участниками): взрослые, блестяще образованные люди, с ипотеками, карьерами и подписками на психологические подкасты, внезапно превращаются в заикающихся подростков, как только речь заходит о чем-то чуть ниже линии экватора. Да, все мы панически боимся этого разговора.

И вот на фоне этой глобальной бытовой немоты появляется очень уж неожиданная новость: в России больше не будет врачей-сексологов. Минздрав расформировал специальность.

Первая реакция ожидаема: опять в СССР секса нет. Приехали. И тут сейчас важно остановить комментарии тех, кто готов выступить с лекцией по медицинскому праву, мол, не надо паники, формально никто никого не запрещал. Я прекрасно понимаю, что речь идет об «оптимизации»: функционал сексологов просто аккуратно, хирургическим путем пересадили внутрь психиатрии и психотерапии, а в скором времени перестанут готовить этих специалистов как экспертов отдельного профиля. Да, никто не сжигает учебники на площадях и не баррикадирует профильные кабинеты. Речь совсем о другом — о том, почему мы так остро реагируем на такие новости.

Мы настолько устали от пуризма, от попыток отменить, зацензурить и завернуть в стерильное любую неоднозначную тему, что даже рядовая бумажная перестановка кажется очередным закручиванием гаек. Общество находится в состоянии хронического невроза: мы уже рефлекторно сжимаемся в ожидании, что завтра нам запретят дышать как-то не так. Мы опасаемся, что сделаем что-то еще, что пойдет вразрез с традиционными ценностями (или не пойдет, но будет прочтено так).

Но самое ироничное в этой ситуации кроется в другом. Именно сексологи — настоящие, квалифицированные врачи — это главные проводники тех самых пресловутых традиционных ценностей, которые, кажется, пытаются разного рода запретами отстоять и за которые мы так отчаянно боремся.

Вы правда думаете, что к ним ходят исключительно для того, чтобы обсуждать какие-то немыслимые девиации? Да нет же, к ним идут обычные семейные пары, у которых после десяти лет брака и рождения двух детей пропала искра, а вместо романтики остался только график погашения кредита и дежурное «купи хлеба». К ним идут люди, которые хотят спасти свою семью от развода.

Сексология защищает брак гораздо эффективнее, чем плакатные лозунги.

Вместо того чтобы признать это полезным институтом, система делает вид, что проблемы не существует. А взрослые сами охотно поддерживают эту иллюзию: нам кажется, что если убрать вывеску с двери, то и неловких вопросов не будет.

Меж тем врачи прямо говорят, что сексология — это не только про голову, это стык эндокринологии, урологии, гинекологии. Но теперь человека с деликатной семейной проблемой бюрократия отправляет к психиатру.

Представляете себе этот волшебный диалог на кухне? «Дорогой, нам надо освежить отношения, запишу-ка я нас к психиатру».

Уровень стигматизации взлетает до небес. Кто туда пойдет? И в итоге подростки направятся за ответами к известным сайтам, а мы — на форумы с сомнительными советами.

Конечно, у медали есть и другая сторона. Никто не говорит, что нам нужно срочно внедрять уроки анатомии без купюр с детского сада. Я вполне допускаю, что в частной практике под красивой вывеской сексологов порой сидели откровенные шарлатаны с марафонами желаний, не имеющие отношения к медицине. Рынок, возможно, нужно было чистить. Но нормальная середина — это когда у человека просто есть легальное, спокойное, лишенное маргинального налета право пойти к профильному врачу, а не пытаться собрать свою жизнь по крупицам у терапевта, уролога и психотерапевта по отдельности.

Давайте признаемся: сексологи важны. Не для того чтобы помогать разрушать семейные ценности, а ради элементарного здоровья — физического и семейного.

