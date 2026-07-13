«Не боюсь смерти, но хочу еще пожить»: не стало главного по динозаврам — актера Сэма Нилла

Новозеландский актер Сэм Нилл, звезда фильмов «Парк Юрского периода» и «Пианино», умер в возрасте 78 лет. «Газета.Ru» вспоминает творческий путь, главные роли и личную жизнь одного из самых известных артистов Новой Зеландии.

Номинант «Золотого Глобуса» Сэм Нилл скончался 13 июля в одной из клиник Сиднея. Об этом сообщили родственники актера на его официальной странице в соцсетях. Официальная причина смерти на данный момент не раскрывается.

«С огромной печалью семья Сэма Нилла сообщает, что он ушел из жизни в понедельник, 13 июля, в Сиднее (Австралия). Сэм скончался в окружении своих близких и с тем достоинством, которое отличало его на протяжении всей жизни. Его уход стал внезапным и неожиданным, однако утешением для нас остается то, что к этому моменту Сэм уже победил рак», — говорится в заявлении.

О своем онкологическом заболевании Нилл впервые рассказал в марте 2023 года. Первые тревожные симптомы актер заметил годом ранее, когда во время рекламного тура фильма «Мир Юрского периода: Господство» (2022) обнаружил у себя на шее увеличенные лимфатические узлы. Вскоре врачи диагностировали у него ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому третьей стадии — редкую разновидность неходжкинской лимфомы.

Сэм Нилл, 2024 год Mario Anzuoni/Reuters

Нилл прошел курс химиотерапии, однако со временем лечение перестало давать результат, и тогда актер согласился принять участие в клиническом исследовании экспериментальной CAR-T-клеточной терапии. Новый метод, как сообщалось, сработал: в апреле 2026 года артист говорил, что последнее обследование не выявило в его организме признаков онкологического заболевания.

«В моем организме больше нет рака. Я очень, очень взволнован. Это не чудо — это наука в ее лучшем проявлении», — сказал актер.

Биография и роли Сэма Нилла

Сэм Нилл (полное имя — Найджел Джон Дермот «Сэм» Нилл) родился 14 сентября 1947 года в городе Ома в Северной Ирландии. Когда мальчику было семь лет, его семья переехала в Новую Зеландию, где будущий актер вырос и получил образование. Именно там Нилл увлекся театром, а во время учебы в Кентерберийском университете начал играть в студенческих постановках и принял решение связать свою жизнь с кино.

Дебют актера на большом экране состоялся в середине 70-х, но настоящим прорывом стала главная роль в драме «Моя блестящая карьера» (1979), где его партнершей была Джуди Дэвис. В 1981 году Сэм Нилл сыграл Дэмиена Торна в фильме «Омен 3: Последняя битва», а двумя годами позже перевоплотился в знаменитого британского разведчика Сидни Рейли в мини-сериале «Рейли: король шпионов» — за эту роль актер получил первую в своей карьере номинацию на «Золотой Глобус» (в общей сложности он попадал в шорт-лист премии трижды).

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Мировую славу Ниллу принесла роль палеонтолога Алана Гранта в фантастическом блокбастере Стивена Спилберга «Парк Юрского периода» (1993). Картина стала одним из самых кассовых фильмов десятилетия, а сам актер на долгие годы превратился для миллионов зрителей в главного «охотника на динозавров». Позже он дважды возвращался к этому образу — в фильмах «Парк Юрского периода III» (2001) и «Мир Юрского периода: Господство» (2022).

За свою карьеру Сэм Нилл снялся более чем в 160 проектах. Помимо франшизы «Парк Юрского периода», в числе наиболее известных его работ — фильмы «Охота за «Красным Октябрем»», (1990), «Пианино» (1993), «В пасти безумия» (1994), «Сквозь горизонт» (1997), «Охота на дикарей» (2016), а также сериалы «Тюдоры» (2007), «Робинзон Крузо» (2008-2009), «И никого не стало» (2015) и «Острые козырьки» (2013-2014). Последним в его фильмографии стал детективный мини-сериал «В глуши» (2025).

Сэм Нилл в кадре из сериала «Острые козырьки» (2013) BBC Television Centre

В 2022 году Сэм Нилл был посвящен в рыцари Новой Зеландии за заслуги перед кинематографом и благотворительную деятельность. Даже после тяжелой болезни актер продолжал сниматься и говорил, что не собирается уходить из профессии.

«Я никогда не думал, что буду работать так долго. Но, похоже, останавливаться я не собираюсь. Мало что доставляет мне больше удовольствия, чем прийти утром на съемочную площадку», — признавался он в 2023 году.

Личная жизнь Сэма Нилла

Личная жизнь Сэма Нилла, по его собственному признанию, была «довольно сумбурной» из-за постоянных съемок и разъездов. В начале 80-х актер состоял в отношениях с новозеландской актрисой Лизой Харроу, с которой он познакомился на съемках фильма «Омен 3: Последняя битва». В 1983 году у них родился сын Тим, а спустя шесть лет влюбленные расстались.

Единственной официальной женой Нилла стала гример Норико Ватанабэ. В 1991 году у пары родилась дочь Елена, а позже актер удочерил Маико — дочь супруги от первого брака. Вместе они прожили почти 30 лет, вплоть до 2017 года. Последними публичными отношениями Сэма Нилла стал роман с известной австралийской политической журналисткой Лорой Тингл — пара встречалась с 2018-го по 2021 год.

В своих мемуарах, вышедших в марте 2023 года, Нилл впервые рассказал об еще одном ребенке — внебрачном сыне Эндрю. Актер признался, что мальчик родился в конце 60-х, когда они с его матерью «сами были еще совсем детьми», поэтому ребенка отдали в приемную семью. Долгие годы отец и сын ничего друг о друге не знали и встретились лишь в 1994 году, когда Эндрю исполнилось 25 лет.

Сэм Нилл у себя на ферме в Новой Зеландии, 2025 год Из личного архива

Последние годы жизни Сэм Нилл провел вдали от Голливуда, на своей ферме Two Paddocks в Новой Зеландии, где выращивал виноград и разводил животных. В соцсетях он часто публиковал видео с домашними утками, свиньями и коровами, которых актер назвал в честь знаменитых коллег — Лоры Дерн, Майкла Фассбендера, Хелены Бонем Картер и других голливудских звезд. Артист шутил, что такие имена гарантируют животным безопасность: «Когда у тебя есть корова, которая является национальным достоянием, ты не можешь превратить ее в колбасу».

Сэм Нилл, 2019 год Vincent West/Reuters

А на фоне тяжелой болезни Нилл признавался, что смерти не боится, но хотел бы еще пожить:

«Я не боюсь смерти, но не хотел бы уходить скоро, эта мысль меня беспокоит. Мечтаю прожить еще десяток-другой лет».