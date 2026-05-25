Вышел из машины — унесло течением: Северный Кавказ снова уходит под воду

МЧС: на Северном Кавказе подтопило 46 домов и более 270 участков

Ливни и паводки вновь ударили по Северному Кавказу: в Карачаево-Черкесии погиб мужчина, в Чечне эвакуируют семьи из подтопленных сел, а в Дагестане затопило дороги. Под водой оказались улицы Махачкалы, повреждены дамбы, мосты и коммунальная инфраструктура. Что происходит в регионах — в материале «Газеты.Ru».

На фоне сильных дождей МЧС держит на особом контроле паводковую ситуацию сразу в 17 регионах страны. Как сообщил глава ведомства Александр Куренков на селекторном совещании, сложнее всего обстановка остается в ряде регионов Северного Кавказа, включая Дагестан.

Из-за ливней в низинных районах оказались подтоплены 46 жилых домов и более 270 приусадебных участков . Под водой также оказались дороги и объекты инфраструктуры.

По данным МЧС, к настоящему моменту вода уже ушла из 93 жилых и дачных домов, а также более чем с 800 приусадебных участков. Кроме того, от воды освободили 17 объектов транспортной инфраструктуры.

Сейчас в подтопленных районах продолжают ликвидировать последствия непогоды. В ведомстве заявили, что подтопленных жилых домов на данный момент не осталось, однако в ряде республик ситуация остается напряженной.

«Жителя унесло течением»

В Карачаево-Черкесии непогода уже привела к смерти человека: в Прикубанском районе во время сильного разлива реки Овечка погиб мужчина , пытавшийся вместе с друзьями проехать по затопленному мосту.

По данным МВД республики, трое местных жителей ехали через мост на ВАЗ-2115, когда поток воды залил дорогу и двигатель заглох.

«Житель села Светлое 1982 года рождения вышел из автомобиля и его унесло течением. Тело обнаружено», — сообщили в министерстве, добавив, что двое других пассажиров не пострадали.

На фоне ливней в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. МЧС предупреждает о сильных дождях, грозах, граде и ветре до 20–25 м/с. На реках возможен подъем воды до опасных отметок, а в горах — сход селей.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. По его словам, республиканская комиссия по ЧС круглосуточно координирует работу всех ведомств и следит за обстановкой.

«Ведется постоянный мониторинг обстановки, приняты необходимые меры для оперативного реагирования на возможные последствия ожидаемой непогоды. Прошу вас строго соблюдать меры безопасности. Избегайте опасных участков у рек и в горах, обеспечьте безопасность детей, в том числе во время пребывания на водных объектах», — отметил глава региона.

Эвакуация в Чечне

Сложная обстановка из-за ливней сохраняется и в Чечне. В селе Агишты Шалинского района из-за угрозы подтопления власти эвакуировали 20 семей. В администрации района сообщили, что в населенном пункте размыло участок дамбы протяженностью около 300 метров . Сейчас специалисты уточняют количество подтопленных домовладений.

По данным МЧС Чечни, сообщения о подтоплениях поступили из Грозненского и Шалинского районов. Вода зашла на территории 12 домовладений и приусадебных участков. Спасатели и сотрудники муниципалитетов помогают жителям откачивать воду.

В Агиштах сейчас продолжаются берегоукрепительные работы, чтобы не допустить дальнейшего подъема воды и затопления домов. В МЧС республики заявили, что уровень рек пока не достиг опасных отметок, однако гидрологическая обстановка остается на постоянном контроле. До 26 мая в регионе действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей, гроз и риска новых подтоплений.

Начальник ГУ МЧС по Чечне Алихан Цакаев держит ситуацию на личном контроле.

«Дороги уже скрылись под водой»

Сильнее всего от ливней в республике пострадали горные районы. Из-за размытых дорог, селевых потоков и обвалов без транспортного сообщения остаются 16 населенных пунктов в Курахском и Чародинском районах, сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».

В Курахском районе движение закрыли на нескольких участках дороги к селу Хпюк после подъема воды в реке Хпеджчай и размыва водопропускных труб. На месте работает бульдозер, дорожники пытаются организовать временный объезд. Еще одна дорога — к селу Бахцуг — перекрыта из-за резкого подъема уровня воды в реке Курах.

В Чародинском районе движение остановили на трассе Цуриб — Арчиб после обвала горного склона. На расчистку направили фронтальный погрузчик.

По данным дорожных служб, после мартовских и апрельских паводков в Дагестане до сих пор закрыты 17 поврежденных участков дорог , хотя для части из них уже организовали объезды. На всех направлениях продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Жителей и туристов власти призвали без крайней необходимости не ездить в горные районы республики. Из-за переувлажнения грунта там сохраняется риск новых обвалов, камнепадов, оползней и схода лавин.

Зафиксированы подтопления и на улицах региональной столицы, Махачкалы: на кадрах, опубликованных РЕН ТВ и mk.ru, видны ушедшие под воду дороги и «плывущие» машины.

«Дороги уже скрылись под водой. Машины буквально плывут по грязному «морю». Судя по кадрам, одному из водителей не повезло — он застрял посередине трассы», — отмечает РЕН ТВ.

Обстановка может ухудшиться

В Северной Осетии на фоне новых ливней экстренные службы перевели на усиленный режим работы. Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что в регионе сохраняется неблагоприятный прогноз погоды как минимум до 27 мая.

По данным МЧС, в республике ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с. На реках возможен подъем уровня воды до опасных отметок, а в горных районах — сход селей малого объема.

Меняйло заявил, что ситуацию круглосуточно контролируют оперативные службы и штаб при МинЖКХ. Власти поручили усилить контроль за качеством питьевой воды, состоянием водозаборов, ливневой канализации и русел рек.

Отдельно коммунальным службам поручили проработать дополнительные каналы отвода воды вдоль дорог, чтобы потоки не затапливали поля и населенные пункты.

В МЧС Северной Осетии предупредили, что из-за непогоды гидрологическая обстановка может резко ухудшиться в ближайшие дни. Жителей республики просят следить за официальными предупреждениями и соблюдать меры безопасности.