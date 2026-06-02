Прыгнуть в кусты. Как доносчики усмиряют самокатчиков

Этим летом прогулки по Москве обрели неожиданный смысл. И нет, это не про то, что жители города по-прежнему стараются проходить положенные 10 тысяч шагов. В этом сезоне на первое место вышла гражданская бдительность. Все больше москвичей внимательно следят за водителями электросамокатов и фотографируют нарушителей, чтобы пожаловаться в сервисы аренды. Сначала это ограничивалось единичными случаями, а теперь превратилось в массовое хобби.

Под раздачу попадают те, кто отказывается спешиваться на пешеходном переходе. Достается тем, кто портит самокат: закрашивает или сдирает номер, бросает в кустах. Фотографируют лихачей, ездящих вдвоем на одном устройстве, и тех, кто превышает скорость на оживленных тротуарах. Отдельная категория нарушителей оставляет самокаты прямо посреди проезжей части или перегораживает ими входы в метро.

В соцсетях, особенно в Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), регулярно появляются посты людей, которые приобщились к этому хобби. Авторы публикуют снимки с комментариями вроде «прогулка сегодня удалась» и сообщают, что отправили жалобу в кикшеринговую компанию. Однако вместе с поддержкой других сознательных граждан они неизбежно получают шквал гневных комментариев.

Я подозреваю, что пишут их сами нарушители. По существу они ничего не говорят, зато набор обвинений стандартен. «При Сталине на всех доносили», «в школе наверняка была ябедой», «уезжай в свой город и диктуй там свои правила» — эти фразы кочуют из обсуждения в обсуждение.

Только важно понимать, что правила диктуют не бдительные граждане. Их придумали сервисы аренды и правила дорожного движения. Ну а те, кто шлет фото в поддержку, всего лишь просят наказать нарушителя рублем. Администрация кикшеринга штрафует пользователя за неспешивание, двойную езду или неправильную парковку. Пока что это единственный механизм, который хоть как-то дисциплинирует лихачей.

На самом деле, ситуация в Москве достигла абсурда. Электросамокаты вытеснили пешеходов практически со всех общественных пространств.

Им не место на дороге, потому что там машины, как и должно быть. Но и на тротуаре, по логике, пешеходу некуда деться, потому что именно там ездят самокаты. От летящего СИМ можно прыгнуть только в кусты или вжаться в ближайший дом.

Особенно тяжело приходится детям. Гулять с ребенком во дворе или в парке сейчас становится опасно. Дети не всегда могут вовремя заметить приближающийся самокат и увернуться, поэтому их регулярно сшибают. Не везет и нерасторопным пенсионерам, чья реакция уже не та. Я видела, как пожилые люди замирают у тротуара и оглядываются по сторонам, как перед переходом оживленной магистрали.

Я убеждена, что хамское поведение водителей самокатов обусловлено безнаказанностью. Человек рассуждает просто: меня никто не видел, номерки я замазал, значит, я буду ездить как лихач, портить чужую технику и бросать ее где попало. Никто не узнает, и ничего мне за это не будет.

Именно поэтому я рада, что у пешеходов появилась возможность наказать нарушителей рублем. Фотография с местом и временем, отправленная в сервис, превращается в штраф. Несколько штрафов — и в некоторых компаниях аккаунт блокируют. А постоянно терять деньги неприятно.

Надеюсь, что к концу этого лета сознательных и уважительных водителей самокатов станет заметно больше.

Хотя, если бы я реально диктовала правила, я бы вообще избавилась от этого вида транспорта в Москве, как это сделали многие города мира . Хотя, почему мира? В России уже появляются города, где можно ходить по тротуарам без опаски. Вчера к этому списку, вслед за многими подмосковными населенными пунктами, присоединился Подольск.

Да, самокат — это отличное транспортное средство, но признаем честно, инфраструктура Москвы оказалась к ним не готова, а перестраивать движение во всем городе никто не будет. Поэтому остается лишь ждать и надеяться, что кикшеринговые самокаты исчезнут из нашей столицы до тех пор, пока дороги к этому не будут приспособлены.

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