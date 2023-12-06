Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, как часто принимают витамин С

К Дням здоровья Сбера в начале декабря аналитики медиахолдинга Rambler&Co и Сбер Еаптеки провели опрос и узнали у россиян, как они принимают витамин С.

Он по-прежнему остается одним из самых популярных и доступных витаминов для населения. Считается, что потребительский спрос в холодный период года на него повышается. Об этом свидетельствуют и внутренние исследования Сбер Еаптеки. Так, аскорбиновая кислота – абсолютный лидер во всех регионах присутствия Сбер Еаптеки по количеству продаж в штуках за последние два года в сентябре-ноябре. При этом каждый год спрос на витамин С только растет. В 2023 он составил плюс 20% по всему периоду, прибавив свыше 60% в сентябре и около 19% в октябре, по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.

При этом, по результатам исследования Сбер Еаптеки и медиахолдинга Rambler&Co, фактор сезонности подтверждается частично. 42% россиян принимают витамин С на относительно регулярной основе, а 58% не принимают совсем.

32% респондентов связывают прием витамина С с сезоном простуд, остальные (68%) отметили, что время года на это не влияет.

41% делает это по желанию и 28% – для профилактики простуды и повышения иммунитета в сезон ОРВИ. 14% – в случае простуды, 11% – по назначению врача и 6%, если замечают признаки дефицита витамина С в организме.

Чаще всего витамин С просто включают в рацион питания, употребляя продукты, его содержащие – таких 24% от всего числа опрашиваемых. 13% предпочитают традиционную аскорбинку, 10% – в виде шипучих таблеток или порошка, еще 10% указали иные формы приема лекарственного средства – пастилки, леденцы и другие, 9% пьют в форме таблеток. При этом 49% не задумываются о времени суток при приеме витамина С, 38% делают это преимущественно утром или в первой половине дня, а 13% – в обед или вечером.

59% утверждают, что никогда не испытывали дефицита витамина С, а 24% отметили повышенную утомляемость как единственный симптом его нехватки.

Только 12% опрошенных знают о несовместимости С с другими витаминами, в частности с B1, B12 и медью. 16% уверены, что витамин С сочетается со всеми остальными, а 72% не осведомлены о существовании каких-либо ограничений при приеме витамина С.

Основное место приобретения витамина С для 76% респондентов – аптека у дома, 12% предпочитают покупать в онлайн-аптеках и столько же (12%) делают выбор в пользу маркетплейсов.

Опрос медиахолдинга Rambler&Co и Сбер Еаптеки проводился c 23 по 30 ноября 2023 года, охват составил 75 292 пользователя со всей России.