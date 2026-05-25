«Надо было доказывать, что на мне природа не отдыхает»: судьба Кристины Орбакайте

Певица и актриса Кристина Орбакайте отмечает 55-летие. На заре карьеры многие воспринимали ее исключительно как дочь Аллы Пугачевой, но со временем артистка вышла из тени знаменитой матери и сама стала большой звездой. Как начинала свой путь к славе Кристина Орбакайте и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года в Москве. Ее мать — Алла Пугачева — тогда только начинала карьеру певицы, а отец — Миколас Орбакас — был артистом эстрады и работал в цирке. Поскольку оба родителя много гастролировали, воспитанием будущей звезды в основном занимались бабушки и дедушки. Когда Кристине было около двух лет, Пугачева и Орбакас развелись, после чего девочка часто жила у родственников отца в Литве.

В школу Орбакайте пошла уже в Москве — она училась в специальном лицее с углубленным изучением английского языка. Параллельно девочка занималась вокалом и играла на фортепиано, а после первого похода в Большой театр загорелась балетом.

«Лет в 10 она постоянно просила меня отдать ее в балетную школу. И я договорилась с балетным училищем при Большом театре, чтобы ее туда взяли», — рассказывала позже Пугачева.

Впрочем, учеба в балетном училище продлилась недолго: примерно через год Кристина оставила занятия, так как решила, что ее рост и телосложение не подходят для классического балета. Однако любовь к танцам взяла свое, и спустя несколько лет Орбакайте начала выступать в балете «Рецитал», который сопровождал концерты ее матери.

Девушка планировала поступать в театральный институт, но сделать это сразу после окончания школы ей не удалось: в конце 80-х она уже активно работала, а в 1991 году родила первенца Никиту. Высшее образование Орбакайте получила позже — в 1998 году окончила актерский факультет РАТИ (ГИТИС), где училась заочно в мастерской Владимира Андреева.

Кристина Орбакайте в детстве с мамой, певицей Аллой Пугачевой orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Начало карьеры Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте впервые вышла на большую сцену еще ребенком: в 1978 году она исполнила песню «Солнышко смеется» в программе «Веселые нотки», а в 1983-м вместе с матерью спела ее хит «А знаешь, все еще будет». Постепенно начинающая артистка стала все чаще появляться в телевизионных концертах и музыкальных передачах, однако настоящую известность ей принесло кино.

В 1982 году она прошла кастинг и получила главную роль в драме Ролана Быкова «Чучело». Поначалу режиссер сомневался, стоит ли снимать в картине дочь Аллы Пугачевой, но во время проб увидел в 11-летней девочке нужную искренность и внутреннюю силу — и выбрал именно ее. Фильм вышел на экраны в 1984 году и стал одним из самых обсуждаемых проектов своего времени: история школьницы, которая столкнулась с жестокостью и травлей со стороны одноклассников, вызвала широкий общественный резонанс, а сама Орбакайте после премьеры проснулась знаменитой.

Параллельно с работой в кино артистка продолжала заниматься музыкой. В 1984 году она исполнила композицию Игоря Николаева «Ну почему», а год спустя представила в «Утренней почте» песню «Пусть говорят», которая стала одним из ее первых узнаваемых хитов и позже вошла в дебютную пластинку певицы.

Кристина Орбакайте в роли Лены Бессольцевой в фильме «Чучело» (1983) С. Нечаев/РИА Новости

Музыкальная карьера Кристины Орбакайте

Несмотря на успех «Чучела», Орбакайте долгое время воспринимали прежде всего как дочь Аллы Пугачевой, а не самостоятельную артистку. По словам певицы, в начале пути ей постоянно приходилось доказать публике и коллегам собственную состоятельность.

«Казалось бы, все должно было идти легко. Но нет, наоборот! Потому что окружающие думали: «Ага, блатная, пробили, протолкнули!» С этим недоверием к себе я сталкивалась очень долго. И, кстати, с постоянными сравнениями с мамой, и все время надо было доказывать, что на мне природа не отдыхает», — вспоминала она.

В начале 90-х Орбакайте начала выпускать первые сольные песни, большую часть которых для нее писал композитор Игорь Николаев. Наиболее известными работами того периода стали композиции «Поговорим», «Горькое похмелье» и «Позови меня». В 1994 году вышел дебютный альбом певицы «Верность», продюсированием которого занимался ее первый гражданский муж, музыкант Владимир Пресняков-младший. Тогда же она начала активно гастролировать и участвовать в популярных телепередачах, включая «Песню года» и «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой.

Во второй половине 90-х популярность Орбакайте заметно выросла. В 1996 году она выпустила вторую пластинку «Ноль часов ноль минут», а в 1998-м представила третью студийную работу «Ты». В этот период особой популярностью пользовались композиции «Без тебя», «Музыкант», «Смородина» и «Ты» (кавер на хит Пугачевой «Ты на свете есть»). Еще одним большим хитом стала песня «Май», которую для артистки тоже написал Игорь Николаев. В 2000 году Орбакайте выпустила одноименный альбом, который закрепил за ней статус одной из главных поп-певиц страны.

Пик популярности певицы пришелся на начало нулевых: именно в этот период вышли ее самые успешные пластинки — «Верь в чудеса» (2002), «Перелетная птица» (2003) и «My Life» (2005). В них вошли композиции «Мой мир», «Да-ди-дам», «Перелетная птица», «Все сначала» и дуэт с Авраамом Руссо «Любовь, которой больше нет», ставший одним из самых популярных русскоязычных хитов того периода. За эту композицию артисты получили премии «Золотой граммофон» и «Песня года».

В 2007 году Орбакайте записала еще один дуэт с матерью: композиция «Опять метель» впервые прозвучала в фильме «Ирония судьбы. Продолжение» и принесла артисткам еще один «Золотой граммофон». В 2008 году вышел восьмой студийный альбом певицы «Слышишь, это я…», в 2011-м — пластинка «Поцелуй на бис», а в 2013 — десятая, юбилейная работа «Маски». В 2016 году певица представила альбом «Бессонница», а позже выпустила несколько отдельных синглов, среди которых «Фарс», «Пьяная вишня, «Любовь не продается, «Свобода» и «Я — Кристина Орбакайте».

Певица Кристина Орбакайте во время выступления, 2019 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кристина Орбакайте в кино

После «Чучела» Орбакайте сделала небольшой перерыв и вернулась в кино уже будучи совершеннолетней. В 1991 году она сыграла принцессу Фике в фильме «Виват, гардемарины», затем появилась уже в образе императрицы в продолжении саги «Гардемарины 3» (1993). Среди других ее киноработ того периода — драма «Лимита» (1994), триллер «Фара» (1999), комедия «Истинные происшествия» (2000), а также короткометражный музыкальный фильм «Дорога, дорогой, дорогая» (1997), в котором певица появилась вместе с гражданским мужем Владимиром Пресняковым-младшим и сыном Никитой.

В новом тысячелетии Орбакайте продолжила сниматься: звезду можно увидеть в сериалах «Московская сага» (2004), «Бульварное кольцо» (2014) и «Тест на беременность» (2022-2023), фильмах «Женское счастье» (2001), «Рождественский обмен» (2004) и «Заговор» (2007), а также в четырех частях комедии «Любовь-морковь» (2006, 2008, 2010, 2023), где ее экранным партнером стал актер Гоша Куценко.

Есть у Кристины Орбакайте и театральный опыт. В 1995 году она впервые вышла на сцену МХТ в спектакле по пьесе Уильяма Гибсона «Понедельник после чуда»: за воплощение образа слепоглухонемой девушки Хелен Келлер Кристина получила премию за лучшую женскую театральную роль. Спустя много лет звезда дебютировала на сцене «Современника» — в 2018 году она сыграла танцовщицу Гитель Моска в постановке Галины Волчек «Двое на качелях».

Актеры Гоша Куценко и Кристина Орбакайте в фильме «Любовь-морковь: Восстание машин» (2023) АМЕДИА

Личная жизнь Кристины Орбакайте

Первым возлюбленным Кристины Орбакайте стал певец Владимир Пресняков-младший: молодые люди познакомились в 1986 году и вскоре начали жить вместе. В 1991 году у пары родился сын Никита, но, несмотря на появление ребенка, официально Орбакайте и Пресняков так и не поженились. В 1997 году, после 11 лет гражданского брака, артисты объявили о расставании.

С 1997-го по 2001 год у артистки был роман с бизнесменом Русланом Байсаровым, от которого в 1998 году она родила сына Дени. После расставания бывшие партнеры некоторое время сохраняли нормальные отношения, пока в 2009 году Орбакайте не заявила, что Байсаров похитил у нее сына. Позже выяснилось, что он действительно увез Дени на каникулы в Чечню и не вернул его домой к началу учебного года. Бизнесмен объяснял свой поступок тем, что певица собиралась отправить ребенка жить в США, и подал иск с требованием передать ему право на полную опеку в суд города Грозный.

Позже в конфликт вмешалась Алла Пугачева, которая публично поддержала дочь и обвинила бывшего зятя в жестоком обращении с Орбакайте. Примадонна заявила, что еще во время отношений Байсаров якобы поднимал руку на Кристину: по ее словам, в начале нулевых во время одной из ссор бизнесмен сломал артистке нос.

«Мне нужен был достойный зять, а он избил мою дочь»,

— говорила Пугачева в эфире программы «Пусть говорят».

Судебное разбирательство между Орбакайте и Байсаровым продолжалось несколько месяцев и широко освещалось в прессе. В итоге бывшим партнерам удалось заключить мировое соглашение: Дени получил возможность сам выбирать, с кем из родителей жить. После этого конфликт постепенно сошел на нет, а позже Орбакайте и Байсаров наладили отношения ради сына.

В 2004 году Орбакайте познакомилась с американским бизнесменом русского происхождения Михаилом Земцовым. Уже спустя год пара сыграла свадьбу — этот брак стал первым официальным для певицы. В 2012 году у супругов родилась дочь Клавдия, после чего Орбакайте стала проводить больше времени в США, где живет и работает ее муж.

Кристина Орбакайте, ее муж Михаил Земцов и дочь Клавдия orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чем сегодня занимается Кристина Орбакайте

12-й и пока последний студийный альбом Кристины Орбакайте вышел в 2021 году: в пластинку «Свобода» вошло 12 композиций, самыми популярными из которых стали «Пьяная вишня» и «Она». После этого релиза певица выпустила еще несколько отдельных синглов — «Маленький принц» (2022), кавер-версию «Позови меня с собой» (2022), «Жизнь одна» (2023), «Опасно!» (2023), «Планета» (2025) и другие. Однако самой обсуждаемой работой Орбакайте стала композиция «Алла будет петь» (2023), которую она посвятила своей матери.

«Это особенная для меня песня о маме и о сильной женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!» — говорила певица.

С 2012 года Орбакайте живет на две страны — США и Россию, однако большую часть времени проводит вместе с семьей в Майами. После 2022 года певица стала значительно реже появляться на родине, а в 2024 году часть ее концертов в российских городах была отменена. СМИ связывали это как с общественными жалобами, так и с позицией ее матери, Аллы Пугачевой. Сама Орбакайте старалась избегать резких политических заявлений и практически не комментировала ситуацию публично. После отмены российского тура певица сосредоточилась на зарубежных гастролях: в последние годы она активно выступает в США, Израиле и странах Европы.

Старший сын Орбакайте Никита Пресняков живет в США, где занимается музыкой, клипмейкингом и видеопроизводством. Средний сын Дени Байсаров получил образование в Великобритании, после чего вернулся в Россию и начал развивать собственный бизнес. Дочь Клавдия пока учится в американской школе, занимается танцами и музыкой.