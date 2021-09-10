Власти Крыма проанонсировали строительства нового курортного города

На западном побережье Крыма построят новый курортный город. Подробности проекта и точное место строительства пока не раскрываются. Вопрос обсуждается под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и главы республики Сергея Аксенова, рассказал в пятницу, 10 сентября, заместитель председателя правительства региона Евгений Кабанов. Он добавил, что планируется построить город с учетом всех современных урбанистических тенденций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Крыму появится новый курортный город. Его планируют построить на западном побережье полуострова. Об этом рассказал вице-премьер правительства региона Евгений Кабанов в интервью проекту «На крючке», опубликованном 10 сентября.

«Сейчас под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и главы республики Сергея Аксенова рассматриваем и в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор», — сообщил Кабанов.

При этом подробности и точное место будущего строительства он не уточнил. «Не хочу забегать вперед, раскрывать, что это за проект», — пояснил чиновник, добавив, что

«планируется построить город с учетом всех современных урбанистических тенденций».

Минувшей весной министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко проинформировал, что местные власти намерены создать на западе региона новый туристический кластер под названием «Новая Евпатория». В свою очередь, глава администрации Евпатории Роман Тихончук тогда отметил, что новый курорт сможет принимать до 40 тыс. туристов в год, при этом на его территории расположатся разные объекты размещения — от апартаментов до пятизвездочных гостиниц.

Турпоток: статистика и прогнозы

В 2018-2019 годах Крым на протяжении двух лет подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018-м регион посетили 6,8 млн человек, а в 2019-м - 7,4 млн. На фоне пандемии в 2020 году сезон начался позже обычного, однако в республике отдохнули более 6,3 млн человек. В этом году ожидается, что Крым примет около 8 млн гостей, а до 2025-го турпоток может вырасти до 10 млн человек ежегодно, передает ТАСС.

По данным министерства курортов и туризма республики, в текущем сезоне около 60% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% — на самолетах, а еще 8% — по железной дороге.

В то же время в Крыму пока очень мало круглогодичных отелей, отмечает портал Profi.travel. По мнению экспертов, туристическая инфраструктура полуострова заметно отстает от краснодарской не только по количеству, но и по качеству. «Почти нет бассейнов с подогреваемой водой, не хватает возможностей круглогодичного отдыха а-ля Красная поляна, да и горнолыжные курорты Крыма пока сложно назвать собственно курортами. Таким образом, основное количество отдыхающих приезжает летом — купаться и зимой — на Новый год. Полуострову пока не удалось расширить крылья сезона, как это успешно делают в Краснодарском крае», — пишет издание.

Как пояснили его собеседники, ситуацию могло бы изменить уменьшение размера теневого рынка, который отпугивает инвесторов — они понимают, что конкурировать с нелегалами нереально. Ростуризм готовит законопроект, который призван ускорить обеление рынка.

Вопрос повышения инвестиционной привлекательности Крыма решается и в рамках нацпроекта. Регион в числе первых вошел в список тех, куда госкорпорация «Туризм.рф» видит смысл вкладывать средства, а значит при грамотной стратегии развития на полуострове могут появиться курорты, которые будут привлекать туристов весь год и помогут существенно нарастить турпоток.

Ключевая сложность, которая сейчас мешает развивать туризм в Крыму — европейские санкции, не позволяющие системным инвесторам туда заходить. «Сделать это могут те, кто уже в санкционных списках, либо чей бизнес сконцентрирован внутри страны. У большинства инвесторов есть интересы за рубежом, и никому не хочется, чтобы его счета блокировали», — пояснил гендиректор туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский.

Кому в Крыму жить хорошо

ВЦИОМ ранее представил данные опроса жителей Крыма об удовлетворенности положением дел в республике. Три четверти местных жителей в целом довольны своей жизнью (77%). Об обратном сообщили 20% респондентов.

Крымчане также рассказали о своей удовлетворенности отдельными вопросами. Так, 73% довольны состоянием дорог, при этом 84% считают, что ситуация в этой сфере улучшилась за последние семь лет. 67% крымчан довольны благоустройством населенных пунктов - 77% считают, что ситуация в этой сфере улучшилась с 2014 года.

58% респондентов довольны доступностью детских садов - 51% считают, что ситуация в этой сфере улучшилась за время нахождения полуострова в составе РФ.

Подавляющее большинство жителей Крыма (84%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, не одобряют — 9%. Доверяют главе республики Сергею Аксенову 70% жителей Крыма, не доверяют — 17%.