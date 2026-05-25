Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика
ТВЗ

Над Россией сбили 173 беспилотника. Военная операция, день 1552-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1552-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотников над российскими регионами. Девять округов Херсонской области оказались полностью обесточены в результате атаки ВСУ. Газета Politico выяснила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Литву для переговоров с балтийскими странами, чтобы поддержать координацию ответных мер в связи с инцидентами с дронами. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:06

Энергоснабжение в Херсонской области после аварийных отключений полностью восстановлено, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

8:54

🔴 Один человек погиб при детонации дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.

8:41

🔴 Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, пострадал один человек, сообщили в региональный оперштаб. Удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры, результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения

8:30

8:17

После атаки беспилотников ВСУ полностью обесточены девять округов Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

8:12

Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен посетит Литву для переговоров с представителями властей балтийский стран, чтобы поддержать координацию ответных мер в связи с инцидентами с дронами, сообщает Politico со ссылкой на трех чиновниках, осведомленных о визите.

8:05

🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 173 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Сегодня 1552-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!