В России зафиксировали рост интереса к дорожно-строительной технике

«Авито Спецтехника»: просмотры объявлений о продаже спецтехники выросли на 6%
Регуляторные изменения и смягчение денежно-кредитной политики создали предпосылки для восстановления в России спроса на дорожно-строительную технику. Такое мнение высказали участники онлайн-сессии, организованной «Авито Спецтехникой» совместно с Минпромторгом РФ в рамках обсуждения перспектив развития рынка в 2026 году.

Отмечается, что на сессии обсуждались ключевые изменения в регулировании отрасли, а также развитие инструментов прогнозирования спроса с учетом отраслевой динамики и макроэкономических факторов.

По данным «Авито Спецтехники», в январе–апреле 2026 года просмотры объявлений о продаже дорожно-строительной техники — как новой, так и с наработкой — увеличились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании назвали тенденцию ранним индикатором восстановления спроса.

«Сегодня рынок живет в режиме отложенного спроса: компании следят за условиями финансирования и постепенно возвращаются к обновлению парков. Рост просмотров — ранний сигнал будущего спроса и возможность для производителей и дилеров заранее оценить динамику рынка», — отметил коммерческий директор «Авито Спецтехники» Андрей Горн.

Дополнительным фактором поддержки рынка, по оценке участников отрасли, стало снижение Центробанком ключевой ставки до 14,5%, оно уже отражается на активности в сегменте лизинга и инвестиционных планах компаний. Также спрос на технику формирует реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Также участники мероприятия обсудили изменения в регулировании отрасли, в том числе развитие цифровых инструментов учета и контроля самоходной техники, ввод требований по обязательной сертификации и идентификации машин.

В частности, по мнению представителей рынка, обязательная сертификация техники, вводимая по решению Совета Евразийской экономической комиссии с апреля 2028 года, повысит прозрачность рынка и обеспечит единый подход к допуску машин к эксплуатации.

 
