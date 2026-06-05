«Впереди много сюрпризов». Почему не надо ждать от армян разумных коллективных решений

Кто бы ни победил, для России эти выборы ничего не изменят

Два миллиона армян в России ждут результатов выборов в Армении.

И у подавляющего большинства из них впереди серьезные разочарования. Как политтехнолог, который не работает на выборах, а только наблюдает со стороны, я не могу найти ни одного аргумента, ни одного фактора, который мог бы свидетельствовать о том, что действующий режим падет.

Российские армяне в своей непримиримой ненависти (совершенно заслуженной, и не только с их точки зрения) лично к Николу Пашиняну не хотят и не могут объективно смотреть на вещи. Армения стала жить лучше. Во многом за счет России, но кого это волнует.

На Россию в Армении большая обида за Арцах (Нагорный Карабах). Логика простая: «Россия осталась в стороне. ОДКБ нас не защитила». То, что юридически война шла на территории Азербайджана и ОДКБ не могла вмешаться, никого не волнует. Обида — не юридическое понятие.

Ожидание стабильности у многих связано с Брюсселем, а не с Москвой. Вообще, противостояние на этих выборах именно такое — Москва или Запад. Вашингтон, Брюссель, Лондон — не важно. И этот фактор тоже играет на Пашиняна, который обещает «идти» в Европу.

То, что разрыв с российской экономикой — это абсолютно невосполнимые потери для страны, то, что покупать газ по мировым ценам Армения не в состоянии, никого не волнует, кроме изначально пророссийски настроенного электората.

Многие армяне демонстрирует еще недавно абсолютно немыслимое — готовность покупать газ у Азербайджана.

Не обращая внимания на то, что цена такого газа не будет демпинговой. Но демонстрация такой готовности — это демонстрация независимости от России.

Вообще, рациональность у большей части армянского электората отсутствует. И не надо ждать разумных коллективных решений.

Еще один важный фактор в пользу Пашиняна — неорганизованность оппозиции. Слабые и постоянно конфликтующие между собой политические силы не представляют для нынешней власти угрозы. Я видел вполне приличную для оппозиции социологию из источника, которому я склонен доверять. Но уверен, что источник излишне доверяет последнему звену своей социологии — интервьюерам или операторам телефонных опросов. На таком уровне в Армении может быть все что угодно.

И здесь мы коснулись еще одной проблемы: можно ли в принципе развернуть в стране надежную сеть агитаторов? Я пишу это, точно зная ответ — нет, нельзя. А значит, и подготовить надежных наблюдателей тоже нельзя. Главы районов — тотально коррумпированные и максимально беспринципные персонажи. Поэтому к неорганизованности оппозиции следует прибавить подготовленные на всех уровнях и по всей территории вбросы.

Так что даже если данные соцопроса верны, то результат оппозиции не удастся сохранить, и победы все равно не будет. Местные власти — за Пашиняна. Там на местах все и решится.

Оппозиция не смогла выдвинуть ни одной значимой идеи.

А сломать административный ресурс можно только, когда идея обеспечивает результат, а настроение в обществе не позволяет слишком наглеть при фальсификации выборов. Важно и то, что оппозиция не смогла решить проблему кадрового голода и найти сильных кандидатов в свои списки.

В условиях небольшой страны с высокой готовностью населения к миграциям решение кадрового голода пророссийской оппозицией в принципе невозможно. И вопрос мобилизации своих избирателей тоже. Слишком много пророссийского электората за последние 30 лет проголосовало переездом в Россию.

Все, что я написал, выглядит просто и понятно, но ожидаемо вызовет раздражение у большинства российских армян. Они тотально пророчат падение режима. Я встречал мнения, что страна находится на пороге гражданской войны. А предстоящие выборы называют национально-освободительными. К счастью, потенциала к вооруженному противостоянию нет. Апатия в обществе на самом высоком уровне за все годы независимости.

Малый и средний бизнес — за Пашиняна, потому что условия для предпринимательской деятельности стали лучше.

А эта прослойка очень важна для стабилизации или, наоборот, раскачивания таких государств, как Армения.

Идеологизированные армяне ожесточены и поляризированны. Но для уличного противостояния, которое может перерасти в гражданскую войну, нужны массовые выступления. А их не будет. Основная масса населения устала от политики, а так как новых смыслов оппозиция не предложила, в основном проголосуют за власть.

Есть почти волшебный шанс для оппозиции: если их электорат мобилизуется, а электорат власти в своей апатии не придет на выборы. Но этот шанс очень гипотетический. Не могу этот шанс даже оценить, поэтому назвал волшебным. Судя по всему, позиции действующей власти после выборов укрепятся. И это обещает нам впереди много неприятных сюрпризов. В принципе, нам не впервой.

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