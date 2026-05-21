В Москве прошла ресторанная конференция «Тема еды»

В Москве 20 и 21 мая прошла четвертая ежегодная ресторанная конференция «Тема еды» от Яндекс Еды. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Пространство «Хлебозавод №9» приняло более 5,5 тыс. участников. Среди гостей оказались владельцы заведений, менеджеры, маркетологи, шеф-повара и эксперты индустрии. Спикеры представили практические кейсы и стратегии управления. Они раскрыли подходы к бизнесу и обсудили будущее ресторанного рынка — на семи тематических площадках прошло более ста лекций.

Руководитель Яндекс Еды и «Деливери» Евгений Анищенков на главной сцене рассказал о перспективах сервисов. По его словам, Яндекс Еда растет быстрее рыночных темпов — общий товарооборот сервисов увеличился на 29% в 2025 году. Самыми быстрорастущими городами стали Красноярск (54%), Екатеринбург (43%) и Челябинск (42%). Инвестиции в скидки составили 7,2 млрд рублей в 2025 году.

Он анонсировал запуск раздела «Обедомания» в приложении Яндекс Еды. Сервис покажет предложения от ближайших ресторанов, столовых и магазинов для сокращения времени доставки в обед.

Анищенков уточнил, что онлайн-бронирования на технологиях Яндекс Еды привлекают 25% новых гостей в заведения. По его словам, при выборе ресторана 66% пользователей обращают внимание на цену. Сокращение времени готовки с 20 до 10 минут также дает прирост заказов до 20%.

Руководитель службы ресторанных продуктов Динара Галеева и руководитель службы офлайн-сервисов Яндекс Еды Надежда Селиверстова рассказали о привлечении гостей в зал. Так, по данным Data Insight, три заказа из четырех совершались в зале. При этом 61% гостей посещали рестораны ежемесячно, 84% использовали интернет для выбора заведения.

Отмечается, что 64% гостей бронируют заведение перед визитом, а спрос на онлайн-бронирование вырос на 39%.

Кроме того, команда Яндекс Еды ответила на вопросы о процессе доставки, а также рассказала о стандартах правильной упаковки блюд.

Также 21 мая прошел финал конкурса «Основной курс» для молодых поваров. Победителем стал Андрей Фомин из ресторана Ikra. Он получил возможность выбрать ресторан для стажировки за рубежом.