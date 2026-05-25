«Искренне сожалею»: назвавший всех «нищетой» нижегородский мажор извинился за ДТП на Mercedes

Устроивший ДТП в Нижнем Новгороде мажор извинился за свое поведение

Мажор Сергей Корнилов, устроивший массовое ДТП на Mercedes в центре Нижнего Новгорода, записал видео с извинениями. До этого молодой человек выкладывал ролики с алкоголем, называл подписчиков «нищими», а после аварии спокойно уехал в ресторан, где его позже нашли спящим. Какой резонанс вызвала история с «нижегородским мажором» и чем может закончиться дело — в материале «Газеты.Ru».

«Нахожусь в реабилитационном центре»

Сын бывшего главы ГК «Луидор» Сергей Корнилов записал видео с извинениями после массового ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Ролик опубликовал Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

«Я недавно совершил в состоянии алкогольного опьянения аварию на Похвалинском съезде, позже нелестно это прокомментировал. Сейчас нахожусь в реабилитационном центре для алкоголиков в связи с долгим употреблением алкогольных напитков. Все сказанные мною слова по поводу аварии не являются истинными <…> Искренне сожалею о содеянном, еще раз прошу извинения», — заявил Корнилов.

При этом в пресс-службе регионального управления МВД заявили ТАСС, что молодой человек помещен в изолятор временного содержания , а следствие готовит ходатайство о его домашнем аресте.

Авария произошла 21 мая. Молодой человек за рулем кабриолета Mercedes-Benz SL выехал на дорогу и устроил массовое ДТП. Судя по опубликованным кадрам, у иномарки оторвало колесо, повреждения получили еще несколько автомобилей.

25 мая Корнилова задержали. До этого мать молодого человека заявляла, что не знает, где он находится. «Вы не вовремя пришли. Для любой матери это большое горе», — говорила она журналистам.

«Мажоры не умирают»

После аварии в Нижнем Новгороде в сети распространились видео с участием Корнилова. По данным Mash, незадолго до ДТП молодой человек публиковал ролики из ресторана, на которых был запечатлен с алкоголем, а затем сел за руль желтого Mercedes-Benz SL.

«Перед ДТП он выложил видос из ресторана: там размахивал бокалом, а позже — сел за руль пьяным и назвал подписчиков «нищетой», — уточнил Telegram-канал.

После аварии в соцсетях появилось еще одно видео, на котором молодой человек говорит: «Мажоры не умирают, любые аварии нам до...(нецензурное выражение. — «Газета.Ru»). Новую купим, давайте».

Автоюрист Сергей Кузин заявил «Российской газете», что последствия этой аварии для водителя могут оказаться не такими серьезными, как ожидает общественность. По его словам, уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ — об наступает при повторном пьяном вождении в течение года после окончания срока лишения прав.

«При самом легком составе это лишение свободы на срок до двух лет», — пояснил эксперт.

Уголовное дело и арест Mercedes

После массовой аварии против Корнилова все же возбудили уголовное дело. По данным Baza, следователи усмотрели в действиях сына бизнесмена признаки хулиганства. ТАСС же уточнил, что дело расследуется по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

На ситуацию отреагировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах ДТП.

Mercedes-Benz SL у Корнилова изъяли. Сам молодой человек изначально утверждал, что в момент ДТП был трезв. При этом, по данным Baza, после столкновения он отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

«После аварии 21-летний мажор поехал в ресторан, где продолжил выпивать, общаться с подписчиками и ругаться с местными жителями в городских чатах», — отметили журналисты.

Отец Сергея Корнилова — Сергей Александрович Корнилов — до своей смерти в августе 2024 года возглавлял ГК «Луидор», которая занимается производством металлоизделий и спецтехники, а также продажей и обслуживанием автомобилей.

По данным Baza, сейчас часть бизнеса семьи испытывает серьезные финансовые проблемы. Одна из компаний, ранее принадлежавших Корнилову-старшему, признана банкротом и имеет крупные долги. Финансовый управляющий считает, что фирму могли намеренно довести до банкротства через вывод средств на счета родственников, пытается привлечь родственников к субсидиарной ответственности и взыскать около 180 млн рублей.