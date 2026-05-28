Спрос на новые автомобили в России вырос на 29% в апреле 2026 года

В апреле 2026 года спрос на новые автомобили в России вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели в «Авито Авто» на конференции для автопроизводителей и дистрибьюторов «Точка зажигания».

В компании уточнили, что рост интереса к новым автомобилям сопровождается более высокой готовностью пользователей переходить от поиска к конкретным действиям. Они изучают предложения и общаются с продавцами. Важную роль играют и инструменты продвижения. По данным «Авито Рекламы», пользователи на 24% чаще добавляют автомобили в «Избранное» и на 45% активнее переходят в профиль продавца после просмотра рекламы.

Одновременно меняется ценовая структура рынка. Средняя стоимость нового автомобиля в апреле 2026 составила 3,62 млн рублей. В предложении увеличилась доля автомобилей в более высоких ценовых сегментах. Доля моделей стоимостью 3–5 млн рублей выросла на 1,5 п.п., а автомобилей за 5–8 млн рублей — на 1,7 п.п.

Кроме того, доля российских брендов в предложении новых автомобилей выросла с 31% до 40%, а доля китайских марок снизилась с 60% до 48%. Изменение структуры рынка связывают с локализацией китайских платформ. Все больше автомобилей российских брендов собирают внутри страны. При этом Lada сохранила крупнейшую долю среди российских марок — 58%, однако за год этот показатель снизился на 17 п.п.

По данным «Авито Авто», 58% покупателей не готовы полностью переходить в дистанционный формат сделки. Для рынка осталась актуальной гибридная модель: пользователь изучает предложения онлайн, а финальное решение принимает после визита к продавцу.

Директор бизнес-направления «Новые автомобили» в «Авито» Никита Ивахненко подчеркнул, что покупка нового автомобиля в России остается сложным процессом.

«Наша задача в «Авито Авто» — помогать пользователю на каждом этапе. Мы развиваем инструменты, которые делают рынок новых автомобилей прозрачнее: подтверждаем наличие машин, фиксируем рекомендованную розничную цену и максимальные скидки от производителей, показываем актуальные предложения дилеров, специальные условия и эксклюзивные скидки», — сказал он.

Главным событием конференции стала панельная дискуссия, где обсудили специфику российского авторынка. Ее участниками стали Никита Ивахненко, директор дирекции по маркетингу «АвтоВАЗа» Анна Курочкина, коммерческий директор АО МАЗ «Москвич» Андрей Владимирцев и другие.