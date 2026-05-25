China Market: почему россияне сходят с ума по удлиненному Volkswagen Tiguan из Китая

Китайский Volkswagen Tiguan — это машина, которой позавидуют сами немцы: намного больше по габаритам и гораздо интереснее «упакована» даже по меркам китайского автопрома. Именно поэтому она в числе первых по заказам у доставщиков из КНР. Впрочем, есть и не менее интересные «чисто китайские европейцы» а-ля длиннобазные Mercedes-Benz, BMW и Toyota, которых нет больше нигде в мире. Подробнее о них — в материале «Газеты.Ru».

Volkswagen Tiguan L — это не просто модель для глобального рынка, которой в угоду китайскому клиенту увеличили колесную базу. Актуальная версия Tiguan L (2025 модельный год) базируется на модульной платформе MQB Evo, но имеет собственные настройки шасси и оригинальный дизайн передней и задней части. Его длина составляет 4733 мм, колесная база — 2791 мм, что на 109 мм длиннее глобального Tiguan для Европы и США.

В Китае Tiguan L предлагается с турбомоторами 1.5 на 160 л.с. и 2.0 на 186 л.с., передним или полным приводом.

Первый вариант аккурат под верхнюю планку проходит под «шлагбаумом» российского утилизационного сбора (выше 160 л.с. — коммерческий тариф),

что делает Tiguan L заманчивым вариантом для заказа из Китая.

Цены стартуют с 181,8 тыс. юаней (около 2,2 млн рублей). Флагманская версия Tiguan L Pro оснащается только 2,0 литровым турбомотором мощностью 220 л.с., который сочетается с полным приводом.

В Китае такой Tiguan cтоит от 236,8 тыс. (2,9 млн рублей). В России компании, поставляющие автомобили по параллельному импорту, предлагают такие машины по цене 4,5-5,5 млн рублей в зависимости от комплектации. Главные фишки версии Pro — адаптивная пневмоподвеска, интеллектуальная система парковки и комплекс автономного вождения, который работает на скоростях до 130 км/ч. Немецкому Tiguan такой опционал не доступен.

Актуальный Mercedes-Benz E-Class Long поколения V214 — это настоящий S-класс в миниатюре, ориентированный на комфорт для задних пассажиров. По сравнению седаном для глобального рынка, колесная база увеличена на внушительные 133 мм (до 3094 мм). На практике это означает, что при росте водителя 180 см пассажир сзади может скрестить ноги и даже не бояться испачкать спинку переднего кресла.

На китайском рынке модель предлагается с бензиновыми моторами 2.0, дополненными 48-вольтовым стартер-генератором. В оснащение входит медиасистема SuperScreen с тремя экранами, сиденья с подогревом и вентиляцией, а также перфорированной кожаной обивкой. Удлиненные E-Class поставляются в Россию по каналам альтернативного импорта и предлагаются на сайтах классифайдов по цене 8,6-10 млн рублей.

Если во всем мире A5 — это лифтбэк, то для Китая немецкий автопроизводитель сохранил классический седан с трехобъемным кузовом, который просто не найти в других странах.

На седане A5L предусмотрена светодиодная полоса во всю ширину кормы с подсвечиваемыми кольцами Audi, которой нет на европейской машине. Длина автомобиля 4908 мм, колесная база — 2969 мм (на 77 мм больше, чем у глобального A5).

Под капотом — бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 204 или 272 л.с.,

в оснащение входит комплекс систем активной безопасности от Huawei.

В Китае базовая версия седана A5L стартует с 289,8 тыс. юаней (3,55 млн рублей). Российские продавцы предлагают A5L минимум за 5,7 млн рублей.

Седан Volkswagen Magotan, родственный по конструкции глобальному Passat, построен на модульной платформе MQB. У автомобиля такое же шасси и передняя часть кузова, как у европейской модели, но в остальном машины значительно отличаются.

В салоне — 15-дюймовый экран мультимедиа, развернутый к водителю и минимум физических кнопок. В наличии адаптивная пневмоподвеска. Под капотом — турбомоторы 1.5 TSI и 2.0 TSI) с мягким гибридным подхватом. В Китае цены на Magotan начинаются с 189 тыс. юаней (2,3 млн рублей).

Magotan B9 оснащается автопилотом второго уровня с функциями автоматической смены полосы, самостоятельного съезда на скоростную трассу и выезда с нее, а также распознавания красного света светофора и дорожных знаков. Система работает на базе нейросети.

Четвертое поколение BMW X3 (с заводским индексом G45 для мирового рынка) для Китая предлагается в длиннобазной версии и носит отдельный индекс G48. Колесная база китайского X3 на 111 мм длиннее, чем у глобального, что по простору для задних пассажиров делает его конкурентом X5. Визуально он отличается от глобальной версии центральной стойкой кузова и задними дверями.

В новом поколении автомобиль оснащается двигателями с 48-вольтовым стартер-генератором. В Китае основные продажи удлиненного X3 приходится на версию xDrive30Li с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 258 л.с. Кроссовер получил медиасистему с крупным изогнутым дисплеем. В Китае удлиненный X3 предлагается по цене от 399,6 тыс. юаней (4,9 млн рублей). В России такие автомобили стоят от 7 млн рублей.

Колесная база у китайской 3 Series L с заводским индексом G28 растянута ровно на 110 мм — до 2961 мм, пространство для задних пассажиров там как в старшей «пятерке». В январе 2026 года BMW выпустила обновленную версию седана. Уже в базовом оснащении она имеет передние сиденья с подогревом, электропривод крышки багажника, камеры кругового обзора.

Под капотом — мотор B48 объемом 2,0 литра в двух вариантах мощности, на 184 л.с. и 245 л.с. Трансмиссия — классический восьмиступенчатый автомат ZF, привод — задний или полный. В России такие удлиненные «трешки» из наличия у дилеров предлагаются по цене 7,1 млн рублей за версию с 245-сильным мотором.