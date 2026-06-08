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Звезда «Скорой помощи» и «Хорошая жена». Джулианне Маргулис — 60

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8 июня американская актриса и продюсер Джулианна Маргулис отмечает 60-летие. К этому возрасту у нее за плечами десятки ролей, несколько премий «Эмми», «Золотой глобус» и именная звезда на «Аллее славы» Голливуда.

Маргулис родилась 8 июня 1966 года в поселении Спринг Вэлли штата Нью-Йорк. Ее отец Пол Маргулис зарабатывал написанием рекламных текстов, а мать Франческа была хореографом. Родители артистки развелись, когда ей был всего год. Вместе с матерью и двумя сестрами на протяжении всего детства она много переезжала: семья кочевала между Парижем, Лондоном и Нью-Йорком.

Учебу будущая артистка завершила в престижном колледже Сары Лоуренс, получив степень бакалавра гуманитарных наук. Уже тогда она начала играть в студенческом театре, а после выпуска получила профильное образование в студии актерского мастерства в Нью-Йорке.

В начале карьеры Маргулис получала лишь небольшие роли и была вынуждена подрабатывать официанткой. Но 1994 год стал для нее прорывным — она успешно прошла кастинг и начала сниматься в знаменитом сериале «Скорая помощь». Изначально ее пригласили сыграть медсестру Кэрол Хэтэуэй всего в одном эпизоде, но персонаж так полюбился зрителям, что остался на шесть сезонов. Уже в первый год актриса получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана, а всего работа в «Скорой помощи» принесла ей шесть наград Гильдии киноактеров США.

В 2007 году, в возрасте 41 года Маргулис вышла замуж за юриста-международника Кита Либертала. В январе 2008 года у пары родился сын.

После завершения «Скорой помощи» в 2009 году Маргулис получила роль адвоката Алисии Флоррик в не менее культовом сериале «Хорошая жена». За семь сезонов она дважды получила «Эмми», взяла «Золотой глобус» и две награды Гильдии киноактеров. В 2015 году журнал TIME включил ее в список 100 самых влиятельных людей мира, а на Аллее славы в Голливуде появилась ее звезда.

«Когда актер снимается в долгоиграющем сериале, особенно с превосходным сценарием, как в «Хорошей жене», персонаж становится второй кожей; он растет вместе с тобой, меняется вместе с тобой», — писала Маргулис в своих мемуарах.

Помимо съемок в сериалах, Маргулис появлялась и в кассовых полнометражных фильмах: криминальной драме «Путешественник», семейной истории «Эвелин» и фильме ужасов «Корабль-призрак». В 2017 году актриса исполнила роль Лили в трагикомедии «1 + 1: Голливудская история» — ремейке культовой французской ленты. В драме «Три Христа» ее коллегами по съемочной площадке стали Ричард Гир и Питер Динклэйдж. Маргулис также исполнила главную роль в сатирической комедии «Диетлэнд», а позже отметилась ролью в сериале «Миллиарды».

 
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