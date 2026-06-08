Промышленный флагман: автопром, фарма и технологии Санкт-Петербурга

Петербург 5 июня на ПМЭФ-2026 впервые занял место в тройке лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ. Поднявшись на три позиции, город закрепил свой результат конкретными проектами форума: первый в России серийный завод промышленных роботов, реиндустриализация легендарного «ЛОМО» и новая фармацевтическая площадка, которая претендует на статус крупнейшего в стране производства биотехнологических препаратов. Все три проекта объединяет одно: город системно укрепляет промышленный суверенитет — через рабочие места, налоговые отчисления и технологии, которые Петербург перестает покупать за рубежом. Подробнее — в нашей статье.

Перезапуск петербургского автокластера

Флагманом недели стал запуск автомобиля представительского класса SENAT 900. 4 июня первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, губернатор Александр Беглов, глава «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин нажали символическую кнопку прямо на площадке ПМЭФ — и по трансляции увидели, как с конвейера в Шушарах сходят первые машины.

Россия не выпускала автомобили представительского класса около сорока лет: производство легендарной «Чайки» на Горьковском автозаводе остановили еще в 1988 году. SENAT 900 — полноприводный седан с трехлитровым двигателем V6 мощностью 326 лошадиных сил, восьмиступенчатой коробкой передачи и разгоном до 100 км/ч за 6,5 секунды.

«В истории автопрома Северной столицы открывается динамичная и перспективная глава. Перезапуск производства на площадке в Шушарах — это не просто открытие конвейера. Мы возрождаем традиции инженерного мастерства, передаем эстафету новым поколениям конструкторов, технологов и рабочих. Сегодня Петербург – один из ключевых центров отечественного автопрома, и его роль в укреплении технологического суверенитета страны становится все более значимой. Рост производства автомобилей в четыре раза за 2025 год – яркое тому подтверждение. Запуск «Сената 900» даст новый импульс развитию отрасли и экономики города в целом», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Он также отметил, что с возобновлением производства в Шушарах все петербургские площадки по выпуску автомобилей снова встали в строй. «Автопром Санкт-Петербурга возродился и работает на благо нашей страны», — добавил губернатор.

Новый кластер оптики и микроэлектроники

Также на площадке ПМЭФ-2026 Петербург и концерн «Калашников» подписали соглашение о реиндустриализации промышленных территорий АО «ЛОМО» — предприятия с более чем столетней историей и единственного в стране производителя медицинских видеоэндоскопов.

Реновация охватит более 17 гектаров в Калининском районе: здесь обновят производственные мощности, модернизируют инженерную инфраструктуру и создадут условия для размещения высокотехнологичных компаний. Общий объем инвестиций составит не менее 7,5 млрд рублей, на новых площадках появится около 1200 рабочих мест. Реализация проекта запланирована на 2027–2032 годы.

«Это соглашение необходимо для модернизации и локализации в Петербурге нового производства в сферах оптики, электроники, приборостроения. Реализация проекта усилит позиции нашего города как одного из ключевых научно-технологических центров России. Проект будет способствовать развитию промышленной кооперации, привлечению малого и среднего технологического бизнеса. Город поддерживает инициативу «ЛОМО» по формированию нового кластера», — заявил Беглов.

Биотехнологическое лидерство

В присутствии министра промышленности и торговли Антона Алиханова и губернатора Беглова правительство Петербурга и АО «Фармасинтез-Норд» 5 июня подписали соглашение о третьей производственной площадке компании. Новое предприятие займется выпуском препаратов для лечения социально значимых заболеваний и по масштабу претендует на звание крупнейшего в России производства биотехнологических препаратов.

«Фармацевтический кластер – один из самых динамично развивающихся в Петербурге. В него входят 24 крупных предприятия, и «Фармасинтез‑Норд» – одно из них. Сегодня мы заключили соглашение о создании третьей площадки этой компании. Развернем на ней крупнейшее в России производство биотехнологических препаратов. В петербургской фармацевтике сосредоточены лучшие разработки, кадры и ресурсы. Правительство города поддерживает эту важную отрасль и создает комфортные условия для создания новых предприятий», — отметил Александр Беглов.

Проект создаст около тысячи высококвалифицированных рабочих мест, снизит зависимость страны от импорта стратегически важных лекарств и войдет в президентский нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики», стартовавший в 2026 году.

Первый в России завод промышленных роботов

3 июня на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны «Санкт-Петербург» Мантуров и Беглов открыли завод «Семаргл» — первое в стране предприятие, которое серийно выпускает широкую линейку роботизированного и автоматизированного оборудования для складской и производственной логистики. Объем инвестиций составил 1,085 млрд рублей, на заводе появилось еще 150 рабочих мест.

Роботы и автоматизированные системы завода «Семаргл» уже востребованы в ритейле, фармацевтике и пищевой промышленности. На предприятии помимо производственных линий разместились подразделения НИОКР и Центр развития промышленной робототехники.

«Петербург занимает первое место в России по уровню роботизации. <…> На предприятиях Северной столицы уже работают порядка двух тысяч роботов. <…> Петербург поддерживает проекты, которые укрепляют технологический суверенитет России и выводят отечественную промышленность на новый уровень. Уверен, предприятие станет центром компетенций в области промышленной робототехники и задаст высокие стандарты качества», — заявил Беглов.

По данным Росстата за 2025 год, город действительно лидирует по числу промышленных роботов в организациях. В петербургской ОЭЗ сегодня 66 резидентов с совокупным объемом инвестиций около 300 млрд рублей — и «Семаргл» становится одним из ее ключевых якорей.

Мегаполис XXI века

Промышленные амбиции города получили зримое воплощение и на собственной экспозиции в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Площадь петербургского стенда составила почти 1700 квадратных метров.

«Наш стенд — это рассказ о Петербурге как мегаполисе XXI века. Мы представили все самые передовые технологии нашего города. Сегодня самые крупные средства инвестируем в развитие промышленности. Главная из сфер — робототехника, о необходимости развития которой говорил президент», — сказал Беглов, осмотрев экспозицию 4 июня.

Петербург продемонстрировал в «Экспофорум» множество достижений. Помимо SENAT 900 на площадке также представили новую модель LADA Iskra — серийное производство полного модельного ряда «Автозавода Санкт-Петербург» стартовало в сентябре 2025 года. Что касается других разработок, компания «ИндуТех» показала роботизированный манипулятор, созданный совместно со студентами ГУАП: в коллаборации с Императорским фарфоровым заводом робот с помощью 3D-камеры демонстрировал возможности технического зрения.

Судостроительная зона представила работу петербургских проектно-конструкторских бюро: модель контейнеровоза проекта «Римский-Корсаков», безэкипажные катера «ОРКАН» и «БРИЗ». На экранах транслировалось видео о реновации «Северной верфи» — к 2030 году там планируют создать высокотехнологичный судостроительный комплекс мирового уровня.

Также внимание привлек макет мостового перехода в составе Широтной магистрали скоростного движения с динамической подсветкой и управляемыми механизмами разведения пролетов. А НПО «Обуховский завод» показало макеты гидроцилиндров для разводки мостов и тоннелепроходческого щита для метрополитена.