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Отдаляет переговоры: ВСУ ударили по поезду в Крыму, есть погибший

Песков заявил, что атака ВСУ на поезд в Крыму преступна и тормозит переговоры
Макс Ветров/Архив/РИА Новости

Помощник машиниста погиб, машинист получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь в Крыму. После удара движение поездов на полуострове временно приостановили, часть составов задержали на несколько часов, а пассажиров эвакуировали и доставили в Симферополь и Севастополь. Что известно об атаке, последствиях удара и реакции Кремля — в материале «Газеты.Ru».

Атака на поезд

После удара беспилотника по тепловозу поезда Москва — Симферополь пассажиров эвакуировали и доставили к местам назначения автобусами. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара погиб помощник машиниста, ранения получил машинист. Среди пассажиров пострадавших нет.

По данным компании «Гранд Сервис Экспресс», с территории Крыма вывезли пассажиров всех поездов, оказавшихся в зоне ограничений. В Симферополь доставили пассажиров поездов №68 Москва — Симферополь, №77 Санкт-Петербург — Симферополь и №7 Санкт-Петербург — Севастополь, отправившихся 6 июня. Позже перевозчик сообщил, что все эвакуированные прибыли в конечные пункты назначения — Симферополь и Севастополь.

Последствия атаки затронули график движения поездов. По состоянию на 9:00 задерживались девять составов. На пути в Крым остановились поезда №92 Москва — Севастополь, №173 Москва — Евпатория и №28 Москва — Симферополь. Их задержка составила от 3,5 до пяти часов. Поезда №316 Адлер — Симферополь и №25 Минеральные Воды — Симферополь выбились из расписания на 5-6,5 часа.

Из Крыма с опозданием отправились поезда №174 Евпатория — Москва, №92 Севастополь — Москва, №98 Симферополь — Москва и №184 Севастополь — Мурманск. Время задержки составило от 7,5 до 10 часов.

Позже «Гранд Сервис Экспресс» отменил продажу билетов на часть поездов «Таврия», которые уже находятся в пути или должны отправиться в ближайшие дни.

В Кремле атаку на пассажирский поезд Москва — Симферополь назвали преступлением.

«Это преступные действия киевского режима. Безусловно, подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Украина своими действиями делает все возможное, чтобы затормозить диалог с Россией.

Отвечая на вопрос о том, видят ли в Крыму угрозу топливного кризиса из-за ударов ВСУ, пресс-секретарь главы государства ответил, что власти принимают меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить.

«В настоящий момент действительно определенная проблема есть, и разрабатывается комплекс мер для того, чтобы эту ситуацию исправлять», — заключил Песков.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник связал атаку с попыткой посеять панику среди жителей полуострова и нанести удар по туристическому сезону.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что беспилотники могли запустить с территории Одесской, Херсонской или Николаевской областей. По его мнению, наиболее вероятными остаются Одесская и Херсонская области, поскольку этот маршрут является самым коротким.

Обстановка на юге

Накануне после удара украинских беспилотников останавливали движение через пункт пропуска «Джанкой» на административной границе Крыма и Херсонской области. 8 июня движение по Чонгарскому мосту возобновили в реверсивном режиме.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, специалисты уже обследовали поврежденный участок, а восстановительные работы планируется провести в максимально короткие сроки. При этом движение по трассе Р-280 «Новороссия» в пределах Херсонской области продолжалось без ограничений, а рейсовые автобусы следовали по расписанию.

Вводились ограничения и в Краснодарском крае. В Новороссийске временно перекрывали несколько участков дорог в направлении Геленджика — от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также на въезде в город со стороны Кабардинки. В это время в Новороссийске и Геленджике действовал режим опасности атаки беспилотников.

В Новороссийске из-за атаки беспилотника загорелся перевалочный комплекс, пожар тушили 130 человек и 39 единиц техники.

Позже глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что движение по всем ранее перекрытым участкам полностью восстановили. По данным местных властей, украинские беспилотники пытались атаковать оба города.

 
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