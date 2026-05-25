Над Россией сбили 173 беспилотника. Военная операция, день 1552-й

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотников над российскими регионами. Девять округов Херсонской области оказались полностью обесточены в результате атаки ВСУ. Газета Politico выяснила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Литву для переговоров с балтийскими странами, чтобы поддержать координацию ответных мер в связи с инцидентами с дронами. «Газета.Ru» ведет хронику событий.