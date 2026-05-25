Курбан-байрам — 2026: какого числа праздник и почему его называют днем жертвоприношения

Когда Курбан-байрам в 2026 году, традиции праздника, как его отмечают в разных регионах России

Курбан-байрам — один из важнейших праздников ислама. Этот день наполнен духовной радостью, благодарностью, милосердием. Дата праздника меняется каждый год, так как она привязана к лунному календарю. Почему Курбан-байрам называют днем жертвоприношения, когда мусульмане отмечают его в 2026 году и какие традиции принято соблюдать в праздник — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа Курбан-байрам в 2026 году

Курбан-байрам отмечают через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа. В это время завершается хадж — паломничество в священный для верующих город Мекку, отметил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по международным делам и хаджу, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов. Дата праздника меняется год от года, так как исламский календарь основан на лунном цикле.

В ночь на 27 мая отмечают мусульмане Курбан-байрам в 2026 году

Для верующих он связан не только с завершением важнейших дней месяца Зуль-хиджа и обрядами хаджа, но и с глубоким нравственным напоминанием: вера человека проявляется не только в словах, но и в поступках, в готовности быть милосердным, ответственным и внимательным к ближнему. Рушан Аббясов заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по международным делам и хаджу

Курбан-байрам: что это за праздник

Курбан-байрам — один из главных праздников ислама, день особой духовной радости, благодарности Всевышнему и единения мусульманской уммы, рассказал Рушан Аббясов.

Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у Московской Соборной мечети, 28 июня 2023 года Владимир Астапкович/РИА Новости

«Каждый год Курбан-байрам возвращает нас к простым, но вечным истинам. Он учит видеть рядом с собой тех, кто нуждается в поддержке, укреплять родственные и добрососедские связи, делиться радостью праздника с окружающими. В этот день особенно ясно раскрывается социальная природа ислама: забота о семье, помощь бедным и нуждающимся, уважение к старшим, стремление к миру и согласию между людьми», — подчеркнул Рушан Аббясов.

Для мусульман России Курбан-байрам — не только религиозное торжество, но и важное свидетельство духовного богатства нашей многонациональной страны, где веками живут рядом представители разных народов и традиционных религий, обращает внимание муфтий. Этот праздник напоминает людям, что подлинная вера всегда ведет человека к добру, созиданию, взаимному уважению и служению обществу.

История праздника: как появился Курбан-байрам

История Курбан-байрама восходит к событиям глубокой древности. Она связана с именем пророка Ибрахима, которого одинаково почитают последователи ислама, христианства и иудаизма как пример искренней веры и преданности Всевышнему.

Согласно Священному Корану, пророк Ибрахим увидел во сне повеление Аллаха принести в жертву своего сына. Для любого отца это стало бы величайшим испытанием. Однако Ибрахим (мир ему), будучи человеком глубокой веры, проявил покорность воле Творца. Его сын также проявил смирение и готовность следовать Божьему предписанию. Но в тот момент, когда испытание было пройдено, Всевышний заменил сына жертвенным животным, показав тем самым, что Аллаху не нужна человеческая жертва — Ему важны искренность веры, чистота намерений и богобоязненность человека. Рушан Аббясов заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по международным делам и хаджу

Именно в память об этом событии мусульмане совершают обряд жертвоприношения в дни Курбан-байрама.

При этом, по словам муфтия, важно понимать: смысл праздника заключается не столько во внешнем обряде, сколько во внутреннем духовном содержании.

Жители Абиджана готовятся к празднику Курбан-Байрам, Кот-д'Ивуар, 28 июня 2023 года Luc Gnago/Reuters

«В Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность». Эта история сохраняет свою актуальность и сегодня. Она напоминает человеку о необходимости доверять Всевышнему, сохранять верность нравственным принципам, быть готовым к самоограничению ради добра, справедливости и заботы о ближних», — пояснил Рушан Аббясов.

В чем суть Курбан-байрама

Смысл Курбан-байрама гораздо глубже, чем внешняя сторона праздника или сам обряд жертвоприношения. Прежде всего это день духовного очищения, искренней веры, милосердия и внутреннего преображения человека.

«Курбан-байрам напоминает нам о том, что истинная вера требует от человека не формальности, а работы над собой. Порой самым сложным испытанием становится способность преодолеть собственный эгоизм, отказаться от гордыни, научиться проявлять терпение, сострадание и ответственность перед окружающими людьми. Именно этому учит нас история пророка Ибрахима — безусловному доверию Всевышнему и готовности ставить нравственный долг выше личных привязанностей и мирских интересов», — подчеркнул Рушан Аббясов.

Особое значение в эти дни приобретает милосердие.

Муфтий обращает внимание, что ислам призывает мусульманина не замыкаться только на собственном благополучии, а чувствовать ответственность за тех, кто находится рядом.

Поэтому важная часть праздника — помощь нуждающимся, поддержка малоимущих семей, внимание к одиноким, больным и пожилым людям. Не случайно мясо жертвенного животного традиционно разделяют между семьей, родственниками и теми, кто нуждается в помощи.

Курбан-байрам также напоминает современному человеку о ценности благодарности.

В повседневной суете люди нередко воспринимают как должное здоровье, семью, мирное небо, возможность трудиться и быть рядом с близкими. Однако верующий человек понимает: все эти блага являются милостью Всевышнего, а потому требуют бережного отношения, благодарности и добрых дел. В этом и заключается подлинный дух праздника — в стремлении человека стать лучше, чище сердцем, внимательнее к людям и ближе к Богу. Рушан Аббясов заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по международным делам и хаджу

В эпоху стремительных перемен, информационного шума и высокой скорости жизни Курбан-байрам помогает остановиться, задуматься о подлинных жизненных ценностях и обратить внимание на состояние собственной души, подчеркивает муфтий. Этот праздник учит человека милосердию и состраданию.

Праздник также напоминает о важности семьи и уважения к старшим. В дни Курбан-байрама мусульмане стремятся проводить больше времени с родными, навещать родителей, укреплять семейные связи. Эти традиции особенно ценны сегодня, когда живое человеческое общение все чаще уступает место виртуальному.

Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 6 июня 2025 года Максим Блинов/РИА Новости

Курбан-байрам учит и внутренней ответственности, добавил муфтий. История пророка Ибрахима показывает, что настоящая вера требует от человека нравственной стойкости, честности перед собой и готовности следовать принципам добра и справедливости даже в непростых обстоятельствах.

Особенно важно, что праздник несет в себе идеи мира, согласия и взаимного уважения. Для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны это имеет особую ценность. На протяжении столетий мусульмане России вместе с представителями других традиционных религий вносили вклад в укрепление Отечества, развитие добрососедства и сохранение духовно-нравственных ценностей. И сегодня Курбан-байрам напоминает нам о том, как важно беречь общественное согласие, уважать друг друга и совместно трудиться ради благополучия страны. Рушан Аббясов заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по международным делам и хаджу

Традиции Курбан-байрама

Курбан-байрам сопровождается особыми религиозными и семейными традициями, которые на протяжении веков помогают сохранять атмосферу духовного единства, добрососедства и взаимной поддержки.

Ритуальное омовение

Подготовка к Курбан-байраму начинается с гусля — ритуального омовения. Еще до восхода солнца мусульмане проводят обряд полного омовения, очищая не только тело, но и душу. Затем мужчины и женщины облачаются в нарядную одежду.

Молитва

Праздник начинается с коллективной молитвы в мечетях. По пути туда верующие произносят такбир — слова прославления Аллаха.

С раннего утра мусульмане собираются на праздничный намаз — ид-намаз, обращаясь ко Всевышнему с молитвами о мире, милости и благополучии.

«Для верующего человека это не просто религиозный обряд, а возможность почувствовать себя частью большой общины, объединенной общими духовными ценностями», — отметил муфтий.

Жертвоприношение

Одной из важнейших традиций Курбан-байрама является жертвоприношение. Мясо жертвенного животного разделяется на три части: одну часть оставляют для своей семьи, вторую отдают родственникам и соседям, третью дарят нуждающимся. Совершать жертвоприношение разрешено только мусульманам, достигшим совершеннолетия.

Приготовление блюд из мяса жертвенного животного

Из мяса жертвенного животного готовят разнообразные блюда. Их вкушают дома, отдают родственникам, угощают страждущих. Продавать мясо жертвенного животного строго запрещено: им можно только делиться. Как правило, в первый день на стол подают блюда из печени и сердца, на второй — наваристые супы, на третий — жареное мясо в различных вариациях.

Общение с семьей

Особое место в дни Курбан-байрама занимают семейные встречи. Люди посещают родителей, родственников, старших, стараются примириться друг с другом, оставить старые обиды и укрепить родственные связи. Во многих семьях праздничный стол становится поводом собрать вместе несколько поколений, передать детям уважение к духовным традициям и ценность семейного единства.

Благотворительность

Неотъемлемой частью праздника остается благотворительность. «Мусульмане стараются в эти дни уделять особое внимание сиротам, малоимущим, многодетным семьям, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Именно через заботу о ближнем наиболее полно раскрывается нравственный смысл Курбан-байрама», — подчеркнул Рушан Аббясов.

Какие блюда готовят на Курбан-байрам Праздничный стол на Курбан-байрам должен быть обильным. Среди самых популярных блюд: • жареная баранья печень;

• тушеное сердце с овощами;

• шурпа — наваристый мясной суп с картофелем и зеленью;

• бешбармак — отварное мясо с домашней лапшой;

• жареные бараньи ребрышки;

• манты — паровые пельмени;

• шашлык и люля-кебаб;

• плов;

• перемячи — круглые жареные пирожки с мясной начинкой;

• фрукты и сладости.

Что нельзя делать на Курбан-байрам:

* Ходить в грязной одежде.

* Заниматься тяжелым физическим трудом.

* Ругаться и сквернословить.

* Отказывать в просьбе о помощи.

* Жадничать.

Как отмечают Курбан-байрам в регионах России

Курбан-байрам широко отмечается мусульманами по всей России. В некоторых регионах страны в честь праздника объявлены официальные выходные дни:

* 27, 28 и 29 мая — выходные дни в Дагестане, Чечне и Ингушетии;

* 27 мая — выходной день в Татарстане, Башкортостане, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии;

* 29 мая — выходной день в Крыму.

В разных регионах РФ есть свои особенности празднования.

Москва

В последние годы на праздничную молитву в московских мечетях собиралось более 200 тысяч верующих. В 2026 году 27 мая возле мечетей перекроют дороги, будет скорректирован график движения транспорта.

Праздничные богослужения в Москве пройдут в Московской Соборной мечети, Исторической мечети, Мемориальной мечети «Шухада» на Поклонной горе. Дополнительная площадка — в парке технических видов спорта в Печатниках.

В 2026 году в Москве не будут организовывать официальные площадки для жертвоприношения в честь праздника. Верующих приглашают воспользоваться площадками в Подмосковье.

Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети, 16 июня 2024 года Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Московская область

В этом году в Подмосковье подготовлены десятки площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам. При этом ритуал заклания не обязательно проводить именно 27 мая. Это можно сделать до начала молитвы Аср 30 мая.

Также в Московской области можно заказать заклание жертвенного животного онлайн.

Санкт-Петербург

В северной столице нашей страны главная площадка праздника — Санкт-Петербургская соборная мечеть. В городе не предусмотрено официальных площадок для заклания животных. Традиционно места для этого выделяются в Ленинградской области, вдали от плотной жилой застройки.

Республика Татарстан

Курбан-байрам в Татарстане отмечается широко. В Казани начиная с обеда в детском парке «Елмай» развернется масштабный «Курбан-фест». Гостей ждет концертная программа, ярмарка халяльных продуктов, мастер-классы, театральные представления. Также будут работать аттракционы, проходить конкурсы, семейные эстафеты. Среди гостей разыграют приз — 5 баранов.

В этом году в республике подготовили 61 площадку для убоя жертвенных животных. Там будут дежурить ветеринарно-санитарные инспекторы.

Республика Башкортостан

Главные праздничные мероприятия пройдут в Уфе 27 мая на площадке у Соборной мечети Ляля-Тюльпан. Кроме торжественного богослужения гостей ждет множество развлечений. Так, например, здесь можно будет пострелять из лука и насладиться бесплатным пловом.

Для забоя жертвенных животных в этом году в городе выделено две площадки.