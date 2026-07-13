«Не могу умереть сейчас». Грэм хотел дотянуть до «разрушительных санкций» против России

Сенатор Грэм обещал, что не умрет до введения новых санкций против России

Американский сенатор Линдси Грэм, скоропостижно скончавшийся 11 июля, вел активную политическую деятельность до самых последних часов своей жизни. По информации Axios, политик шутил, что «не может умереть сейчас», поскольку еще не добился введения самых масштабных санкций против России. Тем временем его смерть стала обрастать конспирологическими теориями о якобы российском следе. ФБР уже подключилось к расследованию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (был внесен в РФ в список террористов и экстремистов) перед смертью пошутил, что не может уйти из жизни до введения новых, как он сам отмечал, «разрушительных» санкций против Москвы, сообщает Axios.

«Я не могу умереть сейчас. Мне еще нужно ввести санкции против России, уладить ситуацию с Ираном и нормализовать израильско-саудовские отношения»,

— приводит издание слова сенатора, которые он произнес за несколько часов до смерти.

Вечером 11 июля, незадолго до своей кончины, Грэм пообщался по телефону с президентом США Дональдом Трампом. В частности, темой беседы стал законопроект о новых санкциях против России, пишет Axios. Документ предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ и уран, если Москва не согласится на урегулирование конфликта с Киевом.

По информации издания, сенатор хотел организовать голосование по антироссийскому законопроекту в верхней палате конгресса США уже «в ближайшее время».

В интервью CNN Трамп поделился деталями последнего разговора с Грэмом и вспомнил об их разногласиях. Президент США отметил, что они по-разному смотрели на конфликт вокруг Украины.

«Я хотел, чтобы война с Украиной прекратилась очень быстро. Полагаю, он больше был за то, чтобы она продолжалась. Честно говоря, он был очень воинственным в этом вопросе»,

— поделился Трамп.

В ходе беседы Грэм пожаловался президенту на «усталость» после возвращения из недавней, уже десятой по счету, поездки на Украину. 10 июля сенатор встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил о согласовании с Белым домом версии законопроекта об антироссийских санкциях. Также политик посетил предприятия компании SkyFall, где ему показали ударные беспилотники Vampire, FPV-дроны Shrike и перехватчики БПЛА P1-SUN.

Накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в эфире Fox News также рассказал о своем последнем разговоре с Грэмом. В ходе беседы сенатор вышел из себя, поскольку не согласился с позицией премьера о том, что Израиль способен к самообеспечению.

« Он пришел в ярость. Он сказал: «Ни за что, так нельзя », — отметил Нетаньяху.

По данным Axios, сенатор планировал обратиться за медицинской помощью утром 12 июля, после своего выступления в воскресной информационной программе телеканала NBC. Однако вечером 11 июля 71-летний сенатор ушел из жизни в своем доме на Капитолийском холме в Вашингтоне. На опубликованных NBC снимках запечатлен момент, как медицинские работники переносили Грэма на носилках в автомобиль скорой помощи. Поводом для их вызова стала «остановка сердца».

По предварительной информации, политик умер от «расслоения аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания». Точная причина станет известна после проведения всех проверок.

В связи со смертью сенатора Трамп распорядился приспустить американские флаги на государственных учреждениях до 18:00 18 июля (1:00 мск 19 июля).

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Конспирологические версии

Примечательно, что смертью сенатора заинтересовалось агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США.

«ФБР оказывает содействие местным властям и задействовало все необходимые ресурсы», — заявил глава ведомства Кэш Пател в социальной сети Х.

На этом фоне смерть политика стала обрастать различными конспирологическими версиями. В частности, американская политическая активистка Лора Лумер считает, что к смерти Грэма якобы может быть причастна Москва.

«Неужели Россия только что отравила Линдси Грэма? Серьезно, необходимо провести расследование

<…> Линдси Грэм был на Украине день назад, призывая к принятию закона о санкциях против России, который, по его словам, поддерживает Белый дом. А теперь он внезапно уходит из жизни из-за какой-то случайной болезни, как говорят его сотрудники. Неужели Россия отравила сенатора США?» — написала она в Х.

Лумер позже допустила, что «отравить» Грэма мог и Иран. В естественных причинах смерти сенатора усомнился и военный эксперт из Израиля Григорий Тамар.

«Я не верю в случайную смерть <…> Очень любопытно знать результаты вскрытия. И будет ли вскрытие? И как быстро его сделают?

Учитывая, что этот человек был в равной степени ненавистен и России, и Ирану <…>, учитывая количество агентов российских спецслужб на территории Украины — человек ехал поездом из Украины в Европу, а в поезде может происходить все, что угодно», — поделился он в эфире видеоблога журналиста Александра Гур-Арье.

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Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с изданием «Подъем» назвал подобные заявления «чушью» и «полным бредом».

«Все это глупости, понятно, которые, естественно, при любом варианте будут разыгрывать. Все наши враги будут использовать любой вариант, чтобы оболгать Россию, а это был один из самых ярых русофобов», — сказал парламентарий.

Telegram-канал «Военная хроника» обратил внимание, что Грэм за несколько дней до смерти активно посещал оборонные заводы на Украине.

«В те же дни по удивительному совпадению российская армия эти заводы активно уничтожала. Является ли смерть Грэма прямым следствием попадания в головной мозг значительного количества взрывчатки, доставленной на ракете «Искандер-М», мы, возможно, не узнаем, но и американская сторона обстоятельства гибели пока раскрывать не торопится», — говорится в публикации.

«Потеря важного союзника»

Украина и Израиль потеряли одного из своих ключевых союзников в лице Грэма, заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Грэм как один из главных ястребов американской политики был очень тесно связан с украинским лобби, а также с израильским лобби <…> Конечно, и украинское, и израильское лобби потеряли одного из своих важных союзников»,

— отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, после смерти Грэма «нереалистично принятие» законопроекта, который наделит президента США правом вводить 500-процентные пошлины в отношении третьих стран за покупку энергоносителей у РФ, считает Дудаков.

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Агентство Bloomberg подчеркнуло, что теперь Украина лишилась «одного из своих наиболее эффективных каналов связи с Белым домом» . Собеседник издания на условиях анонимности заявил, что в Киеве смерть сенатора восприняли как «большую утрату редкого республиканца, который искренне поддерживал Украину и делал все возможное, чтобы помочь ей».

«Теперь Украине и другим союзникам США придется искать других сторонников, что будет непросто», — резюмировало агентство.