«Мы не собираемся мусор под ковер загребать». Филимонов — об экологии, демографии и СВО

Вологодская область показала исторический результат по приросту коэффициента рождаемости и второй месяц подряд занимает первое место из всех регионов по этому показателю. Как этого удалось достичь, при чем тут «наливайки» и как экологическая ситуация влияет на политику народосбережения, рассказал в интервью «Газете.Ru» в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

— Здравствуйте, Георгий Юрьевич. Мы с вами видимся в Петербурге, поэтому первый мой вопрос будет про Петербургский форум. Это не только статусная площадка, но и конкретный инструмент развития для регионов. Что для Вологодской области в этом году на ПМЭФ самое главное?

— Как всегда, мы стараемся извлекать наиболее прагматичную пользу для экономики региона и для нас это не столько количество подписанных соглашений, сколько выжимка, профит для областного бюджета и для реализации инвестпроектов на территории региона. Конечно, можно констатировать, что и в этом году мы подписываем достаточно много соглашений. У нас 15 соглашений на сумму 25,5 млрд. Одно из базовых направлений это наша партнерство с ключевым инвестором региона, с основным налогоплательщиком по налогу на прибыль организаций. Это компания Фосагро, с которой мы ведем большую, яркую, результативную, социально ответственную работу, демонстрируя на практике равноправное, открытое, справедливое государственно-частное партнерство.

Компания Фосагро является не только ключевым инвестором региона, не только основным плательщиком по налогу на прибыль организаций, а еще и реализует многие проекты благоустройства как в Вологде, так и в Череповце. Они сделали Кремлевскую площадь в самом сердце областной столицы, делают в этом году большой проект Кремлевского сада. Общий объем финансирования порядка 350 млн. Работы ведутся и в Череповце: площадь Химиков, Дворец культуры химиков, проспект Победы, парк Победы.

Стенд Вологды на Петербургском международном экономическом форуме, 4 июня 2026 года Екатерина Чеснокова/РИА Новости

И перечень этих инициатив можно продолжать. Это строительство многоквартирных домов для сотрудников предприятий. Это и реализации социальных программ, благотворительности, поддержки спорта.

Для области на ПМЭФ важен профит: либо это финансовые, либо не финансовые показатели. И как раз компания Фосагро один из тех ярких примеров, с которыми мы только что подписали соглашение на форуме о льготном инвестиционном вычете, о льготном режиме налогообложения в общей сложности до 2030 года на инвестиции со стороны Фосагро в экономику области.

— Вологодская область активно развивается по всем направлениям и очень важно, что впервые за 13 лет в регионе удалось остановить спад по рождаемости. Названы причины: закрытие «наливаек», снижение числа абортов. Но вот что, на ваш взгляд, из этого сработало как главный триггер?

— Что касается главного триггера: эти мероприятия по народосбережению работают в комплексе. Я бы не выделял какое-то отдельное направление. Это синхронизация треков. Это и программа «Семья — оплот Русского Севера». Там многочисленные меры, которые можно долго перечислять, но самая востребованная мера — выплата 100 тыс. рублей молодой женщине в возрасте до 25 лет на рождении первого ребенка, а сейчас еще 125 тыс. женщине до 35 лет на рождение второго ребенка.

Вы справедливо отметили, что мы показали исторический результат, и впервые за 13 лет регион начал выходить из депопуляции. Мы показали прирост суммарного коэффициента рождаемости на 0,071 за год. Это непосвященному человеку не говорит ни о чем, потому что, казалось бы, невысокая величина, небольшая цифра, и сложно понять, что стоит за этим на самом деле. Мы констатируем реальные исторические результаты.

Почему? Потому что, во-первых, выполнили задачу по прошлому году впервые за долгое время. А во-вторых, впервые за эти годы, за 13 лет, увеличилось количество первых браков, рождения детей в этих браках, сократилось количество разводов.

И здесь не только рублевые меры играют роль. Второй месяц подряд мы занимаем первое место из всех 89 субъектов федерации по темпам прироста суммарного коэффициента рождаемости. И тут сыграла роль профилактика абортов, это действительно профилактика, это не запрет. Все частные медицинские организации Вологодской области отказались от этого вида деятельности, аборты делают только по медицинским показаниям в областных клиниках. И кто бы чего не говорил, но эффективность меры очевидна, сокращение на 81%.

То же касается и алкоголя. Когда я пришел в регион, было 610 алкомаркетов, на которые очень жаловались жители, и сейчас ни одного не осталось. Они либо перепрофилировали в сеть продуктовых магазинов у дома, либо ушли с рынка. Было 125 «наливаек», все ликвидированы. И мы эту работу методично продолжаем.

— Если мы заговорили о семьях, давайте поговорим о семьях участников СВО. Как в регионе выстроена их поддержка?

— В Вологодской области действует 45 мер поддержки. И согласно свежим данным, Вологодская область находится в лидерах России на федеральном уровне среди всех субъектов РФ и по качеству поддержки участников и СВО и членов их семей. В целом за эти годы мы направили более 12,5 млрд рублей из областного бюджета на поддержку этого направления, на поддержку участников, членов их семей и в целом на все вопросы, связанные с СВО.

Однако у нас есть свои ноу-хау. Первое — это закрепление за семьей каждого военнослужащего куратора со стороны муниципалитета либо областного правительства с одной стороны, а с другой стороны со стороны службы соцзащиты. За каждой фамилией, за каждой семьей. Это принцип двух ключей. Это важно, поскольку работаем для людей и у нас не на словах, а на деле.

Мы идеологически ориентированы. У нас ориентация на людей. И я борюсь нещадно с проявлениями, когда этот принцип у тех или иных моих коллег может приобретать декларативный характер.

Во-вторых, у нас в регионе есть прямой телефон, служба поддержки для участников СВО, на который можно дозвониться даже с линии боевого соприкосновения, из окопов. И так происходит. Дозваниваются бойцы, чтобы получить разъяснение от закрепленного менеджера. Он поможет, например, собрать пакет документов для получение удостоверения ветерана боевых действий.

И третий блок вопросов — это сбор заявок за подписью командира воинской части через Единое окно для того, чтобы бойцы получили именно ту номенклатуру, которую они заказывают: не просто носки и туалетную бумагу, а тепловизоры, печки, «Нивы», УАЗики, «буханки». Я часто делаю исключения персонально, потому поступают заявки не только за подписью командира воинской части. Мне пишут, звонят, записывают видео ребята, и я откликаюсь. Нельзя оставаться в стороне, нельзя быть равнодушным, потому что фронт и тыл едины. Без тыла нет фронта, без тыла нет победы. Только так победим во всех смыслах.

Георгий Филимонов на встрече с бойцами СВО Соцсети Георгия Филимонова

— Продолжая разговор об участниках СВО. В регионе реализуется программа «Герои Русского Севера». Участники СВО приходят на муниципальные должности. Как вы оцениваете реальную эффективность этой программы за первые полгода?

— Программа реальная, эффективная. Это главное. Не популизм, а прагматика. Рациональный результат. Пять ветеранов боевых действий уже избраны на должности глав муниципалитетов. Они действительно прошли «прокачку»: после службы они, обладающие уже существенным интеллектуальным потенциалом, управленческим потенциалом, прошли подготовку по программе «Герои Русского Севера». Это аналог федеральной программы кадрового отбора.

Пройдя «прокачку» у нас, а потом в Москве, они приобрели опыт и теперь на практике демонстрируют, что они и есть новая элита, как говорит наш президент, это люди, которым можно и нужно доверять в силу их опыта, их порядочности, их взглядов на жизнь, их решительности.

— Говоря о политике народосбережения, нельзя пройти мимо такой темы, очень важной в вашем регионе, как экология. Очень часто область и Череповец попадают в экологические антитопы. Как вы собираетесь это улучшать?

— По поручению заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева создана рабочая группа под руководством министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, в которую входят представители Росгидромета, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и представители Вологодской области. Мы ожидаем конкретных результатов от деятельности этой рабочей группы.

Официальные данные от Росгидромета, от Роспотребнадзора ежемесячно фиксируют превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Череповца по периметру промышленной площадки «Северстали». Это прежде всего превышение по бензопирену, по формальдегиду, по фенолу.

Почему я концентрирую свое внимание на этих трех особо опасных веществах? Потому что формальдегид и фенол способны вызвать серьезные токсичные отравления организма, могут привести к сложным в том числе онкологическим заболеваниям.

И мы не собираемся мусор под ковер загребать. Мы не собираемся скрывать эту проблему. Ее нужно решать, в том числе в партнерстве с крупным бизнесом, в том числе с предприятиями — источниками загрязнения атмосферного воздуха, побуждая их с федерального уровня решать эти проблемы во благо региона. Для того, чтобы улучшать, исправлять, реабилитировать экологическую обстановку в Череповце. Мы будем продолжать эту работу.