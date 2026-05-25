Всегда мечтал сыграть Печорина. Лучшие роли Олега Даля

Сегодня исполнилось бы 85 лет Олегу Далю — актеру, который был необычайно талантлив и столь же необыкновенно раним и чувствителен. Вторая жена, актриса Татьяна Лаврова, говорила, что он «как человек без кожи». Природная чувствительность наложила отпечаток на его прочтение ролей — даже самых циничных персонажей он изображал с особенной тонкостью.

Олег Даль родился в Люблино (тогда это было Подмосковье) вовсе не в артистической семье: отец был инженером, главным конструктором предприятия, мать — учительницей. Да и сам юноша поначалу хотел стать летчиком, но из-за слишком серьезных спортивных нагрузок столкнулся с проблемами с сердцем. Тогда он выбрал другое увлекающее его направление — и поступил в Щепкинское училище. Еще в студенческие годы начал сниматься в кино — его дебютом стала картина Александра Зархи «Мой младший брат», в котором его партнерами стали молодые Андрей Миронов и Александр Збруев. Хотя карьера Даля начиналась в период «оттепели», прославился он уже в конце 60-х и в 70-е в ролях.

Олег Даль прожил яркую жизнь в кино и на театральной сцене. Но, увы, слишком короткую — он скончался в возрасте 39 лет 3 марта 1981 года от остановки сердца (возможно, на фоне злоупотребления алкоголем). Рассказываем о 13 лучших ролях гениального актера.