«Евротройка» выдвинула России условия для мира на Украине. Они возмутили Москву

Стармер, Макрон и Мерц потребовали прекращения огня для переговоров по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Лондоне, 7 июня 2026 года

Лидеры Франции, Британии и Германии после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне назвали условия урегулирования конфликта на Украине. «Евротройка» потребовала прекращения огня, выступила за гарантии безопасности для Киева и сохранение замороженных российских активов до решения вопроса о выплатах Украине. В Кремле заявили, что такие предложения противоречат заявлениям о стремлении к миру. Какие условия выдвинула «евротройка» и почему Россия отвергла этот план — в материале «Газеты.Ru».

Условия Европы

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне лидеры Великобритании, Франции и Германии опубликовали совместное заявление с перечнем условий для урегулирования конфликта на Украине.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц призвали президента РФ Владимира Путина согласиться на «немедленное и полное прекращение огня». По мнению участников встречи, отправной точкой для будущих переговоров должна стать нынешняя линия боевого соприкосновения .

Отдельный блок требований касается гарантий безопасности для Украины. По мнению европейских лидеров, они должны носить юридически обязательный характер и опираться на договоренности, достигнутые в Берлине в декабре 2025 года и Париже в январе 2026 года. Кроме того, европейские страны «оставили за собой право» разместить на украинской территории иностранный военный контингент.

В заявлении также затронули тему российских активов. Лондон, Париж и Берлин выступили за сохранение их заморозки до завершения конфликта и решения вопроса о «компенсациях» Украине.

Еще одним условием назвали защиту интересов безопасности европейских государств. Авторы документа подчеркнули, что любые договоренности, затрагивающие ЕС и НАТО, должны приниматься при участии стран — членов объединений и союзников альянса.

Как отреагировала Россия?

В Кремле заявили, что позиция России по условиям урегулирования конфликта уже была высказана Путиным на Петербургском международном экономическом форуме. Комментируя совместное заявление Лондона, Парижа и Берлина, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что сейчас сложно представить возможность каких-либо договоренностей с украинской стороной.

«В нынешних условиях и на фоне тех действий, которые мы видим со стороны киевского режима, — террористических, преступных, направленных против детей — очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться», — сказал Песков.

Представитель Кремля также обратил внимание на позицию европейских лидеров. По его словам, заявления о необходимости мира звучат одновременно с обещаниями помогать Киеву в разработке и производстве новых вооружений. Песков назвал такой подход противоречивым.

С критикой инициативы «евротройки» выступил и сенатор Алексей Пушков. По его мнению, выдвинутые условия носят ультимативный характер и не приближают стороны к переговорам.

«Руководители трех ведущих стран Европы, встретившиеся в Лондоне с Зеленским, решили доказать, что им нечего делать за столом переговоров с Россией. В своем совместном заявлении Макрон, Мерц и Стармер выдвинули России все те же известные ультимативные условия для начала переговоров», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что европейские политики требуют участия в переговорном процессе, но при этом сами создают условия, при которых достижение договоренностей становится все менее вероятным.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя заявления «евротройки», сказал RTVI, что Россия не рассматривает такой вариант завершения конфликта.

«Предлагаемые условия мира неприемлемы для нас», — подчеркнул парламентарий.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов связал инициативу европейских лидеров с попыткой удержать внимание собственной аудитории на фоне затянувшегося конфликта.

«Нас эти условия не трогают совсем. СВО продолжается, у украинцев проблемы на передовой. Отсюда и попытки привлечь внимание европейских обывателей, которым весь этот балаган уже давно надоел», — заявил он.

Картаполов также отметил зависимость Киева от зарубежных поставок вооружений и отметил, что Украина неспособна самостоятельно обеспечивать себя военной продукцией.

Соболев же считает, что европейские страны заинтересованы в продолжении конфликта и рассчитывают использовать это время для подготовки к более масштабному противостоянию с Россией. По его мнению, затягивание боевых действий рассматривается на Западе как способ ослабления Москвы. Парламентарий также заявил, что Зеленский не заинтересован в заключении мирного соглашения и будет искать поддержки союзников для сохранения власти.

«Для Зеленского наступление мира — это политическая смерть», — объяснил Соболев.

По словам депутата, главной задачей России остается достижение целей СВО. Любые промежуточные решения он назвал временными и неспособными устранить причины конфликта в долгосрочной перспективе.

Что говорят на Западе

На фоне обсуждения условий урегулирования конфликта глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Украина и Россия пока не готовы к переговорам.

«Мы считаем, что время для этого еще не пришло. Нам действительно нужно проявить стратегическое терпение, чтобы подтолкнуть Россию к ситуации, когда она действительно будет готова вести переговоры», — сказала Каллас на пресс-конференции на Кипре.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что возможные переговоры о мире с участием европейских стран, скорее всего, упрутся в ту же стену, что и раньше. Он обратил внимание на три основные проблемы: Европа не обладает влиянием в глазах России, у ЕС нет рычагов воздействия на Москву, а Кремль будет стремиться заставить союзников Киева уговаривать Украину уступить.