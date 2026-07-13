Финляндия готова защищаться: подземный город-убежище в Хельсинки вместит 1 млн человек

The Times: в Хельсинки создали подземный город-убежище на миллион человек

Под Хельсинки расположена сеть гражданских убежищ, способных принять почти миллион человек в случае военного нападения или применения оружия массового поражения. В мирное время подземные сооружения используются как спортивные залы, бассейны, парковки и детские площадки. После начала боевых действий на Украине финскую систему гражданской обороны стали изучать представители других европейских стран.

По данным спасательной службы Хельсинки, в городе насчитывается около 5,5 тыс. убежищ общей вместимостью примерно 955 тыс. человек. Это больше постоянного населения финской столицы (около 700 тыс.): дополнительные места предназначены для приезжих и людей, которые могут находиться в городе в момент чрезвычайной ситуации.

Убежища двойного назначения

Корреспондент The Times посетила комплекс «Мерихака» в центре Хельсинки. На глубине около 20 м расположены детская игровая площадка, спортивные залы, поля для флорбола и мини-футбола, парковка и другие помещения. Общая площадь комплекса составляет около 15 тыс. кв. м, а в чрезвычайной ситуации он может принять до 6 тыс. человек.

Бункер в Хельсинки вмещает около 6 тыс. человек, оборудован спортзалом, футбольным полем, детской игровой площадкой, парковкой и кафетерием CNBC

Представитель городской спасательной службы Юкка-Пекка Шрёдерус назвал такую организацию пространства «идеей двойного использования».

Город строит объекты для чрезвычайных ситуаций, но в обычное время сдает их в аренду.

Благодаря постоянной эксплуатации власти могут контролировать состояние оборудования, а жители заранее знакомятся с помещениями, в которых им, возможно, придется укрываться.

Комплекс защищен двумя рядами стальных дверей. Первые должны выдержать ударную волну, вторые — не допустить проникновения радиоактивных частиц, химических веществ и биологических агентов. Внутри предусмотрены автономные источники электроэнергии, резервуары с водой, системы фильтрации воздуха и санитарное оборудование.

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Для 6 тыс. человек оборудовано около 2 тыс. спальных мест. Предполагается, что люди будут жить посменно: одна группа отдыхает, другая занимается повседневными делами, третья участвует в уборке и обслуживании комплекса. Работу убежища должны обеспечивать около 100 сотрудников экстренных служб и 200 добровольцев.

По заявлениям местных властей, бункер в Хельсинки оборудован защитой от радиации CNBC

Продовольствие в убежищах не хранится. Жителям предписано иметь запас еды, лекарств, воды и источников автономного питания как минимум на 72 часа. Финские власти объясняют, что такой запас должен позволить домохозяйству самостоятельно пережить первые трое суток кризиса, пока государственные службы разворачивают помощь.

«Это не гостиница, а место безопасности», — отметил представитель спасательной службы.

Домашних животных в убежища, как правило, не допускают . Владельцам рекомендуют оставить их дома с запасом воды и корма.

Система гражданской обороны

Система Хельсинки является частью общенациональной инфраструктуры гражданской обороны. В Финляндии насчитывается около 50,5 тыс. убежищ, в которых могут разместиться примерно 4,8 млн человек — около 85% населения страны. Примерно 85% сооружений были построены после 1971 года и оснащены современными системами вентиляции.

Закон обязывает оборудовать убежища в новых жилых и коммерческих зданиях площадью свыше 1,2 тыс. кв. м. В обычное время они могут использоваться как склады, парковки или спортивные помещения, однако должны быть приведены в полную готовность в течение 72 часов после распоряжения властей.

Массовое строительство убежищ началось после советско-финляндской войны 1939–1940 годов.

После окончания холодной войны Финляндия, в отличие от многих европейских стран, не стала сокращать инфраструктуру гражданской обороны.

«Мы начали строить их в 1939 году и не останавливались», — сказал Шрёдерус.

Убежища являются частью финской концепции «всеобъемлющей безопасности», в рамках которой к кризисам совместно готовятся государство, муниципалитеты, вооруженные силы, бизнес и граждане. Население обучают действиям при отключении электричества и воды, оказанию первой помощи, организации полевых кухонь и обнаружению беспилотников.

Интерес других стран

После начала боевых действий на Украине подземные комплексы Хельсинки стали регулярно посещать иностранные делегации. «Мерихаку» осматривали президент Украины Владимир Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представители Польши и украинских муниципалитетов. Киев и Варшава уже приняли нормы, обязывающие предусматривать убежища в отдельных категориях новых зданий.

Финские специалисты также консультируют представителей стран Персидского залива и Израиля. При этом Шрёдерус предупредил, что быстро воспроизвести систему Хельсинки невозможно: для этого необходимы политическая воля, общественная поддержка, подготовленные специалисты и многолетнее финансирование.