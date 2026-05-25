«Толкает родину на путь Украины»: Медведев заявил о курсе Пашиняна на «разрыв с Россией»

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване, 4 мая 2026 года

Премьер Армении Никол Пашинян ведет страну к разрыву с Россией и рискует лишить Ереван рынка ЕАЭС и дешевого газа, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, армянские власти пытаются заработать «дутый авторитет» на Западе, жертвуя многолетними связями с Москвой. При этом армянские власти уверяют, что не собираются рвать отношения с Москвой. Что повлияло на изменение курса Еревана, при чем тут Украина и как на это реагирует Россия — в материале «Газеты.Ru».

Курс на «развод»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну к разрыву с Россией и, по его словам, «толкает» ее по украинскому сценарию. Медведев отметил, что Пашинян, возглавляя правительство Армении, не оценил многолетнюю поддержку Москвы и выбрал курс на дистанцирование от России.

«Особенно опасно, что временщик Никол активно толкает свою родину на скорбный путь бандеровской Украины», — подчеркнул он.

Зампред Совбеза также напомнил, что Ереван получает выгоду от членства в ЕАЭС, однако сам Пашинян отказывается участвовать в саммитах союза и при этом принимает в армянской столице «мерзких врагов России».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что планы Армении по сближению с Евросоюзом требуют отдельного рассмотрения. Он предложил провести в республике референдум, чтобы понять позицию ее граждан.

«В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующий выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного «развода», — отметил Путин.

По словам российского лидера, в случае с Украиной все тоже начиналось с темы евроинтеграции . Путин добавил, что вопрос возможного вступления Армении в ЕС можно было бы обсудить на ближайшем саммите Евразийского экономического союза, который пройдет 28–29 мая в Астане.

Позиция Кремля

В Кремле заявили, что слышали обещания Еревана не уходить в антироссийскую риторику.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Пашинян ранее заверял Москву, что Армения останется в Евразийском экономическом союзе. При этом Ереван параллельно развивает отношения с другими направлениями, в том числе с Европой, и именно выбор дальнейшей экономической интеграции остается главным вопросом.

Песков отдельно напомнил о газе. Россия, подчеркнул он, остается надежным поставщиком, особенно для близких союзников и партнеров, однако такой режим невозможен для стран, которые уходят в другие интеграционные объединения. В этом случае цена становится рыночной, и, по словам представителя Кремля, «друзья в Ереване» об этом знают.

Журналисты также спросили, вступление в какие организации может привести Армению к потере выгодного сотрудничества с Россией.

«Евросоюз конечно», — ответил Песков.

Он добавил, что нужно смотреть, куда еще стремится нынешнее руководство республики. При этом в Кремле отметили, что в самой Армении остаются политические силы, выступающие за российский вектор и дальнейшее участие в интеграционных процессах с Москвой. С ними, заявил Песков, диалог будет продолжен.

Что говорит Ереван

На фоне заявлений из Москвы армянские власти продолжают уверять, что не собираются рвать отношения с Россией. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не ставит перед собой такой задачи.

«Армения не заинтересована в разрыве политических, экономических, всех остальных связей с Россией», — подчеркнул Мирзоян.

По его словам, республика, наоборот, хочет углублять «естественные отношения» с Москвой.

Премьер-министр Никол Пашинян также заявил, что Армения «никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия» и не намерена враждовать с Россией. Он назвал РФ сверхдержавой, к интересам которой нужно относиться с уважением.

При этом Пашинян признал, что и в России, и в Армении есть силы, заинтересованные в кризисе между двумя странами. Комментируя визит Владимира Зеленского в Ереван, армянский премьер напомнил, что Москва принимала президента Азербайджана Ильхама Алиева в период конфликта Баку и Еревана, и тогда армянская сторона не высказывала претензий.

Пашинян также напомнил о своей позиции по Украине, заявив, что еще в 2022 году говорил: «Армения — не союзник России» в этом вопросе .

Отдельно премьер прокомментировал тему возможного роста цен на российский газ. По его словам, действующий контракт между Москвой и Ереваном остается взаимовыгодным, а стратегические договоренности в энергетике продолжают действовать.

На фоне политического обострения между странами из-за сближения Армении с ЕС в России начали вводить ограничения против армянских продуктов. Сперва под запрет попал ввоз цветов: у поставщиков из Армении нашли более 100 нарушений. Позже Россельхознадзор сообщил, что проблемы касаются также овощей и фруктов. Затем ограничения распространили на продукцию нескольких коньячных заводов (в перечень некачественной продукции вошли «Армянский коньяк 5 звезд» и семилетний коньяк «Шахназарян ХО»), а также минеральную воду «Джермук».

«Каждый раз, когда возникают какие-то геополитические трения с руководством той или иной страны, выясняется, что цветы, яблоки, картошка «особенно опасны для населения России», — сказал «Коммерсанту» гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков.

В обстановке напряженности между Москвой и Ереваном Армения готовится к парламентским выборам. Они пройдут в стране 7 июня — внутри страны говорят о том, что оппозиционных кандидатов активно поддерживают российские власти.