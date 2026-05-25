«Обстановка как перед Второй мировой». Как Запад отреагировал на удар «Орешником» по Украине

Западные СМИ и европейские политики единогласно осудили российский ответный удар «Орешником» по территории Украины. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала удар «безрассудным бряцанием ядерным оружием», а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошедшее свидетельствует о тупиковой ситуации в конфликте. Как Запад реагировал на использование «Орешника» и какие могут быть ответные меры — в материале «Газеты.Ru».

Некоторым западным корреспондентам, которые побывали на месте трагедии в Старобельске, запретили освещать произошедшее. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, Запад сознательно блокирует эту информацию, чтобы представить ответные удары России по целям в Киеве как якобы агрессию.

«Мы видим, опять же, поступающие прямые блокирующие распоряжения эту информацию не давать. Посмотрите на итальянских корреспондентов. Они были, и вы посмотрите, что вышло»,

— сказала дипломат.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал европейских и американских союзников отреагировать на массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины, который совершила Россия в ночь на 24 мая.

«[Президент России Владимир] Путин запустил свой «Орешник» против Белой Церкви. <...> Важно, чтобы это не осталось без последствий для России. <...> Важно, чтобы Украина не была одна. Необходимы решения — от Соединенных Штатов, от Европы и других стран», — заявил Зеленский.

В российском министерстве обороны сообщили, что вооруженные силы нанесли удар в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России. Кроме «Орешника» для атаки использовались ракеты «Искандер, «Кинжал» и «Циркон», а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали колледж в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 человек не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Лицемерная реакция Европы

Европейские политики все как один поддержали Украину, таким образом ответив на призыв Зеленского. Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X заявила, что ночной удар Вооруженных сил России по Украине с использованием ракеты «Орешник» является «безрассудным бряцанием ядерным оружием».

«Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому она терроризирует Украину намеренными ударами по центрам городов. Это чудовищные террористические акты», — написала она.

По ее словам, использование Россией «Орешника» является политической тактикой запугивания и безответственным ядерным шантажом.

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер выразила поддержку Украине и сообщила, что она «глубоко потрясена» масштабной атакой на Киев.

«Эти нападения лишь подтверждают то, что поставлено на карту: свобода Украины, безопасность Европы, наши общие ценности», — написала она в X.

Американская газета The New York Times назвала запуск «Орешника» демонстрацией ядерной мощи Москвы.

«Ракета «Орешник» используется скорее как политический инструмент, чем как эффективное оружие. Однако для украинцев повторное использование этой ракеты является мучительным и нервирующим, показывающим приближение Судного дня от российского ядерного арсенала», — говорится в статье.

Президент Франции Эммануэль Макрон, которому сразу же после атаки позвонил сам украинский лидер, также осудил Россию, и отметил, что решимость продолжать поддерживать Украину и «делать все возможное для установления справедливого и прочного мира и укрепления безопасности Европы только укрепляется».

«Франция осуждает это нападение и использование баллистической ракеты «Орешник», которые, прежде всего, свидетельствуют о безрассудстве и тупиковой ситуации [в конфликте на Украине]», — написал Макрон.

В Госдуме слова Макрона сочли лицемерием, так как французский президент, как и многие другие политики, просто проигнорировал удар украинской армии по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске.



«На удар по общежитию [в Старобельске] Макрон никак не отреагировал. Это говорит о том, что все происходит по плану сил НАТО, потому что удары, которые осуществлялись со стороны Украины, корректировались разведкой, корректировались целеуказателями с помощью средств НАТО.

Все прекрасно понимают цинизм таких заявлений, но они продолжаются»,

— сказал «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.



По словам Чепы, подобные заявления со стороны европейских политиков неудивительны для Москвы, так как позиция Европы по Украине давно известна.

Повторяющиеся и похожие друг на друга слова осуждения России из Европы свидетельствуют о том, что европейский обыватель все еще продолжает пребывать в спячке и верит в демоническую сущность Москвы, отметил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Европейский обыватель продолжает пребывать в спячке. Он так и не понял, что он ответственен за войну. Именно европейский обыватель привел к власти таких политиков как Шольц, фон дер Ляйен, Макрон и прочих. И даже после того как их глупость и лицемерие становится очевидным, в Европе никто не выступает массово с протестами. Вспомним ту же войну в Ираке, когда европейцы массово выходили протестовать. Сейчас такого нет», — пояснил политолог в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, такая позиция европейских избирателей может привести к повторению сценария начала Второй мировой войны.

«Это страшная ситуация, потому что это напоминает обстановку перед началом Второй мировой войны, когда точно так же германский, английский и французский обыватель смотрели на то, как зло созревало в Европе», — добавил Колташов.

Он подчеркнул, что России в случае «полной глухоты Европы» стоит немного сменить тактику и начать наносить точечные удары для уничтожения командования украинской верхушки, чтобы дестабилизировать фронт.

«Нам нужно пытаться сломать украинскую бюрократическую машину. Пора начать наносить удары по административным зданиям, чтобы ликвидировать украинскую верхушку и дестабилизировать фронт», — заключил Колташов.

Удар выявил слабость

Российский «удар возмездия» вверг Украину в хаос. Об этом заявил бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру. В своих социальных сетях он написал, что значительный ущерб, который удалось нанести, показал, кто лидирует на фронте.

«Тот факт, что, когда Москва решает сменить тип вооружения, на Украине наступает хаос, являются четкими признаками того, кто на самом деле контролирует ход событий», — считает Геррейру.

Журнал Time также отметил, что Украина в настоящее время испытывает нехватку зенитных ракет для перехвата, что стало особенно очевидным после массированного «удара возмездия», совершенного Россией.

«Американские зенитные ракеты Patriot оказались особенно эффективными против российских ракетных ударов, но запасы Киева истощились, поскольку США и их союзники в Персидском заливе использовали запасы для защиты от ракетных и беспилотных атак со стороны Ирана. При этом использование ракеты «Орешник» представляет собой еще более сложную проблему для Украины. У Киева нет ракет для защиты», — говорится в материале.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» Министерство обороны РФ

В Госдуме также отметили, что российский удар возмездия пробудил в Брюсселе и Вашингтоне чувство самосохранения.

«Запад задумался после этого удара, который нанесли в ночь на 24 мая. Украина все-таки серьезно находится под влиянием Запада, Зеленский попытался из себя изобразить героя вселенского масштаба, но у него не получилось, а после удара «Орешником» на Западе начало пробуждаться чувство самосохранения», — отметил член комитета по обороне Андрей Колесник.



По мнению депутата, после произошедшего удара в Брюсселе и Вашингтоне могут начать серьезнее подходить к возможности «урезонить» украинского лидера.

Похожего мнения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов, который в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что нанесенный Россией удар показал полную беспомощность киевского режима.

«Это был достаточно мощный комбинированный удар, который очень сильно повлиял на ситуацию в целом. Стало понятно, что Киев не может отвечать на российские удары.

Российское командование смогло полностью дезориентировать противника и уничтожить места складирования беспилотников, а другое украинское ПВО и без того работало очень слабо»,

— пояснил военный эксперт.

Украинская сторона показала, что даже с тем вооружением, что есть у Киева, ВСУ не могут точно управлять предоставленными Западом ракетами. Об этом, по мнению Кнутова, свидетельствуют обломки американских ракет на улицах Киева.

«Я считаю, такие удары надо наносить как можно чаще. Может быть, тогда и европейцы, и Зеленский начнут осознавать, что Россия достаточно мощная страна и относиться без должного уважения к ней нельзя, нужно садиться за стол и вести диалог, а не выставлять список требований», — заключил Кнутов.